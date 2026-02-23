एक्सप्लोरर
ऑफ-व्हाइट ड्रेस में भाग्यश्री ने ढाया कहर, पैपराजी संग बर्थडे सेलिब्रेट करती दिखीं एक्ट्रेस
Bhagyashree Birthday Special: बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री ने अपना बर्थडे मीडिया के साथ सेलिब्रेट किया है. उनके सिंपल लेकिन एलिगेंट लुक में सबका ध्यान अपनी ओर खींच रखा था.
बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस भाग्यश्री ने अपने 57वें जन्मदिन पर मीडिया के सामने बेहद स्टाइलिश अंदाज में एंट्री ली थी. इस खास मौके पर उनका लुक काफी सिंपल लेकिन ग्रेसफुल था. उन्होंने ऑफ-व्हाइट फ्लोई ड्रेस पहनी थी जिसे देख उनका नेचुरल और एलिगेंट स्टाइल साफ नजर आ रहा था. सिल्वर ज्वेलरी, बड़े झुमके और हल्का मेकअप उनके लुक को कंप्लीट कर रहे थे. वहीं खुले बाल और साइड पार्टिंग ने उन्हें और फ्रेश और यंग लुक दिया था.
Opinion