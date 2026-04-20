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मनोज तिवारी जीते हैं लग्जरी लाइफ, घर में ही बसा रखा है पैन-इंडिया, कश्मीर से लोखंडवाला तक की यहां देखें झलक
मनोज तिवारी सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर ही नहीं बल्कि जाने-माने पॉलिटिशियन भी हैं.इसी वजह से वो दिल्ली में रहते हैं और उनका घर बिल्कुल ही प्राइम लोकेशन पर स्थित है.
मनोज तिवारी ने अपने घर में ही पैन-इंडिया बसा रखा है, जिसकी झलक हाल ही में फराह खान के लेटेस्ट व्लॉग में देखने को मिली. फराह खान ने मनोज तिवारी के घर के हर एक चीज से फैंस को रूबरू करवाया.
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Published at : 20 Apr 2026 12:13 PM (IST)
Tags :Farah Khan MANOJ TIWARI
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