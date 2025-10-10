हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉलीवुड की सबसे बढ़िया 10 कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट, नोट कर लें सबके नाम

Bollywood Top 10 Comedy Films: आज हम आपके लिए बॉलीवुड की टॉप 10 कॉमेडी फिल्में ढूंढकर लाए हैं, जिन्हें देख आप अपनी हंसी नही रोक पाएंगें. आइए देखते हैं पूरी लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Oct 2025 04:17 PM (IST)
Bollywood Top 10 Comedy Films: आज हम आपके लिए बॉलीवुड की टॉप 10 कॉमेडी फिल्में ढूंढकर लाए हैं, जिन्हें देख आप अपनी हंसी नही रोक पाएंगें. आइए देखते हैं पूरी लिस्ट.

अगर आप कॉमेडी फिल्म देखने के शौकीन हैं तो हम आपके लिए लाए हैं बॉलीवुड की कुछ ऐसी कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट जिनका मजा अब आप घर बैठकर भी उठा सकते हैं. देखिए इसमें किस-किस फिल्म का नाम शामिल है.

आमिर खान की फिल्म ‘पीके’ ने हंसी के साथ सोचने पर भी मजबूर कर दिया था. एलियन बने आमिर की मासूमियत और सवाल पूछने का तरीका हर किसी को पसंद आया. धर्म और समाज पर बनी ये कॉमेडी फिल्म आज भी दर्शकों की फेवरेट लिस्ट में शामिल है.
अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की फिल्म ‘हेरा फेरी’ को बॉलीवुड की सबसे फनी फिल्मों में गिना जाता है. बाबूराव का अंदाज़ और तीनों के बीच की कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर दिया था. इस फिल्म के डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर हैं.
अक्षय कुमार और विद्या बालन की फिल्म ‘भूल भुलैया’ ने हॉरर और कॉमेडी का बेहतरीन मेल दिखाया. फिल्म में अक्षय का फनी अंदाज और विद्या की मंजूलिका की भूमिका आज भी यादगार है. हंसी, डर और रहस्य से भरी ये फिल्म दर्शकों को आखिर तक जोड़े रखती है.
रोहित शेट्टी की फिल्म ‘गोलमाल’ ने कॉमेडी को नए रंग में पेश किया. अजय देवगन, अरशद वारसी और तुषार कपूर की मस्तीभरी तिकड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया. मजेदार सिचुएशन्स और फनी डायलॉग्स ने इस फिल्म को सुपरहिट बना दिया.
अक्षय कुमार, अनिल कपूर और नाना पाटेकर की फिल्म ‘वेलकम’ ने कॉमेडी का नया लेवल सेट कर दिया. मजनू भाई और उदय भैया के मजेदार किरदारों ने हर सीन में हंसी के ठहाके लगाए. इस फिल्म के डायलॉग्स और टाइमिंग आज भी दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं.
प्रियदर्शन की फिल्म ‘हलचल’ में प्यार, झगड़ा और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का देखने को मिला. अक्षय खन्ना और करीना कपूर की जोड़ी ने खूब हंसी और मस्ती बिखेरी. फिल्म के मजेदार किरदार और उलझी हुई कहानी ने दर्शकों को शुरुआत से अंत तक बांधे रखा.
आमिर खान, आर. माधवन और शरमन जोशी की फिल्म ‘3 Idiots’ ने हंसी के साथ एक गहरा संदेश दिया. कॉलेज लाइफ, दोस्ती और सपनों की ये कहानी हर उम्र के दर्शकों को पसंद आई. मजेदार डायलॉग्स और इमोशनल मोमेंट्स ने इसे बॉलीवुड की बेस्ट कॉमेडी फिल्मों में शामिल कर दिया.
2003 की कॉमेडी फिल्म ‘हंगामा’ में अक्षय खन्ना छा गए. फिल्म में मस्तीभरे और फनी सीन हर किसी को हंसाते हैं. हल्का रोमांस और कॉमिक पल इसे देखने लायक बनाते हैं.
अजय देवगन, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म ‘टोटल धमाल’ ने मस्ती और कॉमेडी की पूरी डोज दी. अलग-अलग किरदारों की खजाने की खोज में होने वाली भागदौड़ ने दर्शकों को खूब हंसाया. शानदार स्टारकास्ट और जोक से भरपूर यह फिल्म फैमिली के साथ देखने लायक है.
प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म ‘गरम मसाला’ एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक है. फिल्म में अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों को खूब हंसाया.
Published at : 10 Oct 2025 04:17 PM (IST)
Tags :
Hera Pheri Garam Masala Bollywood Comedy Films

प्राइवेसी पॉलिसी

