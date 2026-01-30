एक्सप्लोरर
कभी 90 किलो था वजन, आज स्लिम ट्रिम फिगर से ढाती हैं कहर, जानें कैसे फैट से फिट हुईं भूमि पेडनेकर
Bhumi Pednekar Fitness Secret: एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर आज फिटनेस गोल्स सेट हैं. अब वो अपने एब्स फ्लॉन्ट करती नजर आती हैं. आइए जानते हैं भूमि पेडनेकर कैसे फैट से फिट हुईं.
भूमि पेडनेकर इंडस्ट्री की टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने फिल्म 'दम लगा के हईशा' से डेब्यू किया था. इस फिल्म के लिए उन्होंने काफी वजन बढ़ाया था. हालांकि, अब भूमि काफी स्लिम ट्रिम हो गई हैं. आइए जानते हैं वो कैसे फैट से फिट हुई हैं.
Published at : 30 Jan 2026 01:10 PM (IST)
