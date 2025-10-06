जब पर्दे पर विलेन बनीं ये हसीनाएं, दमदार एक्टिंग से लूट लिया फैंस का दिल

फिल्म 'जटाधारा' में सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा के साथ दिव्या खोसला, शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी, रोहित पाठक, झांसी, राजीव कणकाला और सुबलैखा सुधाकर जैसे एक्टर नजर आने वाले हैं.जी स्टूडियोज और प्रेरणा अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत जटाधारा का प्रोडक्शन उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा ने किया है. फिल्म के को -प्रोड्यूसर अक्षय केजरीवाल और कुसुम अरोड़ा हैं, जबकि क्रिएटिव प्रोड्यूसर दिव्या विजय और सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर भावना गोस्वामी हैं. फिल्म का दमदार सॉन्ग जी म्यूजिक कंपनी द्वारा प्रेजेंट किया गया है