कांजीवरम साड़ी में चाहिए शाही और एलिगेंट लुक? बॉलीवुड एक्ट्रेसेज़ से लें परफेक्ट इंस्पिरेशन

इस फोटो में पूजा हेगड़े पर्पल कलर की कांजीवरम साड़ी में नजर आ रही हैं. उन्होंने लुक को और भी खास बनाने के लिए मैचिंग ज्वैलरी कैरी की है. साथ ही सटल मेकअप और खुले बालों में वो काफी ब्यूटीफुल लग रही हैं. इसे ट्राई करके आप भी चमक सकती हैं.