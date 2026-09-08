आज बिपाशा अपनी फिटनेस के साथ-साथ उम्र और जिंदगी के इस पड़ाव को भी गर्व के साथ स्वीकार करती हैं और मानती हैं कि हर उम्र में खुद को मजबूत और स्वस्थ रखना जरूरी है.