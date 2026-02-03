द कश्मीर फाइल्स- विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म 2022 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक रही है. कश्मीरी पंडितों के दर्द और 90 के दशक की सच्चाई को बेहद सीधा और भावुक अंदाज में दिखाया गया है. अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग ने फिल्म को और असरदार बना दिया. करीब 15 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सबको चौंका दिया. ओटीटी पर ये फिल्म जी5 पर देखी जा सकती है.