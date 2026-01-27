एक्सप्लोरर
बॉर्डर 2 ने चौथे दिन तोड़े इतने रिकॉर्ड गिनते-गिनते थक जाएंगे, सनी देओल की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया
बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. फिल्म ने 4 दिनों में ही 180 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया है. बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है
बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं. फिल्म को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. फिल्म की कहानी ने फैंस का दिल जीत लिया है. बॉर्डर 2 दो दिन में ही कमाई के कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.
Published at : 27 Jan 2026 06:10 PM (IST)
बॉर्डर 2 ने चौथे दिन तोड़े इतने रिकॉर्ड गिनते-गिनते थक जाएंगे, सनी देओल की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया
