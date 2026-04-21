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एयरपोर्ट पर लगा सेलेब्स का जमावड़ा, जूही चावला से राजपाल यादव तक, सभी स्टाइलिश अंदाज में आए नजर
Bollywood Celebs Airport Look: जूही चावला से लेकर राजपाल यादव तक आज कई सेलेब्स एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. इस दौरान पैपराजी ने उन्हें कैमरे में भी कैप्चर किया. आइए देखते हैं तस्वीरें.
आए दिन एयरपोर्ट पर कई सेलेब्स को स्पॉट किया जाता हैं. अब हाल ही में जूही चावला, राजपाल यादव , सोनल चौहाल, बोमन ईराना और अली फजल को स्पॉट किया गया. इस दौरान सभी ने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींचा. कैमरे में कैद उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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Published at : 21 Apr 2026 02:00 PM (IST)
Tags :Juhi Chawla Sonal Chauhan Rajpal Yadav
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