Birithday Special: बॉबी देओल की जबरदस्त 5 फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद

Birithday Special: बॉबी देओल की जबरदस्त 5 फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद

Bobby Deol Birithday Special: आज हम आपको बॉबी देओल की टॉप 5 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं. हर एक फिल्म में उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला. इन फिल्म को आप ओटीटी पर भी देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Jan 2026 04:05 PM (IST)
Bobby Deol Birithday Special: आज हम आपको बॉबी देओल की टॉप 5 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं. हर एक फिल्म में उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला. इन फिल्म को आप ओटीटी पर भी देख सकते हैं.

बॉबी देओल बॉलीवुड के चार्मिंग और टैलेंटेड एक्टर हैं, जो अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने रोमांस, एक्शन और ड्रामा सभी में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है. बॉबी की फिल्मों ने उन्हें दर्शकों के दिलों में खास जगह दिलाई है. वहीं कल एक्टर अपना 57वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. इस खास मौके आज हम उनकी टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्हें आप आराम से ओटीटी पर देख सकते हैं

1/7
बॉबी देओल की फिल्म 'बरसात' 1995 में आई थी, जिसमें उनके साथ ट्विंकल खन्ना थीं और यह एक बड़ी हिट थी.
बॉबी देओल की फिल्म 'बरसात' 1995 में आई थी, जिसमें उनके साथ ट्विंकल खन्ना थीं और यह एक बड़ी हिट थी.
2/7
इस रोमांटिक फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर मौजूद है.
इस रोमांटिक फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर मौजूद है.
Published at : 26 Jan 2026 04:05 PM (IST)
Soldier Bobby Deol Barsaat

विश्व
महाराष्ट्र
क्रिकेट
विश्व
Advertisement
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Republic Day | Parade 2026 | 77th Republic Day | PM Modi | Delhi
Shankaracharya Controversy: CM Yogi को लेकर Shankaracharya ने कह दी बड़ी बात! | Avimukteshwaranand
Avimukteshwaranand Controversy: 'घड़ियाली आंसू बहाने वाले संतों..'- Keshav Maurya | CM Yogi | UP
Shankaracharya विवाद पर डिप्टी CM Keshav Prasad Maurya का चौंकाने वाला बयान
UP Politics: 'कुछ लोग जागकर भी मदहोश रहते हैं', CM Yogi पर Akhilesh Yadav का पलटवार | BJP Vs SP

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
विश्व
महाराष्ट्र
क्रिकेट
विश्व
टेलीविजन
ट्रेंडिंग
ट्रेंडिंग
यूटिलिटी
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
