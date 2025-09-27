'थामा' से पहले डर के साथ चाहिए हंसी की डोज, तो ओटीटी पर मौजूद इन 6 फिल्मों को फौरन देख डालें

साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म लक्ष्मी एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा है जिसमें अक्षय कुमार ने बिल्कुल अलग और दमदार रोल निभाया है. इस फिल्म में वह एक ऐसी भूमिका में दिखाई देते हैं, जिसके शरीर पर अचानक एक किन्नर लक्ष्मी की आत्मा का साया आ जाता है. डर और हंसी के बीच बैलेंस बनाते हुए यह फिल्म दर्शकों को एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है. अगर आप हॉरर और कॉमेडी का मजा एक साथ लेना चाहते हैं तो लक्ष्मी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है. यह फिल्म आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.