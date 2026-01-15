हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'बॉर्डर 2' से पहले देख डाले सनी देओल की ये शानदार फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड

Highest Grossing Films: सनी देओल का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा लंबे समय से कायम रहा है. अब ‘बॉर्डर 2’ से पहले उनकी इन फिल्मों को देखना उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Jan 2026 11:14 AM (IST)
‘बॉर्डर 2’ को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है और एक बार फिर सनी देओल का दमदार अंदाज चर्चा में है. इससे पहले कि सनी देओल दोबारा देशभक्ति और एक्शन से भरपूर किरदार में नजर आए हैं. आइए नजर डालते हैं उनकी उन शानदार फिल्मों पर जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और जो आज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से देखी जा सकती हैं.

‘बॉर्डर 2’ की चर्चा के बीच सनी देओल की उन फिल्मों को याद करना जरूरी है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और लोगों के बीच जबरदस्त पहचान बनाई. नीचे उन सभी फिल्मों के बारे में अलग-अलग बताया गया है जिन्होंने कमाई के मामले में रिकॉर्ड बनाए.
सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी हिट मानी जाने वाली ‘गदर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया. तारा सिंह के रोल में उनकी दमदार वापसी को लोगों ने खूब सराहा. फिल्म ने भारत ही नहीं विदेशों में भी शानदार कमाई की और वर्ल्डवाइड करीब 686 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. आप इस फिल्म को जी5 पर देख सकते हैं.
Published at : 15 Jan 2026 11:14 AM (IST)
