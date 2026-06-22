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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन है ये मिस्ट्री गर्ल? जिसका हाथ थामे दिखे बादशाह, लिखा- तुम यूं मिले हो

कौन है ये मिस्ट्री गर्ल? जिसका हाथ थामे दिखे बादशाह, लिखा- तुम यूं मिले हो

Badshah Post: रैपर बादशाह इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहचे हैं. हाल ही में एक बार फिर सिंगर ने मिस्ट्री गर्ल संग कुछ फोटोज शेयर की हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 22 Jun 2026 04:48 PM (IST)
Badshah Post: रैपर बादशाह इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहचे हैं. हाल ही में एक बार फिर सिंगर ने मिस्ट्री गर्ल संग कुछ फोटोज शेयर की हैं.

रैपर और सिंगर बादशाह का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बादशाह ने एक मिस्ट्री गर्ल संग कुछ फोटोज शेयर की हैं. इन पर अब फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

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रैपर और सिंगर बादशाह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो एक मिस्ट्री गर्ल संग दिखाई दे रहे हैं.
रैपर और सिंगर बादशाह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो एक मिस्ट्री गर्ल संग दिखाई दे रहे हैं.
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इन फोटोज में बादशाह मिस्ट्री गर्ल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं. दोनों एक दूसर संग काफी खुश दिख रहे हैं.
इन फोटोज में बादशाह मिस्ट्री गर्ल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं. दोनों एक दूसर संग काफी खुश दिख रहे हैं.
Published at : 22 Jun 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
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