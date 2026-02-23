हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडऑफ-व्हाइट ड्रेस में भाग्यश्री ने ढाया कहर, पैपराजी संग बर्थडे सेलिब्रेट करती दिखीं एक्ट्रेस

ऑफ-व्हाइट ड्रेस में भाग्यश्री ने ढाया कहर, पैपराजी संग बर्थडे सेलिब्रेट करती दिखीं एक्ट्रेस

Bhagyashree Birthday Special: बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री ने अपना बर्थडे मीडिया के साथ सेलिब्रेट किया है. उनके सिंपल लेकिन एलिगेंट लुक में सबका ध्यान अपनी ओर खींच रखा था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Feb 2026 03:38 PM (IST)
Bhagyashree Birthday Special: बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री ने अपना बर्थडे मीडिया के साथ सेलिब्रेट किया है. उनके सिंपल लेकिन एलिगेंट लुक में सबका ध्यान अपनी ओर खींच रखा था.

बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस भाग्यश्री ने अपने 57वें जन्मदिन पर मीडिया के सामने बेहद स्टाइलिश अंदाज में एंट्री ली थी. इस खास मौके पर उनका लुक काफी सिंपल लेकिन ग्रेसफुल था. उन्होंने ऑफ-व्हाइट फ्लोई ड्रेस पहनी थी जिसे देख उनका नेचुरल और एलिगेंट स्टाइल साफ नजर आ रहा था. सिल्वर ज्वेलरी, बड़े झुमके और हल्का मेकअप उनके लुक को कंप्लीट कर रहे थे. वहीं खुले बाल और साइड पार्टिंग ने उन्हें और फ्रेश और यंग लुक दिया था.

1/11
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस भाग्यश्री ने अपना बर्थडे इस बार मीडिया के साथ मनाया है. उनके इस खास अंदाज सबका ध्यान खींच रखा था.
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस भाग्यश्री ने अपना बर्थडे इस बार मीडिया के साथ मनाया है. उनके इस खास अंदाज सबका ध्यान खींच रखा था.
2/11
तस्वीरों में वो बेहद सिंपल लेकिन बेहद एलिगेंट नजर आ रही थीं. उन्होंने ऑफ-व्हाइट कलर की फ्लोई ड्रेस पहनी हुई थी.
तस्वीरों में वो बेहद सिंपल लेकिन बेहद एलिगेंट नजर आ रही थीं. उन्होंने ऑफ-व्हाइट कलर की फ्लोई ड्रेस पहनी हुई थी.
Published at : 23 Feb 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
Bhagyashree Bhagyashree Birthday Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'आपकी यादें हमेशा दिल में जिंदा रहेंगी', मधुबाला को याद कर भावुक हुए जैकी श्रॉफ
'आपकी यादें हमेशा दिल में जिंदा रहेंगी', मधुबाला को याद कर भावुक हुए जैकी श्रॉफ
मनोरंजन
Theatre Release This Week: 'द केरला स्टोरी 2' से 'आजी' तक, इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हो रही कई धांसू फिल्में, चेक कर लें पूरी लिस्ट
'द केरला स्टोरी 2' से 'आजी' तक, इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हो रही कई धमाकेदार फिल्में
मनोरंजन
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
मनोरंजन
Honey OTT Release: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर दहशत फैलाएगी ‘हनी’,जानें- कब और कहां रिलीज होगी ये फिल्म
थिएटर के बाद अब ओटीटी पर दहशत फैलाएगी ‘हनी’,जानें- कब और कहां रिलीज होगी ये फिल्म
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi News: नॉर्थ ईस्ट की छात्राओं पर टिप्पणी करने वाला दंपति फंसा! | Breaking | ABP News
Lucknow University Breaking: LU में नमाज पर बवाल के बाद भारी पुलिस बल तैनात, प्रशासन सख्त। | CM yogi
Lucknow University Breaking: LU में नमाज पर हंगामा, छात्रों की मांग- 'कैंपस को न दें धार्मिक रंग'
Lucknow University Breaking: छात्रों का नमाज को लेकर हंगामा, लगाये जय श्री राम के नारे | CM yogi
Bharat Taxi: Amit Shah का टैक्सी ड्राइवरों को भरोसा, 'शोषण नहीं, मुनाफा मिलेगा' | PM Modi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
बिहार
शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेजेगी RJD? पार्टी ने सेट किया फॉर्मूला!
शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेजेगी RJD? पार्टी ने सेट किया फॉर्मूला!
इंडिया
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
2 सीटें जीतने की थी उम्मीद, राज्यसभा चुनाव का बदल गया समीकरण, कांग्रेस की राह में कौन बड़ा रोड़ा?
क्रिकेट
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
भोजपुरी सिनेमा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
इंडिया
जैश के आतंकियों पर भारी पड़ा भारतीय टायसन, कैसे एक डॉग की शहादत से कामयाब हुआ 'ऑपरेशन त्राशी-1'
जैश के आतंकियों पर भारी पड़ा भारतीय टायसन, कैसे एक डॉग की शहादत से कामयाब हुआ 'ऑपरेशन त्राशी-1'
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
ट्रेंडिंग
"केला 450 तो पपीता 400 रुपये किलो" रमजान में पाकिस्तान में सोने के भाव बिक रहे फल, वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget