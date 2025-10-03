एक्सप्लोरर
रेड ड्रेस में बजरंगी भाईजान की मुन्नी ने दिए किलर पोज, फैंस बोले- 'कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है'
Harshaali Malhotra Photos: बजरंगी भाईजान की क्यूट मुन्नी अब बड़ी हो चुकी है. हर्षाली मल्होत्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं.
हर्षाली मल्होत्रा को लोग आज भी बजरंगी भाईजान की मुन्नी के नाम से जानते हैं. हर्षाली का लुक अब पूरी तरह से बदल चुका है. उन्होंने हाल ही में रेड कलर की ड्रेस में फोटोज शेयर की हैं.
Published at : 03 Oct 2025 12:14 PM (IST)
बॉलीवुड
