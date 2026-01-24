हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड‘बॉर्डर 2’ की स्क्रीनिंग में सितारों ने उमड़ा बॉलीवुड, सनी और वरुण ने एक-दूसरे को गले लगाकर दिखाया प्यार

‘बॉर्डर 2’ की स्क्रीनिंग में सितारों ने उमड़ा बॉलीवुड, सनी और वरुण ने एक-दूसरे को गले लगाकर दिखाया प्यार

Border 2 Screening: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' इन दिनों काफी चर्चा में है. फिल्म रिलीज होते ही छा गई. ऐसे में बीते दिन ही फिल्म की स्क्रीनिंग हुई. इस दौरान सनी देओल और वरुण धवन काफी खुश नजर आए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Jan 2026 11:36 AM (IST)
Border 2 Screening: सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' इन दिनों काफी चर्चा में है. फिल्म रिलीज होते ही छा गई. ऐसे में बीते दिन ही फिल्म की स्क्रीनिंग हुई. इस दौरान सनी देओल और वरुण धवन काफी खुश नजर आए.

23 जनवरी को सिनेमाघरों में फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज हुई. सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की अदाकारी वाली इस फिल्म को दर्शकों ने पहले दिन खूब प्यार दिया. इसी दिन फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. इसमें बॉलीवुड के कई सेलेब्स पहुंचे. इन सभी के फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. आइए डालते हैं एक नजर.

फिल्म 'बॉर्डर 2' की स्पेशल स्क्रीनिंग रिलीज के बाद रखी गई थी. इसमें फिल्म की स्टारकास्ट समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स भी दिखे. इस दौरान एक्टर वरुण धवन और सनी देओल साथ में नजर आए.
फिल्म 'बॉर्डर 2' की स्पेशल स्क्रीनिंग रिलीज के बाद रखी गई थी. इसमें फिल्म की स्टारकास्ट समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स भी दिखे. इस दौरान एक्टर वरुण धवन और सनी देओल साथ में नजर आए.
इतना ही नहीं, फिल्म की स्क्रीनिंग में सोनम बाजवा भी दिखीं. वह व्हाइट कलर के शरारे वाली ड्रेस में नजर आई. इस दौरान उनकी खूबसूरती साफ झलकी.
इतना ही नहीं, फिल्म की स्क्रीनिंग में सोनम बाजवा भी दिखीं. वह व्हाइट कलर के शरारे वाली ड्रेस में नजर आई. इस दौरान उनकी खूबसूरती साफ झलकी.
Published at : 24 Jan 2026 11:36 AM (IST)
Sunny Deol सोनम बाजवा Varun Dhawan Border 2

