बॉलीवुड में फायरिंग की 'गूंज', रोहित शेट्टी से पहले इन सितारों के घर पर चली गोलियां
बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिर से दहशत का माहौल, मुंबई में मशहूर निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई.पहले भी इंडस्ट्री पर दहशत देखने को मिला है. रोहित शेट्टी के अलावा इनपर भी हुए हमले.
बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार फिर दहशत का माहौल है. मुंबई में मशहूर निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई. इस घटना ने आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सितारे कितने सुरक्षित हैं. रोहित शेट्टी से पहले भी कई बड़े नाम ऐसे हैं, जिनके घर या ऑफिस को निशाना बनाया गया.इन घटनाओं में कुछ मामलों ने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था.
01 Feb 2026 04:01 PM (IST)
