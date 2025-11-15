हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सूट में सादगी से दिल जीत लेती हैं 'बजरंगी भाईजान' की 'मुन्नी', वायरल हुईं 10 फोटोज

Harshaali Malhotra 10 Photos: फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा अब बड़ी हो गई हैं. हर्षाली अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Nov 2025 07:24 PM (IST)
Harshaali Malhotra 10 Photos: फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा अब बड़ी हो गई हैं. हर्षाली अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं.

बजरंगी भाईजान की छोटी मुन्नी अब बड़ी होकर अपने स्टाइल और सादगी से सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही हैं. हर्षाली मल्होत्रा अक्सर अपने लुक्स को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, कभी ट्रेडिशनल आउटफिट में ग्रेसफुल नजर आती हैं तो कभी वेस्टर्न लुक में मॉडर्न अंदाज दिखाती हैं. उनकी तस्वीरें भी अक्सर वायरल होती हैं, जिनमें उनका सिंपल सूट लुक लोगों का दिल जीत लेता है. साथ ही फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थकते.

1/10
हर्षाली मल्होत्रा इंस्टाग्राम पर अक्सर अपनी तस्वीर शेयर करती रहती हैं जहां वो सूट में सादगी से दिल जीत लेती हैं.
हर्षाली मल्होत्रा इंस्टाग्राम पर अक्सर अपनी तस्वीर शेयर करती रहती हैं जहां वो सूट में सादगी से दिल जीत लेती हैं.
2/10
इस ब्लैक कलर के सूट में हर्षाली बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं, उन्होंने साथ में व्हाइट एंड ब्लैक कांबिनेशन का दुपट्टा कैरी किया है साथ ही सटल मेकअप और खुले बाल रखकर अपने लुक को कंप्लीट किया.
इस ब्लैक कलर के सूट में हर्षाली बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं, उन्होंने साथ में व्हाइट एंड ब्लैक कांबिनेशन का दुपट्टा कैरी किया है साथ ही सटल मेकअप और खुले बाल रखकर अपने लुक को कंप्लीट किया.
3/10
इस फोटो में उन्होंने पीच कलर का शरारा सूट पहना है. साथ ही अपने लुक को और भी सुंदर बनाने के लिए उन्होंने लाइट मेकअप किया है और बालों में ब्रेड बनाई है. उनका ये सादगी भरा अंदाज बेहद ही खूबसूरत है.
इस फोटो में उन्होंने पीच कलर का शरारा सूट पहना है. साथ ही अपने लुक को और भी सुंदर बनाने के लिए उन्होंने लाइट मेकअप किया है और बालों में ब्रेड बनाई है. उनका ये सादगी भरा अंदाज बेहद ही खूबसूरत है.
4/10
इस फोटो में हर्षाली बनारसी पैटर्न अनारकली सूट पहने नजर आ रही है. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने गोल्डन एक्सेसरीज कैरी की है. सटल मेकअप और कर्ली हेयर्स में हर्षाली कमल की लग रही हैं.
इस फोटो में हर्षाली बनारसी पैटर्न अनारकली सूट पहने नजर आ रही है. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने गोल्डन एक्सेसरीज कैरी की है. सटल मेकअप और कर्ली हेयर्स में हर्षाली कमल की लग रही हैं.
5/10
इस फोटो में हर्षाली काफी सिंपल और खूबसूरत दिख रही है. उन्होंने रेड और पिंक कलर का सूट पहना है साथ ही मैचिंग दुपट्टा कैरी किया. उनकी नेचुरल ब्यूटी उन्हें और भी निखार रही है.
इस फोटो में हर्षाली काफी सिंपल और खूबसूरत दिख रही है. उन्होंने रेड और पिंक कलर का सूट पहना है साथ ही मैचिंग दुपट्टा कैरी किया. उनकी नेचुरल ब्यूटी उन्हें और भी निखार रही है.
6/10
इस फोटो में हर्षाली ऑरेंज कलर का पटियाला सूट पहने नजर आ रहीं हैं. साथ ही उन्होंने बालों में ब्रेड भी बनाई है. उनका ये लुक बेहद ही खास लग रहा है.
इस फोटो में हर्षाली ऑरेंज कलर का पटियाला सूट पहने नजर आ रहीं हैं. साथ ही उन्होंने बालों में ब्रेड भी बनाई है. उनका ये लुक बेहद ही खास लग रहा है.
7/10
इस ऑल व्हाइट सूट में हर्षाली सादगी से दिल जीत रही हैं. उनकी यह नेचुरल ब्यूटी और मुस्कान उन्हें और भी खूबसूरत बना रही है.
इस ऑल व्हाइट सूट में हर्षाली सादगी से दिल जीत रही हैं. उनकी यह नेचुरल ब्यूटी और मुस्कान उन्हें और भी खूबसूरत बना रही है.
8/10
हर्षाली का ये सादगी भरा अंदाज उन्हें और भी खास बना रहा है. उन्होंने व्हाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन का सूट पहना है. साथ ही नैचुरल ब्यूटी और खुले बालों में वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं.
हर्षाली का ये सादगी भरा अंदाज उन्हें और भी खास बना रहा है. उन्होंने व्हाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन का सूट पहना है. साथ ही नैचुरल ब्यूटी और खुले बालों में वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं.
9/10
इस फोटो में उन्होंने अनारकली सूट पहना है. साथ ही दुपट्टे को ड्रेप किया है. मांगटिका लगाए हुए हर्षाली कहर ढा रही हैं.
इस फोटो में उन्होंने अनारकली सूट पहना है. साथ ही दुपट्टे को ड्रेप किया है. मांगटिका लगाए हुए हर्षाली कहर ढा रही हैं.
10/10
इस येलो कलर के शरारा सूट में हर्षाली काफी खूबसूरत दिख रही हैं. अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने मैचिंग ज्वैलरी कैरी की हैं.
इस येलो कलर के शरारा सूट में हर्षाली काफी खूबसूरत दिख रही हैं. अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने मैचिंग ज्वैलरी कैरी की हैं.
Bajrangi Bhaijaan Harshaali Malhotra

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Embed widget