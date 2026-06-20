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'बजरंगी भाईजान' की मुन्नी से 'तारे जमीन पर' के ईशान तक, अब कैसे दिखते हैं ये चाइल्ड स्टार्स? सालों बाद बदला लुक
हरशाली मल्होत्रा, दर्शील सफारी से लेकर परजान दस्तूर तक, इन सितारों ने अपनी एक्टिंग के दिल जीत लिया था. जानिए ये सबसे पसंदीदा चाइल्ड आर्टिस्ट अब कहां हैं और क्या कर रहे हैं.
इंडस्ट्री में कई चाइल्ड आर्टिस्ट्स ने अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है. इनमें से कुछ कलाकार आज भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, जबकि कुछ ने अपने करियर की दिशा बदल ली है. बचपन में जिन किरदारों ने हमें खूब इंप्रेस किया था. ‘तारे ज़मीन पर’ के ईशान अवस्थी से लेकर ‘कुछ कुछ होता है’ के मासूम सरदार बच्चे तक, आइए जानते हैं कि ये चाइल्ड आर्टिस्ट्स आज कहां हैं और क्या कर रहे हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 07:45 PM (IST)
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