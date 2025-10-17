हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉलीवुड के ये सेलेब्स होस्ट करते हैं सबसे शानदार दिवाली पार्टी, खर्च कर देते हैं करोड़ों

बॉलीवुड के ये सेलेब्स होस्ट करते हैं सबसे शानदार दिवाली पार्टी, खर्च कर देते हैं करोड़ों

Starry Diwali Bash: बॉलीवुड के कई बड़े सितारे हैं जो बड़ी दिवाली पार्टी होस्ट करने के लिए जाने जाते हैं. इनकी पार्टी का माहौल बेहद ग्लैमरस रहता है जहां फैशन का जलवा दिखाता हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 03:35 PM (IST)
Starry Diwali Bash: बॉलीवुड के कई बड़े सितारे हैं जो बड़ी दिवाली पार्टी होस्ट करने के लिए जाने जाते हैं. इनकी पार्टी का माहौल बेहद ग्लैमरस रहता है जहां फैशन का जलवा दिखाता हैं.

दिवाली का त्योहार सिर्फ रोशनी और मिठाइयों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सेलिब्रिटीज के लिए एक खास अवसर भी होता है अपने दोस्तों और इंडस्ट्री के साथ जुड़ने का. बॉलीवुड के बड़े नाम जैसे शाहरुख खान, एकता कपूर और मनीष मल्होत्रा हर साल दिवाली पर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें फिल्म और टीवी जगत के कई मशहूर चेहरे शामिल होते हैं. ये पार्टियां न केवल एंटरटेनमेंट का जरिया बनती हैं, बल्कि फैशन और ग्लैमर को भी दिखाती हैं.

फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ग्रैंड दिवाली पार्टियों के लिए जाने जाते हैं. उनके मुंबई स्थित घर में हर साल दिवाली पर शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज होती है जिसमें कई बड़े सितारे शामिल होते हैं.
फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ग्रैंड दिवाली पार्टियों के लिए जाने जाते हैं. उनके मुंबई स्थित घर में हर साल दिवाली पर शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज होती है जिसमें कई बड़े सितारे शामिल होते हैं.
शाहरुख खान के घर हर त्योहार की रौनक देखने को मिलती है, चाहे वह ईद हो या दिवाली. उनकी दिवाली पार्टियों में बॉलीवुड के बड़े सितारे जैसे करण जौहर, आलिया भट्ट, आमिर खान, सलमान खान और कई अन्य शामिल होते हैं. गौरी खान बेहतरीन होस्ट हैं और उनकी पार्टियों में काजोल, जूही चावला, विद्या बालन और करीना कपूर जैसे सितारे शामिल होकर शाम को और भी यादगार बना देते हैं.
शाहरुख खान के घर हर त्योहार की रौनक देखने को मिलती है, चाहे वह ईद हो या दिवाली. उनकी दिवाली पार्टियों में बॉलीवुड के बड़े सितारे जैसे करण जौहर, आलिया भट्ट, आमिर खान, सलमान खान और कई अन्य शामिल होते हैं. गौरी खान बेहतरीन होस्ट हैं और उनकी पार्टियों में काजोल, जूही चावला, विद्या बालन और करीना कपूर जैसे सितारे शामिल होकर शाम को और भी यादगार बना देते हैं.
यह लिस्ट एकता कपूर के बिना अधूरी है, क्योंकि उनकी दिवाली पार्टी हमेशा बहुत खास और यादगार होती है. इस मौके पर उनके घर पर बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे इकट्ठा होते हैं. हर साल उनकी पार्टी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाते हैं, जिससे फैंस को सितारों की इस शानदार दिवाली का प्लेजर देखने को मिलता है.
यह लिस्ट एकता कपूर के बिना अधूरी है, क्योंकि उनकी दिवाली पार्टी हमेशा बहुत खास और यादगार होती है. इस मौके पर उनके घर पर बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे इकट्ठा होते हैं. हर साल उनकी पार्टी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाते हैं, जिससे फैंस को सितारों की इस शानदार दिवाली का प्लेजर देखने को मिलता है.
करण जौहर भी अपनी ग्रैंड दिवाली पार्टियों के लिए मशहूर हैं. हर साल उनके घर पर दिवाली के मौके पर बड़े सितारों का जमावड़ा देखने को मिलता है, जिसमें विक्की कौशल, कटरीना कैफ, करीना कपूर और कई अन्य बड़े नाम शामिल होते हैं. पार्टी का माहौल शानदार रोशनी और सजावट वाला होता है और मेहमान अपनी सबसे खूबसूरत और ट्रेंडी आउटफिट में नजर आते हैं.
करण जौहर भी अपनी ग्रैंड दिवाली पार्टियों के लिए मशहूर हैं. हर साल उनके घर पर दिवाली के मौके पर बड़े सितारों का जमावड़ा देखने को मिलता है, जिसमें विक्की कौशल, कटरीना कैफ, करीना कपूर और कई अन्य बड़े नाम शामिल होते हैं. पार्टी का माहौल शानदार रोशनी और सजावट वाला होता है और मेहमान अपनी सबसे खूबसूरत और ट्रेंडी आउटफिट में नजर आते हैं.
अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी दिवाली पार्टी होस्ट करने में पीछे नहीं रहते. उनका मुंबई स्थित घर जलसा अक्सर सितारों से भरी ग्रैंड दिवाली पार्टियों का मंच बनता है. जब बच्चन परिवार पार्टी का आयोजन करता है, तो बॉलीवुड के तमाम सितारे खास अंदाज में पहुंचते हैं और शाम को और भी यादगार बना देते हैं.
अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी दिवाली पार्टी होस्ट करने में पीछे नहीं रहते. उनका मुंबई स्थित घर जलसा अक्सर सितारों से भरी ग्रैंड दिवाली पार्टियों का मंच बनता है. जब बच्चन परिवार पार्टी का आयोजन करता है, तो बॉलीवुड के तमाम सितारे खास अंदाज में पहुंचते हैं और शाम को और भी यादगार बना देते हैं.
सलमान खान का परिवार भी दिवाली के जश्न को बड़े धूमधाम से मनाने में पीछे नहीं रहता. उनकी बहन अर्पिता खान हर साल अपने घर भव्य दिवाली पार्टी ऑर्गेनाइज करती हैं, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे और दोस्त शामिल होते हैं. इस दौरान पार्टी की शानदार सजावट, रोशनी और शानदार खाना इसे और भी खास बना देते हैं.
सलमान खान का परिवार भी दिवाली के जश्न को बड़े धूमधाम से मनाने में पीछे नहीं रहता. उनकी बहन अर्पिता खान हर साल अपने घर भव्य दिवाली पार्टी ऑर्गेनाइज करती हैं, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे और दोस्त शामिल होते हैं. इस दौरान पार्टी की शानदार सजावट, रोशनी और शानदार खाना इसे और भी खास बना देते हैं.
शिल्पा शेट्टी ने 2024 में अपने पति राज कुंद्रा के साथ मुंबई में अपने घर पर एक भव्य दिवाली पार्टी ऑर्गनाइज की थी. इस खास मौके पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे मौजूद थे, जिनमें कृति सेनन, तमन्ना भाटिया, विजय वर्मा, भूमि पेडनेकर, श्रद्धा कपूर और शाहिद कपूर शामिल थे. सुष्मिता सेन, रकुल प्रीत सिंह, जैकी भगनानी और हुमा कुरेशी भी इस पार्टी में शामिल होकर जश्न का हिस्सा बने. पार्टी में सितारों के प्रजेंस ने इसे और भी ग्लैमरस और यादगार बना दिया.
शिल्पा शेट्टी ने 2024 में अपने पति राज कुंद्रा के साथ मुंबई में अपने घर पर एक भव्य दिवाली पार्टी ऑर्गनाइज की थी. इस खास मौके पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे मौजूद थे, जिनमें कृति सेनन, तमन्ना भाटिया, विजय वर्मा, भूमि पेडनेकर, श्रद्धा कपूर और शाहिद कपूर शामिल थे. सुष्मिता सेन, रकुल प्रीत सिंह, जैकी भगनानी और हुमा कुरेशी भी इस पार्टी में शामिल होकर जश्न का हिस्सा बने. पार्टी में सितारों के प्रजेंस ने इसे और भी ग्लैमरस और यादगार बना दिया.
Published at : 17 Oct 2025 03:35 PM (IST)
