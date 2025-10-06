हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजब पर्दे पर विलेन बनीं ये हसीनाएं, दमदार एक्टिंग से लूट लिया फैंस का दिल

जब पर्दे पर विलेन बनीं ये हसीनाएं, दमदार एक्टिंग से लूट लिया फैंस का दिल

Bollywood Actresses Played Villainn Roles: कई एक्ट्रेसेस ने अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीता. लेकिन जब इन्हीं एक्ट्रेसेस ने पर्दे पर विलेन का रोल निभाया तो सब हैरान रह गए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 10:44 PM (IST)
Bollywood Actresses Played Villainn Roles: कई एक्ट्रेसेस ने अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीता. लेकिन जब इन्हीं एक्ट्रेसेस ने पर्दे पर विलेन का रोल निभाया तो सब हैरान रह गए.

कई एक्ट्रेसेस ने अपनी शानदार एक्टिंग से फैंस के दिलों में खास जगह बनाई. लेकिन जब ये हीरोइनें पर्दे पर विलेन बनकर आईं, तो दर्शक हैरान रह गए. इन एक्ट्रेसेस ने नेगेटिव रोल को भी इतनी मजबूती से निभाया कि वो यादगार बन गए.

1/8
अपनी अपकमिंग फिल्म 'जटाधारा' में सोनाक्षी सिन्हा बड़े पर्दे पर पहली बार पूरी तरह से एक नेगेटिव कैरेक्टर निभाने जा रही हैं. हालांकि इससे पहले वो साल 2017 में आई फिल्म 'इत्तेफाक' में ग्रे शेड और पिछले साल आई वेब सीरीज 'हीरामंडी' में मां-बेटी के रूप में नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आई थीं, जिसके लिए उन्हें काफी सराहा गया था.
अपनी अपकमिंग फिल्म 'जटाधारा' में सोनाक्षी सिन्हा बड़े पर्दे पर पहली बार पूरी तरह से एक नेगेटिव कैरेक्टर निभाने जा रही हैं. हालांकि इससे पहले वो साल 2017 में आई फिल्म 'इत्तेफाक' में ग्रे शेड और पिछले साल आई वेब सीरीज 'हीरामंडी' में मां-बेटी के रूप में नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आई थीं, जिसके लिए उन्हें काफी सराहा गया था.
2/8
7 नवंबर 2025 को हिंदी और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत जी स्टूडियोज और प्रेरणा अरोड़ा की फिल्म 'जटाधारा' का पहला गाना 'धना पिशाची' फैंस के बीच काफी पॉपुलर हो चुका है. और इसकी वजह है सोनाक्षी सिन्हा का नेगेटिव कैरेक्टर. माना जा रहा है कि बड़े पर्दे पर पहली बार एक गहरी, रहस्यमयी और विलेन की रोल में नजर आने जा रहीं सोनाक्षी का यह ट्रांसफॉर्मेशन उनके करियर के लिए एक अहम मोड़ साबित होगा.
7 नवंबर 2025 को हिंदी और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत जी स्टूडियोज और प्रेरणा अरोड़ा की फिल्म 'जटाधारा' का पहला गाना 'धना पिशाची' फैंस के बीच काफी पॉपुलर हो चुका है. और इसकी वजह है सोनाक्षी सिन्हा का नेगेटिव कैरेक्टर. माना जा रहा है कि बड़े पर्दे पर पहली बार एक गहरी, रहस्यमयी और विलेन की रोल में नजर आने जा रहीं सोनाक्षी का यह ट्रांसफॉर्मेशन उनके करियर के लिए एक अहम मोड़ साबित होगा.
3/8
पावरहाउस परफॉर्मर विद्या बालन को 'भूल भुलैया' (2007) में मंजुलिका के रूप में उनके रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्टिंग के लिए याद किया जाता है. पिछले साल वे 'भूल भुलैया 3' में लौटीं और एक बार फिर नेगेटिव शेड्स में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से फैंस को खुस कर दिया. अपनी इंटेंस एक्टिंग से विद्या ने साबित किया कि क्यों उन्हें भारत की बेस्ट एक्ट्रेस में गिना जाता है.
पावरहाउस परफॉर्मर विद्या बालन को 'भूल भुलैया' (2007) में मंजुलिका के रूप में उनके रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्टिंग के लिए याद किया जाता है. पिछले साल वे 'भूल भुलैया 3' में लौटीं और एक बार फिर नेगेटिव शेड्स में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से फैंस को खुस कर दिया. अपनी इंटेंस एक्टिंग से विद्या ने साबित किया कि क्यों उन्हें भारत की बेस्ट एक्ट्रेस में गिना जाता है.
4/8
आयुष्मान खुराना की 'अंधाधुन' में तब्बू ने एक्टिंग और मोरली कंपलेक्स कैरक्टर की मिसाल पेश की थी. सिमी के रूप में उन्होंने एक ऐसी फीमेल को जीवंत किया था, जो अपराधी होने के साथ-साथ चालाकी और जिंदा रहने की लड़ाई के बीच फंसी है. अपने संयम और अस्थिरता के साथ तब्बू ने दर्शकों को ‘हेट-टू-लव’ का एक्सपीरियंस कराया और खुद को बॉलीवुड की सबसे डेरिंग एक्ट्रेस में शुमार कर लिया.
