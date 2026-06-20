'बजरंगी भाईजान' की मुन्नी से 'तारे जमीन पर' के ईशान तक, अब कैसे दिखते हैं ये चाइल्ड स्टार्स? सालों बाद बदला लुक

फिल्म 'बजरंगी भाईजान' मेंमुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा ने भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली थी. उनकी मासूमियत, प्यारी मुस्कान और शानदार एक्टिंग ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया था. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हर्षाली लंबे ब्रेक के बाद अब एक बार फिर इंडस्ट्री में वापसी कर रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, वो आखिरी बार नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म ‘अखंडा 2’ में 'जननी' के किरदार में नजर आई थीं.