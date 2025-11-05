एक्सप्लोरर
बॉलीवुड की ये फिल्में वुमेन क्रिकेट को लेकर जगा देती हैं जज्बा, एक से बढ़कर एक है कहानी
Films On Women’s Cricket: इंडियन वुमेंस टीम की जीत से पूरे देश में खुशी का माहौल है. इस मौके पर हम लेकर आए है ऐसी इंस्पिरेशनल फिल्में जो कर देंगी आपको मोटिवेट. आइए जानते है कौन सी फिल्में है शामिल.
इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम ने रविवार को इतिहास रच दिया, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया. इस शानदार जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है, लोग टीम इंडिया की हिम्मत, जुनून और शानदार खेल की तारीफ कर रहे हैं. यह जीत उन तमाम महिलाओं की मेहनत और सपनों की मिसाल है, जिन्होंने मुश्किलों को पार करते हुए क्रिकेट में अपना नाम बनाया. आइए जानते हैं महिलाओं के क्रिकेट पर बनी कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल फिल्मों के बारे में, जो इन कहानियों को खूबसूरती से दिखाती हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 05 Nov 2025 02:31 PM (IST)
Tags :Shabaash Mithu Ghoomer Mr & Mrs Mahi
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड की ये फिल्में वुमेन क्रिकेट को लेकर जगा देती हैं जज्बा, एक से बढ़कर एक है कहानी
बॉलीवुड
7 Photos
पृथ्वी थिएटर में नसीरुद्दीन शाह, नीना गुप्ता ने साथ में लगाए ठुमके, फोटोज हुईं वायरल
बॉलीवुड
9 Photos
गुरुनानक जयंती पर निम्रत कौर ने गुरुद्वारे में टेका माथा, कड़ा प्रसाद बांटती नजर आईं एक्ट्रेस
Opinion