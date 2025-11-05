हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉलीवुड की ये फिल्में वुमेन क्रिकेट को लेकर जगा देती हैं जज्बा, एक से बढ़कर एक है कहानी

बॉलीवुड की ये फिल्में वुमेन क्रिकेट को लेकर जगा देती हैं जज्बा, एक से बढ़कर एक है कहानी

Films On Women’s Cricket: इंडियन वुमेंस टीम की जीत से पूरे देश में खुशी का माहौल है. इस मौके पर हम लेकर आए है ऐसी इंस्पिरेशनल फिल्में जो कर देंगी आपको मोटिवेट. आइए जानते है कौन सी फिल्में है शामिल.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Nov 2025 02:31 PM (IST)
Films On Women’s Cricket: इंडियन वुमेंस टीम की जीत से पूरे देश में खुशी का माहौल है. इस मौके पर हम लेकर आए है ऐसी इंस्पिरेशनल फिल्में जो कर देंगी आपको मोटिवेट. आइए जानते है कौन सी फिल्में है शामिल.

इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम ने रविवार को इतिहास रच दिया, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया. इस शानदार जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है, लोग टीम इंडिया की हिम्मत, जुनून और शानदार खेल की तारीफ कर रहे हैं. यह जीत उन तमाम महिलाओं की मेहनत और सपनों की मिसाल है, जिन्होंने मुश्किलों को पार करते हुए क्रिकेट में अपना नाम बनाया. आइए जानते हैं महिलाओं के क्रिकेट पर बनी कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल फिल्मों के बारे में, जो इन कहानियों को खूबसूरती से दिखाती हैं.

तापसी पन्नू स्टारर 'शाबाश मिठू' फिल्म, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रहीं मिताली राज की लाइफ से इंस्पायर्ड है. मिताली इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल महिला क्रिकेट में आइकॉन मानी जाती हैं.
तापसी पन्नू स्टारर 'शाबाश मिठू' फिल्म, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रहीं मिताली राज की लाइफ से इंस्पायर्ड है. मिताली इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल महिला क्रिकेट में आइकॉन मानी जाती हैं.
तापसी ने उनका किरदार बड़ी ईमानदारी से निभाया था. हालांकि फिल्म के रिव्यूज बहुत दमदार नहीं थे. बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी.
तापसी ने उनका किरदार बड़ी ईमानदारी से निभाया था. हालांकि फिल्म के रिव्यूज बहुत दमदार नहीं थे. बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी.
राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही , एक महिला को क्रिकेट खेलते दिखाने वाली, गिनी-चुनी कामयाब फिल्मों में से एक है.
राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही , एक महिला को क्रिकेट खेलते दिखाने वाली, गिनी-चुनी कामयाब फिल्मों में से एक है.
फिल्म में राजकुमार एक नाकाम क्रिकेटर हैं, जिनकी पत्नी जाह्नवी कपूर को क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी है. कहानी में ये पति अपनी पत्नी को क्रिकेट की कोचिंग देना शुरू करता है और उसका क्रिकेटिंग करियर आगे बढ़ाता है.
फिल्म में राजकुमार एक नाकाम क्रिकेटर हैं, जिनकी पत्नी जाह्नवी कपूर को क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी है. कहानी में ये पति अपनी पत्नी को क्रिकेट की कोचिंग देना शुरू करता है और उसका क्रिकेटिंग करियर आगे बढ़ाता है.
महिला क्रिकेट पर बनी 'कना', एक दमदार फिल्म है. जहां महिला क्रिकेट को ही अपने हिस्से के फैन्स जुटाने में लंबा स्ट्रगल लगा है वहीं डायरेक्टर अरुणराजा कामराज ने काफी पहले इस फिल्म की कहानी लिखी थी. उन्होंने अपने दोस्त, तमिल फिल्म इंडस्ट्री के यंग स्टार शिवा कार्तिकेयन को कहानी बताई. शिवा ने इस फिल्म से खुद प्रोडक्शन में कदम रखा और इस फिल्म को आगे बढ़ाया.
महिला क्रिकेट पर बनी 'कना', एक दमदार फिल्म है. जहां महिला क्रिकेट को ही अपने हिस्से के फैन्स जुटाने में लंबा स्ट्रगल लगा है वहीं डायरेक्टर अरुणराजा कामराज ने काफी पहले इस फिल्म की कहानी लिखी थी. उन्होंने अपने दोस्त, तमिल फिल्म इंडस्ट्री के यंग स्टार शिवा कार्तिकेयन को कहानी बताई. शिवा ने इस फिल्म से खुद प्रोडक्शन में कदम रखा और इस फिल्म को आगे बढ़ाया.
'दिल बोले हडिप्पा' एक रोमांटिक कॉमेडी और खेल पर आधारित फिल्म है, जिसमें एक युवा क्रिकेट की शौकीन लड़की वीरा (रानी मुखर्जी) लड़के का भेष बदलकर एक क्रिकेट टीम में शामिल हो जाती है. फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है और इसमें शाहिद कपूर, रानी मुखर्जी, अनुपम खेर और राखी सावंत जैसे कलाकार हैं.
'दिल बोले हडिप्पा' एक रोमांटिक कॉमेडी और खेल पर आधारित फिल्म है, जिसमें एक युवा क्रिकेट की शौकीन लड़की वीरा (रानी मुखर्जी) लड़के का भेष बदलकर एक क्रिकेट टीम में शामिल हो जाती है. फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है और इसमें शाहिद कपूर, रानी मुखर्जी, अनुपम खेर और राखी सावंत जैसे कलाकार हैं.
साल 2023 में आई अभिषेक बच्चन और सैयामी खेर की ये फिल्म थिएटर्स में बहुत भीड़ तो नहीं जुटा पाई थी, मगर देखने वालों को ये कहानी बहुत दमदार लगी थी. 'घूमर' एक ऐसी क्रिकेटर की कहानी थी, जो शानदार बैट्समैन है. मगर एक खतरनाक एक्सीडेंट में एक हाथ गंवा बैठती है.
साल 2023 में आई अभिषेक बच्चन और सैयामी खेर की ये फिल्म थिएटर्स में बहुत भीड़ तो नहीं जुटा पाई थी, मगर देखने वालों को ये कहानी बहुत दमदार लगी थी. 'घूमर' एक ऐसी क्रिकेटर की कहानी थी, जो शानदार बैट्समैन है. मगर एक खतरनाक एक्सीडेंट में एक हाथ गंवा बैठती है.
Published at : 05 Nov 2025 02:31 PM (IST)
Shabaash Mithu Ghoomer Mr & Mrs Mahi

इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
बिहार
'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD
'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
