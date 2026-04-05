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'प्राइवेट पार्ट्स पर बेवजह जूम..'जाह्नवी कपूर से पहले नोरा फतेही का 'पैप कल्चर' पर फूटा था
जाह्नवी कपूर ने हाल ही में बॉडी पर जूम करके फोटो और वीडियो बनाने वाले पैप्स को फटकार लगाई है. लेकिन, उनसे पह नोरा फतेही ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी थी और बताया था कि क्या कुछ झेलना पड़ता है.
नोरा फतेही का हाल ही में सजन रे गाना रिलीज हुआ है, जिसकी वजह से एक बार फिर से वो सुर्खियां बटोर रही हैं. इस गाने में एक्ट्रेस के संग रैपर बादशाह नजर आ रहे हैं.
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Published at : 05 Apr 2026 06:57 PM (IST)
Tags :Nora Fatehi Jahnvi Kapoor
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प्रेम कुमारJournalist
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