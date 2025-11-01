बिग बॉस 19 से लेकर इंडियन आइडल 16 तक, टीवी पर ये रियलिटी शोज कर रहे हैं राज

लाफ्टर शेफ सीजन 3 दर्शकों को हंसी और मजेदार कुकिंग चैलेंजेस से एंटरटेन करने के लिए तैयार है. शो में इस बार अली गोनी, कृष्णा अभिषेक अपनी पत्नी कश्मीरा शाह के साथ, एल्विश यादव, अभिषेक कुमार, समर्थ जुरेल, जन्नत जुबैर, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, विवियन डीसेना, ईशा सिंह, ईशा मालवीय और गुरमीत चौधरी और उनकी पत्नी देबिना बनर्जी के शामिल हैं . यह शो पति, पत्नी और पांगा की जगह 22 नवंबर 2025 से शुरू होगा. इसे हर वीकेंड रात 9 से 9:30 बजे कलर्स टीवी पर देखा जा सकेगा और जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम भी किया जा सकेगा.