Border 2 में किसकी एक्टिंग सबसे दमदार? सनी देओल हैं जान, तो दोसांझ ने जीता दिल, इस एक्टर ने चौंकाया

Border 2 में किसकी एक्टिंग सबसे दमदार? सनी देओल हैं जान, तो दोसांझ ने जीता दिल, इस एक्टर ने चौंकाया

Border 2: बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 थियेटर में रिलीज हो गई है. ये बहुत ही दमदार फिल्म है. आइए आपको बताते हैं कि फिल्म की जान कौन हैं और किसने अपनी एक्टिंग से सरप्राइज दे दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Jan 2026 01:35 PM (IST)
Border 2: बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 थियेटर में रिलीज हो गई है. ये बहुत ही दमदार फिल्म है. आइए आपको बताते हैं कि फिल्म की जान कौन हैं और किसने अपनी एक्टिंग से सरप्राइज दे दिया है.

बॉर्डर 2 थिएटर में रिलीज हो गई है. इसे क्रिटिक से शानदार रेटिंग मिली है. ये फिल्म बहुत ही दमदार फिल्म है. आपको बांध कर रखती हैं. इसमें सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत सहित कई सारे स्टार्स हैं. आपको बताते हैं कि फिल्म की जान कौन हैं और किसने अपनी एक्टिंग से सरप्राइज दे दिया है.

सनी देओल इस फिल्म में फुल फॉर्म में हैं. उनकी दहाड़ हिला डालती है. कहा जा सकता है कि सनी देओल ही इस फिल्म की जान हैं.
सनी देओल इस फिल्म में फुल फॉर्म में हैं. उनकी दहाड़ हिला डालती है. कहा जा सकता है कि सनी देओल ही इस फिल्म की जान हैं.
फिल्म रिलीज से पहले वरुण धवन को बहुत ट्रोल किया गया. लेकिन फिल्मे में वो सरप्राइज कर देते हैं. उनके सीन बहुत ही दमदार हैं. एक्टिंग से वरुण ने अपने आलोचकों को जवाब दिया है.
फिल्म रिलीज से पहले वरुण धवन को बहुत ट्रोल किया गया. लेकिन फिल्मे में वो सरप्राइज कर देते हैं. उनके सीन बहुत ही दमदार हैं. एक्टिंग से वरुण ने अपने आलोचकों को जवाब दिया है.
Published at : 23 Jan 2026 01:35 PM (IST)
