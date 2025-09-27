एक्सप्लोरर
'थामा' से पहले डर के साथ चाहिए हंसी की डोज, तो ओटीटी पर मौजूद इन 6 फिल्मों को फौरन देख डालें
Horror Comedy Picks: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की मच अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा दिवाली 2025 पर रिलीज होने जा रही है. इससे पहले ऐसी ही मजेदार फिल्में आप ओटीटी पर देख सकते हैं.
अगर आप थामा के रिलीज होने से पहले ही हंसी और डर का मजा लेना चाहते हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई शानदार हॉरर कॉमेडी फिल्में मौजूद हैं. इन फिल्मों में आपको कभी भूत-प्रेत और डरावने किस्से देखने को मिलेंगे तो कभी जोरदार कॉमिक सीन्स, जो आपको हंसी से लोटपोट कर देंगे. यानी ये फिल्में आपके वीकेंड मूवी नाइट के लिए परफेक्ट चॉइस साबित हो सकती हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 27 Sep 2025 06:08 PM (IST)
Tags :Bhool Bhulaiyaa-2 Phone Bhoot THAMA
बॉलीवुड
7 Photos
'थामा' से पहले डर के साथ चाहिए हंसी की डोज, तो ओटीटी पर मौजूद इन 6 फिल्मों को फौरन देख डालें
बॉलीवुड
9 Photos
चप्पल और मोजों में बाहर आ गईं फातिमा सना शेख, लेकिन पैप्स के कैमरों से नहीं बच पाईं
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
NATO का ये मेंबर देश रूस से खरीद रहा जरूरत का 80 परसेंट तेल, बस भारत को ही सारी हेकड़ी दिखा रहे ट्रंप
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
क्रिकेट
दुबई में टी20 में 5 बार भिड़े हैं भारत-पाक, जानें किसको कब मिली जीत? देखें हर मैच का लेखा-जोखा
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, फिल्म में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
'थामा' से पहले डर के साथ चाहिए हंसी की डोज, तो ओटीटी पर मौजूद इन 6 फिल्मों को फौरन देख डालें
बॉलीवुड
9 Photos
चप्पल और मोजों में बाहर आ गईं फातिमा सना शेख, लेकिन पैप्स के कैमरों से नहीं बच पाईं
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion