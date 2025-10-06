एक्सप्लोरर
जब पर्दे पर विलेन बनीं ये हसीनाएं, दमदार एक्टिंग से लूट लिया फैंस का दिल
Bollywood Actresses Played Villainn Roles: कई एक्ट्रेसेस ने अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीता. लेकिन जब इन्हीं एक्ट्रेसेस ने पर्दे पर विलेन का रोल निभाया तो सब हैरान रह गए.
कई एक्ट्रेसेस ने अपनी शानदार एक्टिंग से फैंस के दिलों में खास जगह बनाई. लेकिन जब ये हीरोइनें पर्दे पर विलेन बनकर आईं, तो दर्शक हैरान रह गए. इन एक्ट्रेसेस ने नेगेटिव रोल को भी इतनी मजबूती से निभाया कि वो यादगार बन गए.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 06 Oct 2025 10:41 PM (IST)
Tags :Sonakshi Sinha Villain Jatadhara
बॉलीवुड
7 Photos
अहान पांडे अपनी उम्र से बड़ी एक्ट्रेस संग फरमाएंगे इश्क! 'सैयारा' के बाद हाथ लगी ये बड़ी फिल्म
बॉलीवुड
7 Photos
बॉबी देओल को बॉलीवुड में पूरे हुए 30 साल, पैपराजी संग सेलिब्रेट किया ये स्पेशल मूमेंट
बॉलीवुड
7 Photos
पापा बने अरबाज खान तो पोती से मिलने अस्पताल पहुंचीं सलमा खान, सलमान-अर्पिता भी आए नजर
बॉलीवुड
10 Photos
ज्योति सिंह की 10 तस्वीरें, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी खूबसूरती में एक्ट्रेसेस से नहीं हैं कम
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार चुनाव से पहले आए इस सर्वे में चौंकाने वाले दावे... जानें जीत के अनुमान से वोट परसेंट तक सबकुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश बोले, 'प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है'
क्रिकेट
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
बॉलीवुड
खुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
अहान पांडे अपनी उम्र से बड़ी एक्ट्रेस संग फरमाएंगे इश्क! 'सैयारा' के बाद हाथ लगी ये बड़ी फिल्म
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion