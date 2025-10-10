हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडBirthday Special: 'इन आंखों की मस्ती' से लेकर 'सलाम-ए-इश्क' तक, ये रहे रेखा के सबसे यादगार डांस

Birthday Special: 'इन आंखों की मस्ती' से लेकर 'सलाम-ए-इश्क' तक, ये रहे रेखा के सबसे यादगार डांस

Rekha Birthday Special: बॉलीवुड की मश्हूर एक्ट्रेस रेखा ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़ कर एक परफॉर्मेंस दी हैं. जिसके दर्शक आज भी दीवाने हैं. आइए देखते हैं उनकी कुछ यादगार परफॉर्मेंस की झलकियां.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Oct 2025 03:47 PM (IST)
Rekha Birthday Special: बॉलीवुड की मश्हूर एक्ट्रेस रेखा ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़ कर एक परफॉर्मेंस दी हैं. जिसके दर्शक आज भी दीवाने हैं. आइए देखते हैं उनकी कुछ यादगार परफॉर्मेंस की झलकियां.

बॉलीवुड की जादूई अदाकारा रेखा ने अपने करियर में कई ऐसी परफॉर्मेंस दी हैं, जो हमेशा यादों में बस जाती हैं. उनकी हर एक अदाओं और डांस मूव्स ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. चलिए नजर डालते हैं रेखा के कुछ सबसे यादगार डांस सांग्स पर.

