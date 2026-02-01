बॉलीवुड में फायरिंग की 'गूंज', रोहित शेट्टी से पहले इन सितारों के घर पर चली गोलियां

सिद्धू मूसेवाला- पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मई 2022 में पंजाब के मानसा जिले में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हमलावरों ने उनकी गाड़ी को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना ने न सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री, बल्कि पूरे देश को झकझोर के रख दिया.