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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'मैंने शुरू किया था मस्कुलर वुमन का ट्रेंड', बॉलीवुड में ब्यूटी के बदले थे मायने, बोलीं बिपाशा बसु

'मैंने शुरू किया था मस्कुलर वुमन का ट्रेंड', बॉलीवुड में ब्यूटी के बदले थे मायने, बोलीं बिपाशा बसु

बिपाशा बसु ने कहा कि उन्होंने बॉलीवुड में मस्कुलर महिलाओं का ट्रेंड शुरू किया था. उनके इस बयान के साथ मृणाल ठाकुर का पुराना कमेंट भी चर्चा में आ गया.

Written By : आईएएनएस  | Updated at : 08 Sep 2026 02:52 PM (IST)
बिपाशा बसु ने कहा कि उन्होंने बॉलीवुड में मस्कुलर महिलाओं का ट्रेंड शुरू किया था. उनके इस बयान के साथ मृणाल ठाकुर का पुराना कमेंट भी चर्चा में आ गया.

बिपाशा बसु ने बॉलीवुड में मस्कुलर वुमन ट्रेंड शुरू करने की बात कही. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने की बॉलीवुड में ब्यूटी के मायने बदले थे.

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बिपाशा बसु ने बताया कि बॉलीवुड में एक समय महिलाओं के लिए स्लिम और नाजुक बॉडी का ट्रेंड था, लेकिन उन्होंने अपनी मस्कुलर और एथलेटिक फिजीक से इस सोच को बदलने की शुरुआत की.
बिपाशा बसु ने बताया कि बॉलीवुड में एक समय महिलाओं के लिए स्लिम और नाजुक बॉडी का ट्रेंड था, लेकिन उन्होंने अपनी मस्कुलर और एथलेटिक फिजीक से इस सोच को बदलने की शुरुआत की.
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बिपाशा ने कहा कि उन्होंने बॉलीवुड में मस्कुलर महिलाओं का ट्रेंड शुरू किया था और उस समय अपनी फिटनेस को लेकर उन्हें काफी अलग नजरिए का सामना कर ना पड़ा.
बिपाशा ने कहा कि उन्होंने बॉलीवुड में मस्कुलर महिलाओं का ट्रेंड शुरू किया था और उस समय अपनी फिटनेस को लेकर उन्हें काफी अलग नजरिए का सामना कर ना पड़ा.
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अभिनेत्री के मुताबिक, फिटनेस उनके लिए सिर्फ खूबसूरत दिखने का जरिया नहीं बल्कि मजबूत, स्वस्थ और आत्मविश्वासी महसूस करने का तरीका रहा है.
अभिनेत्री के मुताबिक, फिटनेस उनके लिए सिर्फ खूबसूरत दिखने का जरिया नहीं बल्कि मजबूत, स्वस्थ और आत्मविश्वासी महसूस करने का तरीका रहा है.
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बिपाशा ने बताया कि अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें अपनी मस्कुलर बॉडी को लेकर कई तरह की राय सुननी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस को कभी नहीं छोड़ा.
बिपाशा ने बताया कि अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें अपनी मस्कुलर बॉडी को लेकर कई तरह की राय सुननी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस को कभी नहीं छोड़ा.
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इसी बीच मृणाल ठाकुर का बिपाशा बसु की फिटनेस और मस्कुलर फिजीक को लेकर किया गया पुराना कमेंट भी चर्चा में आ गया.
इसी बीच मृणाल ठाकुर का बिपाशा बसु की फिटनेस और मस्कुलर फिजीक को लेकर किया गया पुराना कमेंट भी चर्चा में आ गया.
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मृणाल ने बिपाशा को लेकर अपनी बात रखते हुए उनकी मजबूत बॉडी और फिटनेस की तारीफ की थी, जिसने एक बार फिर अभिनेत्री के फिटनेस आइकन वाले सफर को चर्चा में ला दिया.
मृणाल ने बिपाशा को लेकर अपनी बात रखते हुए उनकी मजबूत बॉडी और फिटनेस की तारीफ की थी, जिसने एक बार फिर अभिनेत्री के फिटनेस आइकन वाले सफर को चर्चा में ला दिया.
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आज बिपाशा अपनी फिटनेस के साथ-साथ उम्र और जिंदगी के इस पड़ाव को भी गर्व के साथ स्वीकार करती हैं और मानती हैं कि हर उम्र में खुद को मजबूत और स्वस्थ रखना जरूरी है.
आज बिपाशा अपनी फिटनेस के साथ-साथ उम्र और जिंदगी के इस पड़ाव को भी गर्व के साथ स्वीकार करती हैं और मानती हैं कि हर उम्र में खुद को मजबूत और स्वस्थ रखना जरूरी है.
Published at : 08 Sep 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Bipasha Basu

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