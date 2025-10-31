राज से जवान तक, शाहरुख खान के वो किरदार जिन्होंने बनाया उन्हें बॉलीवुड का 'किंग'

‘देवदास’ शायद शाहरुख खान के करियर का सबसे यादगार किरदारों में से एक रहा है. इस फिल्म में उन्होंने इमोशन, दर्द और प्यार को जिस गहराई से दिखाया, उसने हर किसी का दिल छू लिया. एक दशक से भी ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी, दर्शक आज भी उनके इस रोल को नहीं भूल पाए हैं .