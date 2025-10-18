एक्सप्लोरर
दिवाली में दिखना है पटाखा, तो अपनाएं बॉलीवुड की इन हसीनाओं के लुक्स
Diwali 2025 Outfit Inspiration: अगर आप इस दिवाली पर ट्राई करना चाहती हैं कुछ यूनिक तो बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसस के लुक अपनाकर आप लूट सकती हैं महफिल.
अगर आप इस दिवाली कुछ हटके ट्राई करना चाहती है तो बॉलीवुड एक्ट्रेस के लुक आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं चाहे वेस्टर्न स्टाइल हो या ट्रडिशनल हसीनाओं का हर अंदाज आपके लुक के चार चांद लगा देगा.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 18 Oct 2025 03:57 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड के इन फिल्मों के किरदारों से लें दिवाली पर फैशन टिप्स, त्योहार पर छा जाएंगी
बॉलीवुड
10 Photos
दंगल की छोटी गीता की 10 तस्वीरें, कई सालों पहले छोड़ दी थी इंडस्ट्री, अब गुपचुप रचाई शादी
बॉलीवुड
7 Photos
बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
इन सेलेब्स ने इंस्टाग्राम से बनाई है दूरी, 71 और 77 साल की ये एक्ट्रेसेस भी लिस्ट में शामिल
बॉलीवुड
7 Photos
लाल परी बन दिवाली पार्टी में छाईं प्रियंका चोपड़ा, रेड साड़ी-गाउन में देखें सिजलिंग अवतार
बॉलीवुड
8 Photos
'थामा' के मेकर्स अगले 3 साल में लाएंगे 7 फिल्में, स्त्री 3-भेड़िया 2 के बाद होंगे दो 'महायुद्ध'
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
विश्व
'उम्मीद से परे जवाब देंगे', आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
विश्व
'बर्बर, अनैतिक और अमानवीय', पाकिस्तान की Airstrike में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion