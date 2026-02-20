एक्सप्लोरर
विजय-रश्मिका से कृति-कबीर तक, जल्द शादी के बंधन में बंध सकती हैं ये सेलिब्रिटी जोड़ियां
Bollywood Couples: बॉलीवुड में इन दिनों प्यार का मौसम छाया हुआ है. कई कपल्स अपने रिश्तों को लेकर चर्चा में हैं. कोई अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार कर रहा है, तो कोई जल्द शादी के बंधन में बंधने वाला है.
बॉलीवुड की गलियों में इन दिनों सिर्फ फिल्मों की नहीं, बल्कि रिश्तों की भी खूब चर्चा हो रही है. बी-टाउन में प्यार खुलकर सामने आ रहा है और कई चर्चित सितारे अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. कोई शादी की तैयारियों में जुटा है, तो कोई अपने रिश्ते को अब खुलकर स्वीकार कर रहा है.
1/7
2/7
Published at : 20 Feb 2026 12:57 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
विजय-रश्मिका से कृति-कबीर तक, जल्द शादी के बंधन में बंध सकती हैं ये सेलिब्रिटी जोड़ियां
बॉलीवुड
10 Photos
साड़ी में तापसी पन्नू का दिखा यूनिक अंदाज, स्टाइल और एलिगेंस का है परफेक्ट कॉम्बिनेशन
बॉलीवुड
10 Photos
ग्लैमरस भी हैं और संस्कारी भी, मराठी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी की 10 तस्वीरें
बॉलीवुड
9 Photos
डेनिम जींस के साथ शर्ट के बटन खोल स्टाइल में दिखीं तृप्ति डिमरी, 'ओ रोमियो' एक्ट्रेस की तस्वीरों पर फिदा हो जाएंगे
बॉलीवुड
8 Photos
इवेंट में ऑफ शोल्डर रेड गाउन में करीना कपूर ने लूटी महफिल, एक्ट्रेस की तस्वीरों लूट लेंगी दिल
बॉलीवुड
9 Photos
मामू सलमान खान के कान खींचती दिखीं नन्हीं आयरा, देखें सलीम खान की परिवार के साथ रेयर फोटोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
ऋतिक रोशन ने देखी शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो, एक्शन सीन की तारीफ में कही ये बात
मनोरंजन
'बॉर्डर 2' की 29वें दिन भी जारी है कमाई, जानें- 12 बजे तक का कलेक्शन
मनोरंजन
'फर्जी 2 कब आ रही है'? फैंस ने पूछा सवाल तो शाहिद कपूर ने दे दिया बड़ा अपडेट
मनोरंजन
होली से पहले रिलीज हुआ पवन सिंह का धमाकेदार गाना, महिमा सिंह के साथ छाई जोड़ी
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
विजय-रश्मिका से कृति-कबीर तक, जल्द शादी के बंधन में बंध सकती हैं ये सेलिब्रिटी जोड़ियां
बॉलीवुड
10 Photos
साड़ी में तापसी पन्नू का दिखा यूनिक अंदाज, स्टाइल और एलिगेंस का है परफेक्ट कॉम्बिनेशन
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion