दिवाली में दिखना है पटाखा, तो अपनाएं बॉलीवुड की इन हसीनाओं के लुक्स

दिवाली में दिखना है पटाखा, तो अपनाएं बॉलीवुड की इन हसीनाओं के लुक्स

Diwali 2025 Outfit Inspiration: अगर आप इस दिवाली पर ट्राई करना चाहती हैं कुछ यूनिक तो बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसस के लुक अपनाकर आप लूट सकती हैं महफिल.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 03:57 PM (IST)
Diwali 2025 Outfit Inspiration: अगर आप इस दिवाली पर ट्राई करना चाहती हैं कुछ यूनिक तो बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसस के लुक अपनाकर आप लूट सकती हैं महफिल.

अगर आप इस दिवाली कुछ हटके ट्राई करना चाहती है तो बॉलीवुड एक्ट्रेस के लुक आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं चाहे वेस्टर्न स्टाइल हो या ट्रडिशनल हसीनाओं का हर अंदाज आपके लुक के चार चांद लगा देगा.

1/7
अगर आप इस दिवाली ट्रेडिशनल के साथ ग्लैमरस दिखना चाहती हैं तो जाह्नवी का ये लुक अपने लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है.
अगर आप इस दिवाली ट्रेडिशनल के साथ ग्लैमरस दिखना चाहती हैं तो जाह्नवी का ये लुक अपने लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है.
2/7
अनन्या का ये लुक भी सिंपल और काफी स्टाइलिश लग रहा है. आप इस लुक को भी ट्राई कर सकती हैं.
अनन्या का ये लुक भी सिंपल और काफी स्टाइलिश लग रहा है. आप इस लुक को भी ट्राई कर सकती हैं.
3/7
अगर आप लहंगा पहमना चाह रही हैं तो सारा का ये लुक अपके लिए परफेक्ट हो सकता है. इस लुक को रिक्रिएट करके आप छा जाएंगी.
अगर आप लहंगा पहमना चाह रही हैं तो सारा का ये लुक अपके लिए परफेक्ट हो सकता है. इस लुक को रिक्रिएट करके आप छा जाएंगी.
4/7
इस दिवाली आप सुहाना खान का ये एलिगेंट लुक रिक्रिएट के सकती हैं. उन्होंने ब्ल्यू कलर को नेट की साड़ी पहनी है जो कि बेहद ही खूबसूरत है.
इस दिवाली आप सुहाना खान का ये एलिगेंट लुक रिक्रिएट के सकती हैं. उन्होंने ब्ल्यू कलर को नेट की साड़ी पहनी है जो कि बेहद ही खूबसूरत है.
5/7
आलिया भट्ट का ये लुक भी दिवाली के लिए परफेक्ट है. येलो साड़ी और चोकर पहने आलिया बला की हसीन दिख रही हैं.
आलिया भट्ट का ये लुक भी दिवाली के लिए परफेक्ट है. येलो साड़ी और चोकर पहने आलिया बला की हसीन दिख रही हैं.
6/7
अगर आप कुछ हटके ट्राई करना चाहती है तो करीना का ये इंडो वेस्टर्न स्टाइलिश लुक अपके लिए एकदम बेस्ट हो सकता है.
अगर आप कुछ हटके ट्राई करना चाहती है तो करीना का ये इंडो वेस्टर्न स्टाइलिश लुक अपके लिए एकदम बेस्ट हो सकता है.
7/7
दिवाली पर शिल्पा के ये लुक भी आप ट्राई करके महफिल लूट सकती हैं.
दिवाली पर शिल्पा के ये लुक भी आप ट्राई करके महफिल लूट सकती हैं.
Published at : 18 Oct 2025 03:57 PM (IST)
Janhvi Kapoor Ananya Panday Alia Bhatt Diwali 2025

