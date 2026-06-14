साल 2010 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गुजारिश' में बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने एक नर्स का किरदार निभाया है. फिल्म में ऋतिक रोशन ने एक मरीज की भूमिका निभाई थी. फिल्म में ऐश्वर्या की अदाकारी को लोगों ने खूब सराहा.