राज से जवान तक, शाहरुख खान के वो किरदार जिन्होंने बनाया उन्हें बॉलीवुड का 'किंग'
Shah Rukh Khan Iconin Character: बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई ऐसे किरदार निभाए है उन्हें दर्शक कभी भूल नहीं सकते.
शाहरुख खान ने अपने करियर में ऐसे कई किरदार निभाए हैं, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड का ‘किंग’ बना दिया. रोमांस हो, एक्शन हो या इमोशन हर रोल में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है. राज से लेकर ‘जवान’ तक उनका सफर सिर्फ फिल्मों का नहीं, बल्कि एक ऐसे एक्टर की कहानी है जिसने हर दिल में अपनी जगह बनाई.
Published at : 31 Oct 2025 02:29 PM (IST)
