एक्सप्लोरर
शिवभक्ति में डूबीं भूमि पेडनेकर, महाशिवरात्रि पर लिया आशीर्वाद, देंखे तस्वीरें
Bhumi Pednekar: आज, 15 फरवरी को पूरे देश में महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है. इस खास दिन पर एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भगवान शिव के दर्शन किए. उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटोज भी शेयर की हैं.
आज 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व देशभर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर आम श्रद्धालुओं से लेकर सेलेब्स तक भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं. इसी बीच एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर भी शिव भक्ति में डूबी दिखाई दीं.
1/7
2/7
Published at : 15 Feb 2026 05:56 PM (IST)
Tags :Bhumi Pednekar
बॉलीवुड
18 Photos
बेटी के जन्म के 15 मिनट बाद ही उजड़ गई थी राजपाल यादव की दुनिया, फैक्ट्री में किया था दर्जी का काम
बॉलीवुड
8 Photos
Slap Day 2026: इन बॉलीवुड फिल्मों में लगे हैं सेलेब्स को जोड़दार थप्पड़, देख आप भी हो जाएंगे हैरान
बॉलीवुड
7 Photos
पीच ड्रेस में ईशा अंबानी का लुक वायरल, करिश्मा कपूर का रॉयल अंदाज छाया, नव्या नवेली नंदा ने लूटी लाइमलाइट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'रूसी तेल नहीं खरीदेगा भारत', रुबियो के दावे पर जयशंकर का जवाब, कहा- बाहरी दबाव...
पंजाब
पंजाब में BJP को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने थामा अकाली दल का दामन
क्रिकेट
MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया खुलासा
विश्व
भारत, चीन और जापान के बाद अब ये एशियाई देश होगा एयरक्राफ्ट कैरियर से लैस, किस मुल्क की करेगा घेराबंदी?
Advertisement
बॉलीवुड
18 Photos
बेटी के जन्म के 15 मिनट बाद ही उजड़ गई थी राजपाल यादव की दुनिया, फैक्ट्री में किया था दर्जी का काम
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion