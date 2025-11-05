हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थी बॉलीवुड की दामिनी, 10 फोटोज मै देखें उनकी खूबसूरती

जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थी बॉलीवुड की दामिनी, 10 फोटोज मै देखें उनकी खूबसूरती

Meenakshi Sheshadri Glamorous Look: बॉलीवुड की दमिनी मीनाक्षी शेषाद्रि अपनी जवानी में बेहद अट्रैक्टिव और ग्लैमरस दिखती थीं. इन 10 तस्वीरों में उनके स्टाइल और खूबसूरती का पूरा जादू नजर आता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Nov 2025 04:10 PM (IST)
Meenakshi Sheshadri Glamorous Look: बॉलीवुड की दमिनी मीनाक्षी शेषाद्रि अपनी जवानी में बेहद अट्रैक्टिव और ग्लैमरस दिखती थीं. इन 10 तस्वीरों में उनके स्टाइल और खूबसूरती का पूरा जादू नजर आता है.

बॉलीवुड की मीनाक्षी शेषाद्रि अपनी जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थीं. उनकी खूबसूरती और स्टाइल हमेशा लोगों का ध्यान खींचती थी. फैंस आज भी उनकी इन तस्वीरों को देखकर उनकी ग्लैमरस लुक्स की तारीफ करते हैं.

90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं मीनाक्षी शेषाद्रि. एक्ट्रेस अपने दमदार करियर के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोती हैं.
90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं मीनाक्षी शेषाद्रि. एक्ट्रेस अपने दमदार करियर के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोती हैं.
मीनाक्षी शेषाद्रि का जन्म 16 नवंबर 1963 को सिंदरी, बिहार ( झारखंड) में हुआ था.
मीनाक्षी शेषाद्रि का जन्म 16 नवंबर 1963 को सिंदरी, बिहार ( झारखंड) में हुआ था.
मीनाक्षी शेषाद्रि ने अपने करियर की शुरुआत पेंटर बाबू से की थी. हालांकि, एक्ट्रेस को पहचान मिली जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो के जरिए.
मीनाक्षी शेषाद्रि ने अपने करियर की शुरुआत पेंटर बाबू से की थी. हालांकि, एक्ट्रेस को पहचान मिली जैकी श्रॉफ की फिल्म हीरो के जरिए.
उसके बाद मीनाक्षी शेषाद्रि ने कई फिल्मों में काम किया. लेकिन, दामिनी में उनके दमदार रोल को फैंस आज भी याद करते हैं.
उसके बाद मीनाक्षी शेषाद्रि ने कई फिल्मों में काम किया. लेकिन, दामिनी में उनके दमदार रोल को फैंस आज भी याद करते हैं.
मीनाक्षी शेषाद्रि की हिट फिल्मों में 'हीरो', 'मेरी जंग', 'शहंशाह', 'घायल', और 'दामिनी' शामिल हैं.
मीनाक्षी शेषाद्रि की हिट फिल्मों में 'हीरो', 'मेरी जंग', 'शहंशाह', 'घायल', और 'दामिनी' शामिल हैं.
एक दौर ऐसा था जब मीनाक्षी और सिंगर कुमार सानू के अफेयर की चर्चा सुर्खियों में छाई हुई थीं. दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे.
एक दौर ऐसा था जब मीनाक्षी और सिंगर कुमार सानू के अफेयर की चर्चा सुर्खियों में छाई हुई थीं. दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे.
मीनाक्षी शेषाद्रि ने 1995 में इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर संग शादी कर अपना घर बसा लिया और अमेरिका चली गईं.
मीनाक्षी शेषाद्रि ने 1995 में इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर संग शादी कर अपना घर बसा लिया और अमेरिका चली गईं.
एक्ट्रेस वहां डांस स्कूल चलाती हैं और अपनी फैमिली के साथ रहती हैं.
एक्ट्रेस वहां डांस स्कूल चलाती हैं और अपनी फैमिली के साथ रहती हैं.
मीनाक्षी के इंस्टाग्राम पर लाखों फ़ॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और एक झलक पाने को बेताब रहते हैं
मीनाक्षी के इंस्टाग्राम पर लाखों फ़ॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और एक झलक पाने को बेताब रहते हैं
मीनाक्षी भले ही अब फिल्मों से दूर हों, लेकिन फैंस आज भी उनके बारे में जानने को बेताब रहते हैं.
मीनाक्षी भले ही अब फिल्मों से दूर हों, लेकिन फैंस आज भी उनके बारे में जानने को बेताब रहते हैं.
Published at : 05 Nov 2025 04:10 PM (IST)
Meenakshi Sheshadri Painter Babu Meri Jung

Embed widget