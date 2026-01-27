हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉर्डर 2 ने चौथे दिन तोड़े इतने रिकॉर्ड गिनते-गिनते थक जाएंगे, सनी देओल की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया

बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. फिल्म ने 4 दिनों में ही 180 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया है. बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Jan 2026 06:10 PM (IST)
बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. फिल्म ने 4 दिनों में ही 180 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया है. बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है

बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं. फिल्म को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. फिल्म की कहानी ने फैंस का दिल जीत लिया है. बॉर्डर 2 दो दिन में ही कमाई के कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

Sacnilk के मुताबिक, बॉर्डर 2 ने पहले दिन 30 करोड़ की कमाई की है. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 36 करोड़ का आंकड़ा पार किया. फिल्म की कमाई में 21.67 परसेंट का इजाफा हुआ.
Sacnilk के मुताबिक, बॉर्डर 2 ने पहले दिन 30 करोड़ की कमाई की है. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 36 करोड़ का आंकड़ा पार किया. फिल्म की कमाई में 21.67 परसेंट का इजाफा हुआ.
तीसरे दिन फिल्म की कमाई में 49.32 परसेंट का इजाफा हुआ. फिल्म ने 54.5 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने 59 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म की कमाई में 8.26 परसेंट की ग्रोथ दिखी. फिल्म का चार दिन का टोटल कलेक्शन 180 करोड़ हो गया है.
तीसरे दिन फिल्म की कमाई में 49.32 परसेंट का इजाफा हुआ. फिल्म ने 54.5 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने 59 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म की कमाई में 8.26 परसेंट की ग्रोथ दिखी. फिल्म का चार दिन का टोटल कलेक्शन 180 करोड़ हो गया है.
