गरबा नाइट में दिखना है सबसे हटके, तो देखिए इन बॉलीवुड हसीनाओं के गॉर्जियस लुक्स

गरबा नाइट में दिखना है सबसे हटके, तो देखिए इन बॉलीवुड हसीनाओं के गॉर्जियस लुक्स

Garba Night Look Pictures: नवरात्रि आते ही हर जगह गरबा की धूम मच जाती है. ऐसे में अगर आप सोच रही हैं कि गरबा नाइट में कौन-सा लुक अपनाएं तो बॉलीवुड की इन हसीनाओं से लें सकतीं हैं इंस्पिरेशन.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 08:58 PM (IST)
Garba Night Look Pictures: नवरात्रि आते ही हर जगह गरबा की धूम मच जाती है. ऐसे में अगर आप सोच रही हैं कि गरबा नाइट में कौन-सा लुक अपनाएं तो बॉलीवुड की इन हसीनाओं से लें सकतीं हैं इंस्पिरेशन.

नवरात्रि का त्योहार आते ही हर जगह डांडिया और गरबा की धूम मच जाती है. ऐसे में अगर आप सोच रही हैं कि गरबा नाइट में कौन-सा लुक अपनाएं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ये स्टाइलिश ट्रेडिशनल लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं.

1/7
इस तस्वीर में जाह्नवी ने मल्टीकलर का हैवी एंब्रॉयडेड लहंगा पहना है. इसके साथ उन्होंने हैवी चोकर और चूड़ियां कैरी की हैं, उन्होंने बन बना कर इस लुक को कंप्लीट किया. जाह्नवी का ये लुक गरबा नाइट के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है.
इस तस्वीर में जाह्नवी ने मल्टीकलर का हैवी एंब्रॉयडेड लहंगा पहना है. इसके साथ उन्होंने हैवी चोकर और चूड़ियां कैरी की हैं, उन्होंने बन बना कर इस लुक को कंप्लीट किया. जाह्नवी का ये लुक गरबा नाइट के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है.
2/7
इस तस्वीर में अनन्या ने हैवी वर्क लहंगा पहना है. उन्होंने सिंपल एक्सेसरीज और ओपन हेयर्स के साथ इस लुक को मॉडर्न टच दिया है. अगर आपको भी गरबा नाइट में मॉडर्न लुक चाहिए तो अनन्या का ये लुक ट्राई कर सकतीं हैं.
इस तस्वीर में अनन्या ने हैवी वर्क लहंगा पहना है. उन्होंने सिंपल एक्सेसरीज और ओपन हेयर्स के साथ इस लुक को मॉडर्न टच दिया है. अगर आपको भी गरबा नाइट में मॉडर्न लुक चाहिए तो अनन्या का ये लुक ट्राई कर सकतीं हैं.
3/7
इस तस्वीर में तमन्ना ने मल्टीकलर का एंब्रॉयडेड लहंगा पहना है. उन्होंने चोकर और झुमके के साथ बन बनाया है और गजरा लगा कर लुक को कंप्लीट किया है. उनका ये लुक गरबा नाइट के लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है.
इस तस्वीर में तमन्ना ने मल्टीकलर का एंब्रॉयडेड लहंगा पहना है. उन्होंने चोकर और झुमके के साथ बन बनाया है और गजरा लगा कर लुक को कंप्लीट किया है. उनका ये लुक गरबा नाइट के लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है.
4/7
इस तस्वीर में सुहाना ने मल्टीकलर का हैवी वर्क वाला लहंगा पहना है. साथ ही उन्होंने चोकर और इयरिंग्स कैरी किए हैं, बन हेयरस्टाइल बनाकर उन्होंने इस गरबा लुक को और भी खूबसूरत बनाया.
इस तस्वीर में सुहाना ने मल्टीकलर का हैवी वर्क वाला लहंगा पहना है. साथ ही उन्होंने चोकर और इयरिंग्स कैरी किए हैं, बन हेयरस्टाइल बनाकर उन्होंने इस गरबा लुक को और भी खूबसूरत बनाया.
5/7
इस तस्वीर में सारा ने बीवी एंब्रॉयडेड वर्क वाला लहंगा पहना हैं. उन्होंने चोकर और चूड़ियां कैरी की हैं, साथ ही हैरसटाइल बनाकर इस लुक को कंप्लीट किया है. सारा का ये लुक गरबा नाइट के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.
इस तस्वीर में सारा ने बीवी एंब्रॉयडेड वर्क वाला लहंगा पहना हैं. उन्होंने चोकर और चूड़ियां कैरी की हैं, साथ ही हैरसटाइल बनाकर इस लुक को कंप्लीट किया है. सारा का ये लुक गरबा नाइट के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.
6/7
इस तस्वीर में कियारा वे रेड कलर का प्रिंटेड लहंगा पहना है जो कि सिंपल और स्टाइलिश है. उन्होंने हैवी सिल्वर इयरिंग्स कैरी किए हैं अगर आप सिंपल लुक चाहतें हैं तो कियारा के ये लुक गरबा के लिए बेस्ट है.
इस तस्वीर में कियारा वे रेड कलर का प्रिंटेड लहंगा पहना है जो कि सिंपल और स्टाइलिश है. उन्होंने हैवी सिल्वर इयरिंग्स कैरी किए हैं अगर आप सिंपल लुक चाहतें हैं तो कियारा के ये लुक गरबा के लिए बेस्ट है.
7/7
इस तस्वीर में कियारा वे रेड कलर का प्रिंटेड लहंगा पहना है जो कि सिंपल और स्टाइलिश है. उन्होंने हैवी सिल्वर इयरिंग्स कैरी किए हैं अगर आप सिंपल लुक चाहतें हैं तो कियारा के ये लुक गरबा के लिए बेस्ट है.
इस तस्वीर में कियारा वे रेड कलर का प्रिंटेड लहंगा पहना है जो कि सिंपल और स्टाइलिश है. उन्होंने हैवी सिल्वर इयरिंग्स कैरी किए हैं अगर आप सिंपल लुक चाहतें हैं तो कियारा के ये लुक गरबा के लिए बेस्ट है.
Published at : 20 Sep 2025 08:58 PM (IST)
Tags :
Suhana Khan Janhvi Kapoor Ananya Panday

बॉलीवुड फोटो गैलरी

प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट अस

