'बॉर्डर 2' से पहले देख डाले सनी देओल की ये शानदार फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड
Highest Grossing Films: सनी देओल का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा लंबे समय से कायम रहा है. अब ‘बॉर्डर 2’ से पहले उनकी इन फिल्मों को देखना उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा.
‘बॉर्डर 2’ को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है और एक बार फिर सनी देओल का दमदार अंदाज चर्चा में है. इससे पहले कि सनी देओल दोबारा देशभक्ति और एक्शन से भरपूर किरदार में नजर आए हैं. आइए नजर डालते हैं उनकी उन शानदार फिल्मों पर जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और जो आज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से देखी जा सकती हैं.
Published at : 15 Jan 2026 11:14 AM (IST)
