बॉलीवुड के ये सेलेब्स होस्ट करते हैं सबसे शानदार दिवाली पार्टी, खर्च कर देते हैं करोड़ों

शिल्पा शेट्टी ने 2024 में अपने पति राज कुंद्रा के साथ मुंबई में अपने घर पर एक भव्य दिवाली पार्टी ऑर्गनाइज की थी. इस खास मौके पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे मौजूद थे, जिनमें कृति सेनन, तमन्ना भाटिया, विजय वर्मा, भूमि पेडनेकर, श्रद्धा कपूर और शाहिद कपूर शामिल थे. सुष्मिता सेन, रकुल प्रीत सिंह, जैकी भगनानी और हुमा कुरेशी भी इस पार्टी में शामिल होकर जश्न का हिस्सा बने. पार्टी में सितारों के प्रजेंस ने इसे और भी ग्लैमरस और यादगार बना दिया.