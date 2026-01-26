एक्सप्लोरर
Birithday Special: बॉबी देओल की जबरदस्त 5 फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद
Bobby Deol Birithday Special: आज हम आपको बॉबी देओल की टॉप 5 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं. हर एक फिल्म में उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला. इन फिल्म को आप ओटीटी पर भी देख सकते हैं.
बॉबी देओल बॉलीवुड के चार्मिंग और टैलेंटेड एक्टर हैं, जो अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने रोमांस, एक्शन और ड्रामा सभी में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है. बॉबी की फिल्मों ने उन्हें दर्शकों के दिलों में खास जगह दिलाई है. वहीं कल एक्टर अपना 57वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. इस खास मौके आज हम उनकी टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं जिन्हें आप आराम से ओटीटी पर देख सकते हैं
1/7
2/7
Published at : 26 Jan 2026 04:05 PM (IST)
Tags :Soldier Bobby Deol Barsaat
बॉलीवुड
7 Photos
शेरशाह से बॉर्डर तक, इस गणतंत्र दिवस पर देखें बॉलीवुड की ये शानदार देशभक्ति फिल्में
बॉलीवुड
7 Photos
ट्विंकल खन्ना ने दिखाया विदाउट मेक अप फेस, कहा- मैंने बढ़ती उम्र को एक्सेप्ट कर लिया है
बॉलीवुड
8 Photos
26 जनवरी को रिलीज हुई इन फिल्मों ने तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड, जानें- ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल
बॉलीवुड
8 Photos
'बहुत मेहनत की है' बॉर्डर 2 की रिलीज पर दिलीजत दोसांझ हुए इमोशनल, फोटो शेयर कर दिखाई झलक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
महाराष्ट्र
संजय राउत ने की पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण दिए जाने की निंदा, लगाए ये आरोप
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा के बैट में लगी थी स्प्रिंग? न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को नंबर-1 बल्लेबाज पर हुआ शक
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion