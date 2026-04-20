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ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस में Wamiqa Gabbi ने ढाया कहर, 'भूत बंगला' एक्ट्रेस की ग्लैमरस फोटोज वायरल
Wamiqa Gabbi: बॉलीवुड एक्ट्रेस वामिका गब्बी ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें फोटोज की हैं, जिसमें वो ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस पहने नजर आ रही हैं. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस वामिका गब्बी इन दिनों फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में उनके काम को खूब सराहा जा रहा है. अक्षय कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री लोगों को पसंद आ रही है. अब इस बीच वामिका गब्बी ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस पहने दिख रही हैं. उनके ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
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Published at : 20 Apr 2026 11:06 AM (IST)
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