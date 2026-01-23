एक्सप्लोरर
'बॉर्डर 2' के सनी देओल की रीयल लाइफ वाइफ की तस्वीरें, लाइमलाइट से दूर रहती हैं पूजा देओल
Sunny Deol Wife Photos: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर चर्चा में हैं. वहीं आज हम आपको एक्टर की पत्नी पूजा देओल के बारे में बताने जा रहे है.
बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 हाल ही में रिलीज हुई. फिल्म में सनी देओल समेत सभी सितारों को खूब सराहा जा रहा है, साथ ही सनी देओल और मीना सिंह के बीच की केमेस्ट्री को भी लोग काफी पसंद कर रहे है. वहीं आज हम आपको एक्टर की रियल वाइफ पूजा देओल की कुछ खास तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं.
1/7
2/7
Published at : 23 Jan 2026 11:36 AM (IST)
Tags :Sunny Deol Mona Singh Pooja Deol
बॉलीवुड
7 Photos
'बॉर्डर 2' के सनी देओल की रीयल लाइफ वाइफ की तस्वीरें, लाइमलाइट से दूर रहती हैं पूजा देओल
बॉलीवुड
7 Photos
'बॉर्डर 2' रिलीज के साथ सुनील शेट्टी ने दी वॉर्निंग, बोले- बेटे को टारगेट किया तो नहीं छोडूंगा
बॉलीवुड
9 Photos
शोले से बनाया था इतिहास, ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद रमेश सिप्पी ने ले लिया था 5 साल का ब्रेक, ऐसी रही करियर जर्नी
बॉलीवुड
11 Photos
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल
बॉलीवुड
13 Photos
डेब्यू फिल्म से बनी स्टार मगर फिर थम गया करियर, जानें कहां हैं ‘मोहब्बतें’ की मासूम संजना
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
'बॉर्डर 2' के सनी देओल की रीयल लाइफ वाइफ की तस्वीरें, लाइमलाइट से दूर रहती हैं पूजा देओल
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion