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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'प्राइवेट पार्ट्स पर बेवजह जूम..'जाह्नवी कपूर से पहले नोरा फतेही का 'पैप कल्चर' पर फूटा था

'प्राइवेट पार्ट्स पर बेवजह जूम..'जाह्नवी कपूर से पहले नोरा फतेही का 'पैप कल्चर' पर फूटा था

जाह्नवी कपूर ने हाल ही में बॉडी पर जूम करके फोटो और वीडियो बनाने वाले पैप्स को फटकार लगाई है. लेकिन, उनसे पह नोरा फतेही ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी थी और बताया था कि क्या कुछ झेलना पड़ता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Apr 2026 06:57 PM (IST)
जाह्नवी कपूर ने हाल ही में बॉडी पर जूम करके फोटो और वीडियो बनाने वाले पैप्स को फटकार लगाई है. लेकिन, उनसे पह नोरा फतेही ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी थी और बताया था कि क्या कुछ झेलना पड़ता है.

नोरा फतेही का हाल ही में सजन रे गाना रिलीज हुआ है, जिसकी वजह से एक बार फिर से वो सुर्खियां बटोर रही हैं. इस गाने में एक्ट्रेस के संग रैपर बादशाह नजर आ रहे हैं.

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नोरा फतेही अक्सर पैप्स को जमकर पोज देती हुई नजर आती हैं. लेकिन, उन्हें पैप कल्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं है. इसका खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में किया था.
नोरा फतेही अक्सर पैप्स को जमकर पोज देती हुई नजर आती हैं. लेकिन, उन्हें पैप कल्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं है. इसका खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में किया था.
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नोरा फतेही ने न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में पैप्स के जूम करके फोटो लेने पर रिएक्शन देते हुए कहा था,'मुझे लगता है कि उन्होंने कभी पहले ऐसे हिप्स नहीं देखे हैं. लगता तो ऐसा ही है.'
नोरा फतेही ने न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में पैप्स के जूम करके फोटो लेने पर रिएक्शन देते हुए कहा था,'मुझे लगता है कि उन्होंने कभी पहले ऐसे हिप्स नहीं देखे हैं. लगता तो ऐसा ही है.'
Published at : 05 Apr 2026 06:57 PM (IST)
Tags :
Nora Fatehi Jahnvi Kapoor

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