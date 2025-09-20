गरबा नाइट में दिखना है सबसे हटके, तो देखिए इन बॉलीवुड हसीनाओं के गॉर्जियस लुक्स

इस तस्वीर में अनन्या ने हैवी वर्क लहंगा पहना है. उन्होंने सिंपल एक्सेसरीज और ओपन हेयर्स के साथ इस लुक को मॉडर्न टच दिया है. अगर आपको भी गरबा नाइट में मॉडर्न लुक चाहिए तो अनन्या का ये लुक ट्राई कर सकतीं हैं.