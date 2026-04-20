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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमनोज तिवारी जीते हैं लग्जरी लाइफ, घर में ही बसा रखा है पैन-इंडिया, कश्मीर से लोखंडवाला तक की यहां देखें झलक

मनोज तिवारी जीते हैं लग्जरी लाइफ, घर में ही बसा रखा है पैन-इंडिया, कश्मीर से लोखंडवाला तक की यहां देखें झलक

मनोज तिवारी सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर ही नहीं बल्कि जाने-माने पॉलिटिशियन भी हैं.इसी वजह से वो दिल्ली में रहते हैं और उनका घर बिल्कुल ही प्राइम लोकेशन पर स्थित है.

By : अनुराधा राज  | Updated at : 20 Apr 2026 12:13 PM (IST)
मनोज तिवारी सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर ही नहीं बल्कि जाने-माने पॉलिटिशियन भी हैं.इसी वजह से वो दिल्ली में रहते हैं और उनका घर बिल्कुल ही प्राइम लोकेशन पर स्थित है.

मनोज तिवारी ने अपने घर में ही पैन-इंडिया बसा रखा है, जिसकी झलक हाल ही में फराह खान के लेटेस्ट व्लॉग में देखने को मिली. फराह खान ने मनोज तिवारी के घर के हर एक चीज से फैंस को रूबरू करवाया.

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फराह खान के व्लॉग में सबसे पहले मनोज तिवारी का कश्मीर वाला रूम देखने को मिला. उन्होंने बताया कि वो कश्मीर गए थे और वहां से आने के बाद उन्हें ये रूम हैंडओवर किया गया तो इसलिए उन्होंने इस कमरे का नाम कश्मीर रख दिया.
फराह खान के व्लॉग में सबसे पहले मनोज तिवारी का कश्मीर वाला रूम देखने को मिला. उन्होंने बताया कि वो कश्मीर गए थे और वहां से आने के बाद उन्हें ये रूम हैंडओवर किया गया तो इसलिए उन्होंने इस कमरे का नाम कश्मीर रख दिया.
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उसके बाद मनोज तिवारी ने अपने दूसरे कमरे की झलक दिखलाई, जिसका नाम उन्होंने रणथंभौर रखा है.उन्होंने बताया कि वो रणथंभौर अपनी टीम के संग गए हुए थे. जब वहां से आए से वापस आए और उन्हें ये रूम मिला तो इसका नाम रणथंभौर रख दिया.
उसके बाद मनोज तिवारी ने अपने दूसरे कमरे की झलक दिखलाई, जिसका नाम उन्होंने रणथंभौर रखा है.उन्होंने बताया कि वो रणथंभौर अपनी टीम के संग गए हुए थे. जब वहां से आए से वापस आए और उन्हें ये रूम मिला तो इसका नाम रणथंभौर रख दिया.
Published at : 20 Apr 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
Farah Khan MANOJ TIWARI

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