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा आज अपना 71वां जन्मदिन मना रही हैं. रेखा एक ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिनकी खूबसूरती और कला ने कई जेनेरेशन को अट्रैक्ट किया है.
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा आज अपना 71वां जन्मदिन मना रही हैं. रेखा एक ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिनकी खूबसूरती और कला ने कई जेनेरेशन को अट्रैक्ट किया है.
अपनी सुंदर आंखों और अट्रैक्टिव अंदाज के लिए जानी जाने वाली रेखा, आज भी बॉलीवुड की सबसे प्यारी और मशहूर एक्ट्रेस में से एक हैं. चाहे दिल को छूने वाले मुजरे हों या खूबसूरत और शानदार परफॉर्मेंस, उनके डांस हमेशा दर्शकों को दीवाना कर देते हैं. चलिए देखते हैं रेखा के कुछ सबसे यादगार डांस सांग्स की झलकियां, जो आज भी अपनी खूबसूरती से चमकते हैं.
अपनी सुंदर आंखों और अट्रैक्टिव अंदाज के लिए जानी जाने वाली रेखा, आज भी बॉलीवुड की सबसे प्यारी और मशहूर एक्ट्रेस में से एक हैं. चाहे दिल को छूने वाले मुजरे हों या खूबसूरत और शानदार परफॉर्मेंस, उनके डांस हमेशा दर्शकों को दीवाना कर देते हैं. चलिए देखते हैं रेखा के कुछ सबसे यादगार डांस सांग्स की झलकियां, जो आज भी अपनी खूबसूरती से चमकते हैं.
भारतीय फिल्मों में बहुत कम डांस ऐसे होते हैं जो 'इन आंखों की मस्ती' जितने खूबसूरत और नाजुक हों. रेखा ने फिल्म ‘उमराव जान’ में हर मूव और इशारे में जादू दिखाया. उनके छोटे-छोटे इशारे हर फ्रेम को और खास बना देते हैं. खय्याम का संगीत और आशा भोसले की आवाज में गाया यह गाना प्यार और इंतजार को बखूबी दिखाता है. रेखा का यह डांस सिर्फ डांस नहीं, बल्कि कहानी बताने जैसा था. इसी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड और बहुत तारीफ मिली.
भारतीय फिल्मों में बहुत कम डांस ऐसे होते हैं जो 'इन आंखों की मस्ती' जितने खूबसूरत और नाजुक हों. रेखा ने फिल्म ‘उमराव जान’ में हर मूव और इशारे में जादू दिखाया. उनके छोटे-छोटे इशारे हर फ्रेम को और खास बना देते हैं. खय्याम का संगीत और आशा भोसले की आवाज में गाया यह गाना प्यार और इंतजार को बखूबी दिखाता है. रेखा का यह डांस सिर्फ डांस नहीं, बल्कि कहानी बताने जैसा था. इसी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड और बहुत तारीफ मिली.
‘दिल चीज क्या है’ फिल्म ‘उमराव जान’ का एक और शानदार गाना है, जिसमें रेखा अपनी खूबसूरत और नाज़ुक अदाओं के साथ नजर आती हैं. शानदार ट्रैडिशनल कपड़ों में सज-धजकर, वह इतनी सहजता और ग्रेस के साथ डांस करती हैं कि हर मूव खास लगता है. गाने की धुन और उर्दू शायरी रेखा के अंदाज़ के साथ पूरी तरह मिलती है. आज भी, यह डांस बॉलीवुड में क्लासिक खूबसूरती का एक मिसाल माना जाता है.
‘दिल चीज क्या है’ फिल्म ‘उमराव जान’ का एक और शानदार गाना है, जिसमें रेखा अपनी खूबसूरत और नाज़ुक अदाओं के साथ नजर आती हैं. शानदार ट्रैडिशनल कपड़ों में सज-धजकर, वह इतनी सहजता और ग्रेस के साथ डांस करती हैं कि हर मूव खास लगता है. गाने की धुन और उर्दू शायरी रेखा के अंदाज़ के साथ पूरी तरह मिलती है. आज भी, यह डांस बॉलीवुड में क्लासिक खूबसूरती का एक मिसाल माना जाता है.
सुहाग फिल्म के गाने ‘ओ शेरोंवाली’ में रेखा की एनर्जी की भरपूर दिखती है. रंग-बिरंगे ट्रेडिशनल कपड़ों में सज-धजकर, वह पूरे जोश और उत्साह के साथ डांस करती हैं. अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी इस परफॉर्मेंस में और भी चमक जोड़ देती है.
सुहाग फिल्म के गाने ‘ओ शेरोंवाली’ में रेखा की एनर्जी की भरपूर दिखती है. रंग-बिरंगे ट्रेडिशनल कपड़ों में सज-धजकर, वह पूरे जोश और उत्साह के साथ डांस करती हैं. अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी इस परफॉर्मेंस में और भी चमक जोड़ देती है.
रेखा की ‘सलाम-ए-इश्क’ में परफॉर्मेंस कभी नहीं भूली जा सकती. यह गाना उनके किरदार के दुख और समर्पण को दिखाता है. हर मूव और हर नजर बहुत कुछ कहती है. शाही पोशाक में और सुनहरी रोशनी में रेखा की अदाओं और नजाकत ने इस गाने को फिल्मी कला में बदल दिया.
रेखा की ‘सलाम-ए-इश्क’ में परफॉर्मेंस कभी नहीं भूली जा सकती. यह गाना उनके किरदार के दुख और समर्पण को दिखाता है. हर मूव और हर नजर बहुत कुछ कहती है. शाही पोशाक में और सुनहरी रोशनी में रेखा की अदाओं और नजाकत ने इस गाने को फिल्मी कला में बदल दिया.
कई सालों बाद रेखा परिणीता फिल्म के गाने ‘कैसी पहेली जिदगानी’ से स्क्रीन पर लौटी और साबित कर दिया कि उनकी खूबसूरती और शान कभी कम नहीं होती. डांस में उनका मूव्स, आत्मविश्वासी अंदाज़ और पुराने जमाने का ग्लैमर हर फ्रेम में चमक बिखेरता है. यह गाना फैंस का तुरंत पसंदीदा बन गया और उनकी हमेशा युवा लगने वाली अदाओं की याद दिलाई.
कई सालों बाद रेखा परिणीता फिल्म के गाने ‘कैसी पहेली जिदगानी’ से स्क्रीन पर लौटी और साबित कर दिया कि उनकी खूबसूरती और शान कभी कम नहीं होती. डांस में उनका मूव्स, आत्मविश्वासी अंदाज़ और पुराने जमाने का ग्लैमर हर फ्रेम में चमक बिखेरता है. यह गाना फैंस का तुरंत पसंदीदा बन गया और उनकी हमेशा युवा लगने वाली अदाओं की याद दिलाई.
Published at : 10 Oct 2025 03:47 PM (IST)
