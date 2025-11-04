एक्सप्लोरर
सर्दियों में भी ग्लैमरस दिखने के लिए इन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन, लुक हो जाएगा ट्रेंडी
Actress Winter Look Inspiration: अगर आप सर्दियों में भी कुछ स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक क्रिएट करना चाहते है तो, अपनाए इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स जो कि सर्दियों के लिए एकदम परफेक्ट सबित होगें.
सर्दियों का मौसम आते ही फैशन का स्टाइल भी बदल जाता है. ठंडी हवाओं में भी ग्लैमरस दिखना आसान नहीं होता, लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हर सीजन में अपने लुक्स से स्टाइल गोल्स सेट कर देती हैं. चाहे बात हो कोज़ी स्वेटर की, लॉन्ग कोट की या बूट्स की इन दिवाज ने विंटर फैशन को बना दिया है ट्रेंडी और क्लासी. अगर आप भी इस सर्दी में अपने लुक से सबको इंप्रेस करना चाहती हैं, तो इन एक्ट्रेसेस के विंटर लुक्स से लें इंस्पिरेशन.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 04 Nov 2025 02:51 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
सर्दियों में भी ग्लैमरस दिखने के लिए इन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन, लुक हो जाएगा ट्रेंडी
बॉलीवुड
7 Photos
'एक दीवाने की दीवानियत' से पहले देखें हर्षवर्धन राणे की 7 फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है मौजूद
बॉलीवुड
8 Photos
वेदांत बिड़ला का वेडिंग रिसेप्शन: निया शर्मा-उर्वशी रौतेला-भूमि पेडनेकर ने बिखेरा फैशन का जलवा, एक-एक लुक से लगाई आग
बॉलीवुड
7 Photos
सूट में यामी गौतम एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, एक्ट्रेस का नया अवतार देख फैंस हुए इंप्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
कतर में सुष्मिता सेन का दिखा कातिलाना अंदाज, 49 की उम्र में ग्लैमरस अवतार से छाईं एक्ट्रेस
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'देश में दो हिंदुस्तान बना दिए, किसान से गले मिलते देखा है?' बिहार से राहुल गांधी ने PM मोदी पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
सर्दियों में भी ग्लैमरस दिखने के लिए इन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन, लुक हो जाएगा ट्रेंडी
बॉलीवुड
7 Photos
'एक दीवाने की दीवानियत' से पहले देखें हर्षवर्धन राणे की 7 फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है मौजूद
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion