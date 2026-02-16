एक्सप्लोरर
33 फिल्में और 180 गाने करने के बाद भी क्यों उदास थे ‘डिस्को किंग’? बोले थे - 'अब मजा नहीं आता'
Disco King: बप्पी लाहिरी ने अपने म्यूजिक से बॉलीवुड में डिस्को की ऐसी लहर चलाई जिसने इंडस्ट्री का ट्रेंड ही बदल दिया. बप्पी दा ने हजारों गाने कंपोज किए और 500 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया है.
बप्पी लाहिरी सिर्फ एक म्यूजिक कंपोजर नहीं थे बल्कि 80 के दशक में बॉलीवुड की आवाज बदल देने वाले नाम थे. ‘डिस्को किंग’ के नाम से मशहूर बप्पी दा ने एक ही साल में 33 फिल्मों के लिए 180 गाने रिकॉर्ड कर इतिहास रच दिया था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई थी. उनकी तेज बीट्स और डिस्को धुनों ने पूरी एक जेनरेशन को झूमने पर मजबूर कर दिया था.
