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'मैंने शुरू किया था मस्कुलर वुमन का ट्रेंड', बॉलीवुड में ब्यूटी के बदले थे मायने, बोलीं बिपाशा बसु
बिपाशा बसु ने कहा कि उन्होंने बॉलीवुड में मस्कुलर महिलाओं का ट्रेंड शुरू किया था. उनके इस बयान के साथ मृणाल ठाकुर का पुराना कमेंट भी चर्चा में आ गया.
बिपाशा बसु ने बॉलीवुड में मस्कुलर वुमन ट्रेंड शुरू करने की बात कही. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने की बॉलीवुड में ब्यूटी के मायने बदले थे.
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Published at : 08 Sep 2026 02:52 PM (IST)
Tags :Bipasha Basu
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