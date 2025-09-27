हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'थामा' से पहले डर के साथ चाहिए हंसी की डोज, तो ओटीटी पर मौजूद इन 6 फिल्मों को फौरन देख डालें

'थामा' से पहले डर के साथ चाहिए हंसी की डोज, तो ओटीटी पर मौजूद इन 6 फिल्मों को फौरन देख डालें

Horror Comedy Picks: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की मच अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा दिवाली 2025 पर रिलीज होने जा रही है. इससे पहले ऐसी ही मजेदार फिल्में आप ओटीटी पर देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 06:09 PM (IST)
अगर आप थामा के रिलीज होने से पहले ही हंसी और डर का मजा लेना चाहते हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई शानदार हॉरर कॉमेडी फिल्में मौजूद हैं. इन फिल्मों में आपको कभी भूत-प्रेत और डरावने किस्से देखने को मिलेंगे तो कभी जोरदार कॉमिक सीन्स, जो आपको हंसी से लोटपोट कर देंगे. यानी ये फिल्में आपके वीकेंड मूवी नाइट के लिए परफेक्ट चॉइस साबित हो सकती हैं.

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा साल 2025 की दिवाली पर रिलीज होने वाली है. यह फिल्म डर और हंसी का बेहतरीन मेल पेश करती है और दर्शकों को एक मजेदार और रोमांचक अनुभव देने के लिए तैयार है. इस फिल्म में दोस्ती, ट्विस्ट और कॉमिक सिचुएशन्स का अनोखा संगम देखने को मिलेगा. फैन्स इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि इसकी रिलीज से पहले आप ऐसी ही तमाम मजेदार फिल्मों को ओटीटी पर देख सकते हैं.
साल 2022 में रिलीज हुई भूल भुलैया 2 एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसमें डर और हंसी का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है. इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी ने लीड रोल निभाए हैं. कहानी एक पुराने महल और उसके भूत से जुड़ी है, जिसमें कॉमिक सिचुएशन्स और डरावने पल दोनों दर्शकों को थ्रील करते हैं. कार्तिक और कियारा की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म को और मनोरंजक बनाती है. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और हॉरर-कॉमेडी के शौकीनों के लिए परफेक्ट चॉइस है.
साल 2022 में आई फोन भूत एक मजेदार हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें डर और हंसी का तड़का एक साथ देखने को मिलता है. इस फिल्म में कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं. फिल्म में कैटरीना का अनोखा अंदाज और दोनों एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग दर्शकों को खूब एंटरटेन करती है. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर देखी जा सकती है.
साल 2021 में रिलीज हुई भूत पुलिस एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसकी कहानी दो तांत्रिक भाइयों के इर्द-गिर्द घूमती है. ये दोनों अलग-अलग स्वभाव के हैं और भूत-प्रेत से जुड़ी परेशानियों को दूर करने का दावा करते हैं. फिल्म में सैफ अली खान और अर्जुन कपूर की जोड़ी ने काम किया है. यह फिल्म जियोहॉटस्टार पर अवेलेबल है.
साल 2021 में आई रूही एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें छोटे शहर के दो लड़कों की जिंदगी एक मिस्टीरियस लड़की के आने से बदल जाती है. फिल्म में राजकुमार राव और वरुण शर्मा ने अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से खूब हंसी बटोरी, जबकि जाह्नवी कपूर ने अपने डुअल रोल से सबको चौंकाया. कहानी डर और कॉमेडी के बीच मजेदार तरीके से आगे बढ़ती है. यह फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म लक्ष्मी एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा है जिसमें अक्षय कुमार ने बिल्कुल अलग और दमदार रोल निभाया है. इस फिल्म में वह एक ऐसी भूमिका में दिखाई देते हैं, जिसके शरीर पर अचानक एक किन्नर लक्ष्मी की आत्मा का साया आ जाता है. डर और हंसी के बीच बैलेंस बनाते हुए यह फिल्म दर्शकों को एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है. अगर आप हॉरर और कॉमेडी का मजा एक साथ लेना चाहते हैं तो लक्ष्मी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है. यह फिल्म आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.
साल 2018 में आई राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की सुपरहिट हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री ने सिनेमाघरों में जबरदस्त सफलता हासिल की थी. डरावने माहौल के बीच पेश की गई कॉमेडी ने दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत रही. अगर आपने अब तक स्त्री नहीं देखी है तो आप इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर आसानी से देख सकते हैं.
Published at : 27 Sep 2025 06:08 PM (IST)
