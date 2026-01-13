एक्सप्लोरर
समंदर किनारे बिपाशा बसु ने पति और बेटी संग सेलिब्रेट किया था अपना बर्थडे, एक्ट्रेस ने अब दिखाई झलक
Bipasha Basu Photos: एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिनमें वो अपने पति और बेटी देवी के साथ मालदीव में वेकेशन एंजॉय करती दिख रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने हाल ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, वहीं कुछ दिनों बाद उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन की झलक दिखाई. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की जहां वो मालदीव में अपने पति कारण सिंह ग्रोवर और अपनी बेटी के साथ वेकेशन एंजॉय करती नजर आ रही हैं.
बॉलीवुड
