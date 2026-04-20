उसके बाद मनोज तिवारी ने अपने दूसरे कमरे की झलक दिखलाई, जिसका नाम उन्होंने रणथंभौर रखा है.उन्होंने बताया कि वो रणथंभौर अपनी टीम के संग गए हुए थे. जब वहां से आए से वापस आए और उन्हें ये रूम मिला तो इसका नाम रणथंभौर रख दिया.