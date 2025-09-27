एक्सप्लोरर
भूमि पेडनेकर के एयरपोर्ट लुक वायरल, गॉगल्स लगाए कूल अंदाज में आईं नजर
Bhumi Pednekar Airport Look: भूमि पेडनेकर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. जहां वो बेहद ही कूल और कंफर्टेबल लुक में नजर आईं. आइए देखते हैं खूबसूरत तस्वीरें.
बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं, जहां उनका कूल और कैज़ुअल लुक फैन्स को खूब पसंद आया. सिंपल लुक में भी भूमि का अंदाज काफी स्टाइलिश था और अपने लुक से उन्होंने सबका ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर उनकी ये एयरपोर्ट तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.
Published at : 27 Sep 2025 02:37 PM (IST)
Tags :Bhumi Pednekar Airport Look
