कांजीवरम साड़ी में चाहिए शाही और एलिगेंट लुक? बॉलीवुड एक्ट्रेसेज़ से लें परफेक्ट इंस्पिरेशन

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Feb 2026 11:13 AM (IST)
Kanjivaram Saree Look: आज हम आपके लिए बॉलीवुड एक्ट्रेसेज के कुछ बेहतरीन कांजीवरम साड़ी लुक्स लेकर आए हैं. जिन्हें ट्राई करके आप बेहद ही खूबसूरत लग सकती हैं. आइए देखते हैं तस्वीरें.

शाही नज़ाकत और सदियों पुरानी विरासत की पहचान मानी जाने वाली कांजीवरम साड़ी आज भी फैशन की दुनिया में अपनी अलग चमक रखती है. खास मौकों पर जब एलिगेंट और रॉयल लुक चाहिए, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेज कांजीवरम साड़ी को अपने स्टाइल स्टेटमेंट में शामिल करती नज़र आती हैं. ट्रेडिशनल वर्क के साथ मॉडर्न टच देकर ये एक्ट्रेसेज हर लुक को खास बना देती हैं. अगर आप भी कांजीवरम साड़ी में गॉर्जियस दिखना चाहती हैं, तो इन बॉलीवुड दीवाज से परफेक्ट इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

मृणाल ठाकुर इस पर्पल कलर की कांजीवरम साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने फ्री पल्ला लिया है जिसमें वो काफी मॉडर्न लग रही है., इस लुक को आप सिंपल एक्सेसरीज और बन बनाकर कंप्लीट कर सकती हैं.
इस फोटो में पूजा हेगड़े पर्पल कलर की कांजीवरम साड़ी में नजर आ रही हैं. उन्होंने लुक को और भी खास बनाने के लिए मैचिंग ज्वैलरी कैरी की है. साथ ही सटल मेकअप और खुले बालों में वो काफी ब्यूटीफुल लग रही हैं. इसे ट्राई करके आप भी चमक सकती हैं.
Published at : 01 Feb 2026 11:13 AM (IST)
Kangana Ranaut Deepika Padukone Mrunal Thakur Deepika Padukone' Mouni Roy

