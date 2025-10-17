एक्सप्लोरर
बॉलीवुड के ये सेलेब्स होस्ट करते हैं सबसे शानदार दिवाली पार्टी, खर्च कर देते हैं करोड़ों
Starry Diwali Bash: बॉलीवुड के कई बड़े सितारे हैं जो बड़ी दिवाली पार्टी होस्ट करने के लिए जाने जाते हैं. इनकी पार्टी का माहौल बेहद ग्लैमरस रहता है जहां फैशन का जलवा दिखाता हैं.
दिवाली का त्योहार सिर्फ रोशनी और मिठाइयों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सेलिब्रिटीज के लिए एक खास अवसर भी होता है अपने दोस्तों और इंडस्ट्री के साथ जुड़ने का. बॉलीवुड के बड़े नाम जैसे शाहरुख खान, एकता कपूर और मनीष मल्होत्रा हर साल दिवाली पर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें फिल्म और टीवी जगत के कई मशहूर चेहरे शामिल होते हैं. ये पार्टियां न केवल एंटरटेनमेंट का जरिया बनती हैं, बल्कि फैशन और ग्लैमर को भी दिखाती हैं.
Published at : 17 Oct 2025 03:35 PM (IST)
