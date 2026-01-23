एक्सप्लोरर
Border 2 में किसकी एक्टिंग सबसे दमदार? सनी देओल हैं जान, तो दोसांझ ने जीता दिल, इस एक्टर ने चौंकाया
Border 2: बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 थियेटर में रिलीज हो गई है. ये बहुत ही दमदार फिल्म है. आइए आपको बताते हैं कि फिल्म की जान कौन हैं और किसने अपनी एक्टिंग से सरप्राइज दे दिया है.
बॉर्डर 2 थिएटर में रिलीज हो गई है. इसे क्रिटिक से शानदार रेटिंग मिली है. ये फिल्म बहुत ही दमदार फिल्म है. आपको बांध कर रखती हैं. इसमें सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत सहित कई सारे स्टार्स हैं. आपको बताते हैं कि फिल्म की जान कौन हैं और किसने अपनी एक्टिंग से सरप्राइज दे दिया है.
Published at : 23 Jan 2026 01:35 PM (IST)
Border 2 में किसकी एक्टिंग सबसे दमदार? सनी देओल हैं जान, तो दोसांझ ने जीता दिल, इस एक्टर ने चौंकाया
'बॉर्डर 2' के सनी देओल की रीयल लाइफ वाइफ की तस्वीरें, लाइमलाइट से दूर रहती हैं पूजा देओल
'बॉर्डर 2' रिलीज के साथ सुनील शेट्टी ने दी वॉर्निंग, बोले- बेटे को टारगेट किया तो नहीं छोडूंगा
शोले से बनाया था इतिहास, ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद रमेश सिप्पी ने ले लिया था 5 साल का ब्रेक, ऐसी रही करियर जर्नी
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल
डेब्यू फिल्म से बनी स्टार मगर फिर थम गया करियर, जानें कहां हैं 'मोहब्बतें' की मासूम संजना
