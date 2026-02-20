हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडविजय-रश्मिका से कृति-कबीर तक, जल्द शादी के बंधन में बंध सकती हैं ये सेलिब्रिटी जोड़ियां

विजय-रश्मिका से कृति-कबीर तक, जल्द शादी के बंधन में बंध सकती हैं ये सेलिब्रिटी जोड़ियां

Bollywood Couples: बॉलीवुड में इन दिनों प्यार का मौसम छाया हुआ है. कई कपल्स अपने रिश्तों को लेकर चर्चा में हैं. कोई अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार कर रहा है, तो कोई जल्द शादी के बंधन में बंधने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Feb 2026 12:57 PM (IST)
Bollywood Couples: बॉलीवुड में इन दिनों प्यार का मौसम छाया हुआ है. कई कपल्स अपने रिश्तों को लेकर चर्चा में हैं. कोई अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार कर रहा है, तो कोई जल्द शादी के बंधन में बंधने वाला है.

बॉलीवुड की गलियों में इन दिनों सिर्फ फिल्मों की नहीं, बल्कि रिश्तों की भी खूब चर्चा हो रही है. बी-टाउन में प्यार खुलकर सामने आ रहा है और कई चर्चित सितारे अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. कोई शादी की तैयारियों में जुटा है, तो कोई अपने रिश्ते को अब खुलकर स्वीकार कर रहा है.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने भले ही अपने रिश्ते पर खुलकर बात न की हो, लेकिन उनकी लव स्टोरी फैंस से छिपी नहीं है. दोनों की नजदीकियां फिल्म गीता गोविंदा के सेट पर बढ़ीं और 2019 में डिअर कामरेड के बाद उनका रिश्ता और मजबूत हो गया.
इसके बाद दोनों कई बार साथ नजर आए. चाहे इटली की रोमांटिक ट्रिप हो या हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट होना. खबरों के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में सगाई के बाद अब दोनों 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में शादी करने की तैयारी में हैं.
Published at : 20 Feb 2026 12:57 PM (IST)
