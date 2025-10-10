भारतीय फिल्मों में बहुत कम डांस ऐसे होते हैं जो 'इन आंखों की मस्ती' जितने खूबसूरत और नाजुक हों. रेखा ने फिल्म ‘उमराव जान’ में हर मूव और इशारे में जादू दिखाया. उनके छोटे-छोटे इशारे हर फ्रेम को और खास बना देते हैं. खय्याम का संगीत और आशा भोसले की आवाज में गाया यह गाना प्यार और इंतजार को बखूबी दिखाता है. रेखा का यह डांस सिर्फ डांस नहीं, बल्कि कहानी बताने जैसा था. इसी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड और बहुत तारीफ मिली.