आयुष्मान खुराना की 'अंधाधुन' में तब्बू ने एक्टिंग और मोरली कंपलेक्स कैरक्टर की मिसाल पेश की थी. सिमी के रूप में उन्होंने एक ऐसी फीमेल को जीवंत किया था, जो अपराधी होने के साथ-साथ चालाकी और जिंदा रहने की लड़ाई के बीच फंसी है. अपने संयम और अस्थिरता के साथ तब्बू ने दर्शकों को ‘हेट-टू-लव’ का एक्सपीरियंस कराया और खुद को बॉलीवुड की सबसे डेरिंग एक्ट्रेस में शुमार कर लिया.
5/8
अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए मशहूर कोंकणा सेन शर्मा ने इमरान हाशमी स्टारर 'एक थी डायन' में फैंस को चौंका दिया था. रहस्यमयी डायन के रूप में उनका एक्टिंग डर और आकर्षण दोनों से भरा था. उन्होंने खलनायिका के रूप में डर और शालीनता का अनोखा बैलेंस कायम किया, जिससे उनका रोल सुपरनैचुरल थ्रिलर शैली में अलग पहचान बना चुका है.
अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए मशहूर कोंकणा सेन शर्मा ने इमरान हाशमी स्टारर 'एक थी डायन' में फैंस को चौंका दिया था. रहस्यमयी डायन के रूप में उनका एक्टिंग डर और आकर्षण दोनों से भरा था. उन्होंने खलनायिका के रूप में डर और शालीनता का अनोखा बैलेंस कायम किया, जिससे उनका रोल सुपरनैचुरल थ्रिलर शैली में अलग पहचान बना चुका है.
6/8
अमिताभ बच्चन स्टारर 'बदला' में तापसी पन्नू ने सबको चौंका दिया. नैना सेठी के किरदार में उन्होंने छल और चालबाजी की रोल बखूबी निभाईं. अमिताभ बच्चन के सामने समान रूप से दमदार स्क्रीन प्रेजेंस दिखाते हुए तापसी ने साबित किया कि वे कॉम्प्लेक्स एंड नेगेटिव कैरेक्टर को भी बखूबी निभा सकती हैं.
अमिताभ बच्चन स्टारर 'बदला' में तापसी पन्नू ने सबको चौंका दिया. नैना सेठी के किरदार में उन्होंने छल और चालबाजी की रोल बखूबी निभाईं. अमिताभ बच्चन के सामने समान रूप से दमदार स्क्रीन प्रेजेंस दिखाते हुए तापसी ने साबित किया कि वे कॉम्प्लेक्स एंड नेगेटिव कैरेक्टर को भी बखूबी निभा सकती हैं.
7/8
रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में मौनी रॉय ने ‘जुनून – क्वीन ऑफ डार्कनेस’ के रूप में अपनी मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस, पावरफुल बॉडी लैंग्वेज और तीखे लुक्स से सबका ध्यान खींचा था. मौनी का यह एक्टिंग उन्हें हाल के समय की सबसे यादगार महिला विलेन में से एक बनाता है.
रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में मौनी रॉय ने ‘जुनून – क्वीन ऑफ डार्कनेस’ के रूप में अपनी मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस, पावरफुल बॉडी लैंग्वेज और तीखे लुक्स से सबका ध्यान खींचा था. मौनी का यह एक्टिंग उन्हें हाल के समय की सबसे यादगार महिला विलेन में से एक बनाता है.
8/8
फिल्म 'जटाधारा' में सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा के साथ दिव्या खोसला, शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी, रोहित पाठक, झांसी, राजीव कणकाला और सुबलैखा सुधाकर जैसे एक्टर नजर आने वाले हैं.जी स्टूडियोज और प्रेरणा अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत जटाधारा का प्रोडक्शन उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा ने किया है. फिल्म के को -प्रोड्यूसर अक्षय केजरीवाल और कुसुम अरोड़ा हैं, जबकि क्रिएटिव प्रोड्यूसर दिव्या विजय और सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर भावना गोस्वामी हैं. फिल्म का दमदार सॉन्ग जी म्यूजिक कंपनी द्वारा प्रेजेंट किया गया है
फिल्म 'जटाधारा' में सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा के साथ दिव्या खोसला, शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी, रोहित पाठक, झांसी, राजीव कणकाला और सुबलैखा सुधाकर जैसे एक्टर नजर आने वाले हैं.जी स्टूडियोज और प्रेरणा अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत जटाधारा का प्रोडक्शन उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा ने किया है. फिल्म के को -प्रोड्यूसर अक्षय केजरीवाल और कुसुम अरोड़ा हैं, जबकि क्रिएटिव प्रोड्यूसर दिव्या विजय और सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर भावना गोस्वामी हैं. फिल्म का दमदार सॉन्ग जी म्यूजिक कंपनी द्वारा प्रेजेंट किया गया है
Published at : 06 Oct 2025 10:41 PM (IST)
Embed widget