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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'बजरंगी भाईजान' की मुन्नी से 'तारे जमीन पर' के ईशान तक, अब कैसे दिखते हैं ये चाइल्ड स्टार्स? सालों बाद बदला लुक

'बजरंगी भाईजान' की मुन्नी से 'तारे जमीन पर' के ईशान तक, अब कैसे दिखते हैं ये चाइल्ड स्टार्स? सालों बाद बदला लुक

हरशाली मल्होत्रा, दर्शील सफारी से लेकर परजान दस्तूर तक, इन सितारों ने अपनी एक्टिंग के दिल जीत लिया था. जानिए ये सबसे पसंदीदा चाइल्ड आर्टिस्ट अब कहां हैं और क्या कर रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 20 Jun 2026 07:45 PM (IST)
हरशाली मल्होत्रा, दर्शील सफारी से लेकर परजान दस्तूर तक, इन सितारों ने अपनी एक्टिंग के दिल जीत लिया था. जानिए ये सबसे पसंदीदा चाइल्ड आर्टिस्ट अब कहां हैं और क्या कर रहे हैं.

इंडस्ट्री में कई चाइल्ड आर्टिस्ट्स ने अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है. इनमें से कुछ कलाकार आज भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, जबकि कुछ ने अपने करियर की दिशा बदल ली है. बचपन में जिन किरदारों ने हमें खूब इंप्रेस किया था. ‘तारे ज़मीन पर’ के ईशान अवस्थी से लेकर ‘कुछ कुछ होता है’ के मासूम सरदार बच्चे तक, आइए जानते हैं कि ये चाइल्ड आर्टिस्ट्स आज कहां हैं और क्या कर रहे हैं.

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फिल्म 'बजरंगी भाईजान' मेंमुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा ने भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली थी. उनकी मासूमियत, प्यारी मुस्कान और शानदार एक्टिंग ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया था. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हर्षाली लंबे ब्रेक के बाद अब एक बार फिर इंडस्ट्री में वापसी कर रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, वो आखिरी बार नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म ‘अखंडा 2’ में 'जननी' के किरदार में नजर आई थीं.
फिल्म 'बजरंगी भाईजान' मेंमुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा ने भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली थी. उनकी मासूमियत, प्यारी मुस्कान और शानदार एक्टिंग ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया था. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हर्षाली लंबे ब्रेक के बाद अब एक बार फिर इंडस्ट्री में वापसी कर रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, वो आखिरी बार नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म ‘अखंडा 2’ में 'जननी' के किरदार में नजर आई थीं.
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2007 में 'तारे जमीन पर' से ईशान अवस्थी के किरदार में दर्शील सफारी सबका दिल जीत लिया था. डेब्यू फिल्म के बाद दर्शील ने 'बम बम बोले' और 'जोकोमन' जैसी फिल्मों में भी काम किया और अभिनय की दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखी. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दर्शील ने आगे चलकर थिएटर की दुनिया में कदम रखा और अपनी एक्टिंग को और निखारा.
2007 में 'तारे जमीन पर' से ईशान अवस्थी के किरदार में दर्शील सफारी सबका दिल जीत लिया था. डेब्यू फिल्म के बाद दर्शील ने 'बम बम बोले' और 'जोकोमन' जैसी फिल्मों में भी काम किया और अभिनय की दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखी. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दर्शील ने आगे चलकर थिएटर की दुनिया में कदम रखा और अपनी एक्टिंग को और निखारा.
Published at : 20 Jun 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
Harshaali Malhotra Jannat Zubair Rahmani Darsheel Safary

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