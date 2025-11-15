एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
सूट में सादगी से दिल जीत लेती हैं 'बजरंगी भाईजान' की 'मुन्नी', वायरल हुईं 10 फोटोज
Harshaali Malhotra 10 Photos: फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा अब बड़ी हो गई हैं. हर्षाली अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं.
बजरंगी भाईजान की छोटी मुन्नी अब बड़ी होकर अपने स्टाइल और सादगी से सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही हैं. हर्षाली मल्होत्रा अक्सर अपने लुक्स को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, कभी ट्रेडिशनल आउटफिट में ग्रेसफुल नजर आती हैं तो कभी वेस्टर्न लुक में मॉडर्न अंदाज दिखाती हैं. उनकी तस्वीरें भी अक्सर वायरल होती हैं, जिनमें उनका सिंपल सूट लुक लोगों का दिल जीत लेता है. साथ ही फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थकते.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 15 Nov 2025 07:23 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
सूट में सादगी से दिल जीत लेती हैं 'बजरंगी भाईजान' की 'मुन्नी', वायरल हुईं 10 फोटोज
बॉलीवुड
5 Photos
रकुल प्रीत सिंह पर जचते हैं हर तरह के लुक, ट्रेडिशनल-वेस्टर्न के साथ कैजुअल आउटफिट में दिखाती हैं परफेक्ट स्टाइल
बॉलीवुड
8 Photos
कृति सेनन की 8 तस्वीरें: ग्लोइंग स्किन और पतली कमर से फैंस को दीवाना बनाती हैं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
68 की उम्र लेकिन स्टाइल और एनर्जी ऐसी कि आती है जेन जी वाइब, देखें अनिल कपूर की कूल तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
राजकुमार राव-पत्रलेखा से विक्की कौशल-कैटरीना कैफ तक, इन सितारों के घर गूंजी किलकारी
बॉलीवुड
9 Photos
करीना कपूर ने शेयर की अपनी ही फैमिली की ऐसी तस्वीरें, जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
आईपीएल
MI-CSK से दिल्ली-पंजाब तक, एक क्लिक में देखें सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
यूटिलिटी
पीएम किसान सम्मान निधि की फिक्स हो गई डेट, इस दिन खाते में आएगी 21वीं किस्त; फटाफट कर लें ये काम
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
सूट में सादगी से दिल जीत लेती हैं 'बजरंगी भाईजान' की 'मुन्नी', वायरल हुईं 10 फोटोज
बॉलीवुड
5 Photos
रकुल प्रीत सिंह पर जचते हैं हर तरह के लुक, ट्रेडिशनल-वेस्टर्न के साथ कैजुअल आउटफिट में दिखाती हैं परफेक्ट स्टाइल
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion