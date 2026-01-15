'बॉर्डर 2' से पहले देख डाले सनी देओल की ये शानदार फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड

सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी हिट मानी जाने वाली ‘गदर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया. तारा सिंह के रोल में उनकी दमदार वापसी को लोगों ने खूब सराहा. फिल्म ने भारत ही नहीं विदेशों में भी शानदार कमाई की और वर्ल्डवाइड करीब 686 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. आप इस फिल्म को जी5 पर देख सकते हैं.