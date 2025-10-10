बॉलीवुड की सबसे बढ़िया 10 कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट, नोट कर लें सबके नाम

अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की फिल्म ‘हेरा फेरी’ को बॉलीवुड की सबसे फनी फिल्मों में गिना जाता है. बाबूराव का अंदाज़ और तीनों के बीच की कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर दिया था. इस फिल्म के डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर हैं.