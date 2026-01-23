Border 2 में किसकी एक्टिंग सबसे दमदार? सनी देओल हैं जान, तो दोसांझ ने जीता दिल, इस एक्टर ने चौंकाया

फिल्म रिलीज से पहले वरुण धवन को बहुत ट्रोल किया गया. लेकिन फिल्मे में वो सरप्राइज कर देते हैं. उनके सीन बहुत ही दमदार हैं. एक्टिंग से वरुण ने अपने आलोचकों को जवाब दिया है.