शिवभक्ति में डूबीं भूमि पेडनेकर, महाशिवरात्रि पर लिया आशीर्वाद, देंखे तस्वीरें

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Feb 2026 05:56 PM (IST)
Bhumi Pednekar: आज, 15 फरवरी को पूरे देश में महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है. इस खास दिन पर एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भगवान शिव के दर्शन किए. उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटोज भी शेयर की हैं.

आज 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व देशभर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर आम श्रद्धालुओं से लेकर सेलेब्स तक भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं. इसी बीच एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर भी शिव भक्ति में डूबी दिखाई दीं.

महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भगवान शिव के दर्शन किए.
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भगवान शिव के दर्शन किए.
उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो मंदिर में शांत और भक्ति में डूबी दिखाई दे रही हैं.
उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो मंदिर में शांत और भक्ति में डूबी दिखाई दे रही हैं.
