हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड33 फिल्में और 180 गाने करने के बाद भी क्यों उदास थे ‘डिस्को किंग’? बोले थे - 'अब मजा नहीं आता'

33 फिल्में और 180 गाने करने के बाद भी क्यों उदास थे ‘डिस्को किंग’? बोले थे - 'अब मजा नहीं आता'

Disco King: बप्पी लाहिरी ने अपने म्यूजिक से बॉलीवुड में डिस्को की ऐसी लहर चलाई जिसने इंडस्ट्री का ट्रेंड ही बदल दिया. बप्पी दा ने हजारों गाने कंपोज किए और 500 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया है.

By : आईएएनएस  | Updated at : 16 Feb 2026 10:46 AM (IST)
Disco King: बप्पी लाहिरी ने अपने म्यूजिक से बॉलीवुड में डिस्को की ऐसी लहर चलाई जिसने इंडस्ट्री का ट्रेंड ही बदल दिया. बप्पी दा ने हजारों गाने कंपोज किए और 500 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया है.

बप्पी लाहिरी सिर्फ एक म्यूजिक कंपोजर नहीं थे बल्कि 80 के दशक में बॉलीवुड की आवाज बदल देने वाले नाम थे. ‘डिस्को किंग’ के नाम से मशहूर बप्पी दा ने एक ही साल में 33 फिल्मों के लिए 180 गाने रिकॉर्ड कर इतिहास रच दिया था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई थी. उनकी तेज बीट्स और डिस्को धुनों ने पूरी एक जेनरेशन को झूमने पर मजबूर कर दिया था.

1/22
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत से कलाकार आए और गए जिन्होंने अपनी कला की खास छाप छोड़ी लेकिन 'डिस्को किंग' यानी बप्पी लाहिरी का नाम हमेशा अलग चमकता रहेगा.
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत से कलाकार आए और गए जिन्होंने अपनी कला की खास छाप छोड़ी लेकिन 'डिस्को किंग' यानी बप्पी लाहिरी का नाम हमेशा अलग चमकता रहेगा.
2/22
उन्होंने सिर्फ संगीत ही नहीं दिया बल्कि डिस्को की धुनों से पूरी इंडस्ट्री के ट्रेंड को बदल दिया. उनके गाने पार्टी की जान बन गए दिलों को छू गए और कई जेनरेशन को नचाया.
उन्होंने सिर्फ संगीत ही नहीं दिया बल्कि डिस्को की धुनों से पूरी इंडस्ट्री के ट्रेंड को बदल दिया. उनके गाने पार्टी की जान बन गए दिलों को छू गए और कई जेनरेशन को नचाया.
Published at : 16 Feb 2026 10:46 AM (IST)
Bappi Lahiri Disco Dancer Jimmy Jimmy Aaja

