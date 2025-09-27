हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडभूमि पेडनेकर के एयरपोर्ट लुक वायरल, गॉगल्स लगाए कूल अंदाज में आईं नजर

भूमि पेडनेकर के एयरपोर्ट लुक वायरल, गॉगल्स लगाए कूल अंदाज में आईं नजर

Bhumi Pednekar Airport Look: भूमि पेडनेकर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. जहां वो बेहद ही कूल और कंफर्टेबल लुक में नजर आईं. आइए देखते हैं खूबसूरत तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 02:37 PM (IST)
Bhumi Pednekar Airport Look: भूमि पेडनेकर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं. जहां वो बेहद ही कूल और कंफर्टेबल लुक में नजर आईं. आइए देखते हैं खूबसूरत तस्वीरें.

बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं, जहां उनका कूल और कैज़ुअल लुक फैन्स को खूब पसंद आया. सिंपल लुक में भी भूमि का अंदाज काफी स्टाइलिश था और अपने लुक से उन्होंने सबका ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर उनकी ये एयरपोर्ट तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

1/7
भूमि पेडनेकर आज मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं.
भूमि पेडनेकर आज मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं.
2/7
इस दौरान भूमि काफी कैजुअल और कंफर्टेबल लुक में नजर आई.
इस दौरान भूमि काफी कैजुअल और कंफर्टेबल लुक में नजर आई.
3/7
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो भूमि ने ब्राउन ट्राउजर के साथ क्रॉप टॉप पहना था और हाथ में ब्लेजर कैरी किया था.
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो भूमि ने ब्राउन ट्राउजर के साथ क्रॉप टॉप पहना था और हाथ में ब्लेजर कैरी किया था.
4/7
भूमि ने ब्लैक कलर का बैग भी कैरी किया हुआ था, जो कि काफी स्टाइलिश था.
भूमि ने ब्लैक कलर का बैग भी कैरी किया हुआ था, जो कि काफी स्टाइलिश था.
5/7
साथ ही गॉगल्स लगाए भूमि फुल स्वैग में नजर आईं.
साथ ही गॉगल्स लगाए भूमि फुल स्वैग में नजर आईं.
6/7
मिनिमल मेकअप के साथ खुले बालों में भूमि बेहद खूबसूरत दिखीं.
मिनिमल मेकअप के साथ खुले बालों में भूमि बेहद खूबसूरत दिखीं.
7/7
भूमि ने पैप्स के लिए पोज दिए और अब उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
भूमि ने पैप्स के लिए पोज दिए और अब उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
Published at : 27 Sep 2025 02:37 PM (IST)
Tags :
Bhumi Pednekar Airport Look

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, आखिर एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं डोनाल्ड ट्रंप?
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं ट्रंप?
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
महाराष्ट्र
Maharashtra: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
महाराष्ट्र: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Harley-Davisdson Pan America Special 1250 Review: All you need to know | Auto Live
Human-Wildlife Conflict: Udaipur में Leopard को रस्सी से बांधा! वन विभाग कर रहा जांच
I Love Muhammad Controversy: 'ऐसा सबक सिखाएंगे..', बरेली बवाल पर बोले CM Yogi
Hyderabad Floods: शहर में 'आफत' की बारिश, मूसी नदी उफान पर!
Odisha Development Projects: PM Modi ने Odisha को दी 60,000 करोड़ की सौगात, MERIT Scheme लॉन्च

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, आखिर एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं डोनाल्ड ट्रंप?
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं ट्रंप?
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
महाराष्ट्र
Maharashtra: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
महाराष्ट्र: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
विश्व
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
जम्मू और कश्मीर
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
हेल्थ
New Coronavirus Strain: अमेरिका में फिर फैल रहा कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, ऐसे दिखते हैं लक्षण
अमेरिका में फिर फैल रहा कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, ऐसे दिखते हैं लक्षण
फैशन
Nita Ambani Fashion: नीता अंबानी से सीखें साड़ी बांधने का तरीका, ये 10 तस्वीरें लगा देंगी आग
नीता अंबानी से सीखें साड़ी बांधने का तरीका, ये 10 तस्वीरें लगा देंगी आग
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget