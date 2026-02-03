हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉलीवुड की इन 8 कम बजट की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था धमाल, ओटीटी पर यहां हैं अवेलेबल

बॉलीवुड की इन 8 कम बजट की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था धमाल, ओटीटी पर यहां हैं अवेलेबल

Low Budget Films: कम बजट में बनी इन बॉलीवुड फिल्मों ने साबित किया कि दमदार कहानी और शानदार एक्टिंग के आगे बड़ा बजट जरूरी नहीं होता. आप इन सभी फिल्मों को इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Feb 2026 01:59 PM (IST)
Low Budget Films: कम बजट में बनी इन बॉलीवुड फिल्मों ने साबित किया कि दमदार कहानी और शानदार एक्टिंग के आगे बड़ा बजट जरूरी नहीं होता. आप इन सभी फिल्मों को इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते है.

अक्सर माना जाता है कि बॉलीवुड में वही फिल्में चलती हैं जिनका बजट बड़ा हो और जिनमें बड़े सितारे हों लेकिन कई बार छोटे बजट की फिल्में ही सबसे बड़ा धमाका कर देती हैं. दमदार एक्टिंग और दिल से जुड़ने वाले किरदारों के दम पर इन फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की बल्कि लोगों के दिलों में भी खास जगह बनाई.

बॉलीवुड का नाम आते ही बड़े सितारे भारी-भरकम बजट और चमक-धमक वाली फिल्में दिमाग में आती हैं लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. कई बार छोटी बजट की फिल्में ही दिल और बॉक्स ऑफिस दोनों पर राज कर जाती हैं. दमदार कहानी और बढ़िया एक्टिंग के दम पर इन फिल्मों ने साबित किया कि पैसा नहीं कंटेंट चलता है. ऐसी ही कुछ कम बजट की फिल्मों ने बड़े-बड़े स्टार्स वाली फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. आज ये फिल्में ओटीटी पर भी आसानी से देखी जा सकती हैं.
बॉलीवुड का नाम आते ही बड़े सितारे भारी-भरकम बजट और चमक-धमक वाली फिल्में दिमाग में आती हैं लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. कई बार छोटी बजट की फिल्में ही दिल और बॉक्स ऑफिस दोनों पर राज कर जाती हैं. दमदार कहानी और बढ़िया एक्टिंग के दम पर इन फिल्मों ने साबित किया कि पैसा नहीं कंटेंट चलता है. ऐसी ही कुछ कम बजट की फिल्मों ने बड़े-बड़े स्टार्स वाली फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. आज ये फिल्में ओटीटी पर भी आसानी से देखी जा सकती हैं.
द कश्मीर फाइल्स- विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म 2022 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक रही है. कश्मीरी पंडितों के दर्द और 90 के दशक की सच्चाई को बेहद सीधा और भावुक अंदाज में दिखाया गया है. अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग ने फिल्म को और असरदार बना दिया. करीब 15 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सबको चौंका दिया. ओटीटी पर ये फिल्म जी5 पर देखी जा सकती है.
द कश्मीर फाइल्स- विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म 2022 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक रही है. कश्मीरी पंडितों के दर्द और 90 के दशक की सच्चाई को बेहद सीधा और भावुक अंदाज में दिखाया गया है. अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग ने फिल्म को और असरदार बना दिया. करीब 15 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सबको चौंका दिया. ओटीटी पर ये फिल्म जी5 पर देखी जा सकती है.
Published at : 03 Feb 2026 01:59 PM (IST)
Paan Singh Tomar The Kashmir Files Subh Mangal Saavdhan

यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
