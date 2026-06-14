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Bharat Bhagya Vidhata: ऐश्वर्या राय से लेकर सुष्मिता सेन तक, कंगना रनौत से पहले ये हसीनाएं निभा चुकी हैं नर्स का किरदार
कंगना रनौत फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नर्स का रोल निभा रही हैं. ऐसे में हम आपके लिए उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्होंने कंगना से पहले फिल्मों में नर्स की भूमिका निभाई है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. उनकी ये फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म में कंगना नर्स अंजलि कुलथे का रोल प्ले कर रही हैं. 'भारत भाग्य विधाता' से पहले बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनीं हैं, जिनमें एक्ट्रेसेस ने नर्स का किरदार निभाया है.
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Published at : 14 Jun 2026 07:35 AM (IST)
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