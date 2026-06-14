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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडBharat Bhagya Vidhata: ऐश्वर्या राय से लेकर सुष्मिता सेन तक, कंगना रनौत से पहले ये हसीनाएं निभा चुकी हैं नर्स का किरदार

Bharat Bhagya Vidhata: ऐश्वर्या राय से लेकर सुष्मिता सेन तक, कंगना रनौत से पहले ये हसीनाएं निभा चुकी हैं नर्स का किरदार

कंगना रनौत फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नर्स का रोल निभा रही हैं. ऐसे में हम आपके लिए उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्होंने कंगना से पहले फिल्मों में नर्स की भूमिका निभाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Jun 2026 07:35 AM (IST)
कंगना रनौत फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में नर्स का रोल निभा रही हैं. ऐसे में हम आपके लिए उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्होंने कंगना से पहले फिल्मों में नर्स की भूमिका निभाई है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. उनकी ये फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म में कंगना नर्स अंजलि कुलथे का रोल प्ले कर रही हैं. 'भारत भाग्य विधाता' से पहले बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनीं हैं, जिनमें एक्ट्रेसेस ने नर्स का किरदार निभाया है.

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फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में कंगना रनौत की एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आ रही हैं. दर्शक उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. नर्स अंजलि कुलथे के रोल में वो बड़े पर्दे पर छा गई हैं.
फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में कंगना रनौत की एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आ रही हैं. दर्शक उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. नर्स अंजलि कुलथे के रोल में वो बड़े पर्दे पर छा गई हैं.
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साल 2010 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गुजारिश' में बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने एक नर्स का किरदार निभाया है. फिल्म में ऋतिक रोशन ने एक मरीज की भूमिका निभाई थी. फिल्म में ऐश्वर्या की अदाकारी को लोगों ने खूब सराहा.
साल 2010 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गुजारिश' में बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने एक नर्स का किरदार निभाया है. फिल्म में ऋतिक रोशन ने एक मरीज की भूमिका निभाई थी. फिल्म में ऐश्वर्या की अदाकारी को लोगों ने खूब सराहा.
Published at : 14 Jun 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Bharat Bhagya Vidhata

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