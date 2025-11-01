हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिग बॉस 19 से लेकर इंडियन आइडल 16 तक, टीवी पर ये रियलिटी शोज कर रहे हैं राज

बिग बॉस 19 से लेकर इंडियन आइडल 16 तक, टीवी पर ये रियलिटी शोज कर रहे हैं राज

Tv Reality Shows: 2025 में देखें अपने पसंदीदा हिंदी रियलिटी शोज, बिग बॉस 19 से लेकर केबीसी 17 और इंडियन आइडल 16 तक, जानिए इनके टाइमिंग्स, टीवी चैनल्स और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी जानकारी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Nov 2025 04:22 PM (IST)
Tv Reality Shows: 2025 में देखें अपने पसंदीदा हिंदी रियलिटी शोज, बिग बॉस 19 से लेकर केबीसी 17 और इंडियन आइडल 16 तक, जानिए इनके टाइमिंग्स, टीवी चैनल्स और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी जानकारी.

रियलिटी टीवी शोज के शौकीनों के लिए इस साल बहुत कुछ खास है. कई पॉपुलर शोज वापसी कर रहे हैं और कुछ नए फॉर्मेट्स भी देखने को मिलेंगे. बिग बॉस 19 से लेकर लाफ्टर शेफ 3 और कौन बनेगा करोड़पति तक यहां जानिए कब और कहां देख सकते हैं अपने पसंदीदा हिंदी रियलिटी शोज.

सलमान खान का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस हमेशा से दर्शकों को एंटरटेन करता आया है और फैंस का फेवरेट भी रहा है.
सलमान खान का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस हमेशा से दर्शकों को एंटरटेन करता आया है और फैंस का फेवरेट भी रहा है.
यह शो कलर्स टीवी पर प्रसारित होता है और जियो हॉटस्टार पर ऑनलाइन देखा जा सकता है. दर्शक हर रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर या 9 बजे जियो हॉटस्टार पर इसका नया एपिसोड देख सकते हैं. शो में सेलेब्रिटी इंटरैक्शन, सरप्राइज और वीकली एलिमिनेशन जैसे मजेदार ट्विस्ट हमेशा दर्शकों को जोड़े रखते हैं.
यह शो कलर्स टीवी पर प्रसारित होता है और जियो हॉटस्टार पर ऑनलाइन देखा जा सकता है. दर्शक हर रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर या 9 बजे जियो हॉटस्टार पर इसका नया एपिसोड देख सकते हैं. शो में सेलेब्रिटी इंटरैक्शन, सरप्राइज और वीकली एलिमिनेशन जैसे मजेदार ट्विस्ट हमेशा दर्शकों को जोड़े रखते हैं.
लाफ्टर शेफ सीजन 3 दर्शकों को हंसी और मजेदार कुकिंग चैलेंजेस से एंटरटेन करने के लिए तैयार है. शो में इस बार अली गोनी, कृष्णा अभिषेक अपनी पत्नी कश्मीरा शाह के साथ, एल्विश यादव, अभिषेक कुमार, समर्थ जुरेल, जन्नत जुबैर, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, विवियन डीसेना, ईशा सिंह, ईशा मालवीय और गुरमीत चौधरी और उनकी पत्नी देबिना बनर्जी के शामिल हैं . यह शो पति, पत्नी और पांगा की जगह 22 नवंबर 2025 से शुरू होगा. इसे हर वीकेंड रात 9 से 9:30 बजे कलर्स टीवी पर देखा जा सकेगा और जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम भी किया जा सकेगा.
लाफ्टर शेफ सीजन 3 दर्शकों को हंसी और मजेदार कुकिंग चैलेंजेस से एंटरटेन करने के लिए तैयार है. शो में इस बार अली गोनी, कृष्णा अभिषेक अपनी पत्नी कश्मीरा शाह के साथ, एल्विश यादव, अभिषेक कुमार, समर्थ जुरेल, जन्नत जुबैर, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, विवियन डीसेना, ईशा सिंह, ईशा मालवीय और गुरमीत चौधरी और उनकी पत्नी देबिना बनर्जी के शामिल हैं . यह शो पति, पत्नी और पांगा की जगह 22 नवंबर 2025 से शुरू होगा. इसे हर वीकेंड रात 9 से 9:30 बजे कलर्स टीवी पर देखा जा सकेगा और जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम भी किया जा सकेगा.
पति, पत्नी और पंगा जोड़ियों का रियलिटी चेक एक ऐसा शो है जो कपल्स के रिश्तों और उनकी चुनौतियों को दिखाता है. यह शो 2 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है और हर रात 9:30 बजे कलर्स टीवी पर आता है. इसके एपिसोड्स को ऑनलाइन जियो सिनेमा और हॉटस्टार पर भी देखा जा सकता है. इस रियलिटी शो में कपल्स अलग-अलग टास्क और चैलेंजेस का सामना करते हैं, जिससे दर्शकों को एंटरटेनमेंट के साथ रिलेटेबल कंटेंट भी मिलता है.
पति, पत्नी और पंगा जोड़ियों का रियलिटी चेक एक ऐसा शो है जो कपल्स के रिश्तों और उनकी चुनौतियों को दिखाता है. यह शो 2 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है और हर रात 9:30 बजे कलर्स टीवी पर आता है. इसके एपिसोड्स को ऑनलाइन जियो सिनेमा और हॉटस्टार पर भी देखा जा सकता है. इस रियलिटी शो में कपल्स अलग-अलग टास्क और चैलेंजेस का सामना करते हैं, जिससे दर्शकों को एंटरटेनमेंट के साथ रिलेटेबल कंटेंट भी मिलता है.
अमिताभ बच्चन एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति 17 के होस्ट के रूप में लौट आए हैं. यह शो ज्ञान और मनोरंजन का शानदार मेल है. दर्शक इसे सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर देख सकते हैं.
अमिताभ बच्चन एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति 17 के होस्ट के रूप में लौट आए हैं. यह शो ज्ञान और मनोरंजन का शानदार मेल है. दर्शक इसे सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर देख सकते हैं.
इसके सभी एपिसोड सोनी लिव ऐप पर भी देखे जा सकते हैं. शो में दिलचस्प सवालों के साथ कई इमोशनल और प्रेरणादायक कहानियां देखने को भी मिलती हैं.
इसके सभी एपिसोड सोनी लिव ऐप पर भी देखे जा सकते हैं. शो में दिलचस्प सवालों के साथ कई इमोशनल और प्रेरणादायक कहानियां देखने को भी मिलती हैं.
इंडियन आइडल सीजन 16 यादों की प्लेलिस्ट में इस बार कई टैलेंटेड सिंगर्स अपने हुनर से सबका दिल जीत रहे हैं. यह सीजन 18 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है और हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आता है. इसके सभी एपिसोड सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं. इस बार शो के जज हैं श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी और बादशाह.
इंडियन आइडल सीजन 16 यादों की प्लेलिस्ट में इस बार कई टैलेंटेड सिंगर्स अपने हुनर से सबका दिल जीत रहे हैं. यह सीजन 18 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है और हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आता है. इसके सभी एपिसोड सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं. इस बार शो के जज हैं श्रेया घोषाल, विशाल ददलानी और बादशाह.
Published at : 01 Nov 2025 04:22 PM (IST)
