इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर है फिल्म दंगल. दंगल ने वर्ल्डवाइड 2070 करोड़ कमाए थे. फिल्म रेसलर गीता और बबीता फोगाट की लाइफ पर आधारित है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे फोगाट सिस्टर्स कई मुश्किलों का सामना करके देश के लिए रेस्लिंग लड़ती हैं और कई मेडल्स भी देश के नाम करती हैं.