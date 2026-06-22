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कौन है ये मिस्ट्री गर्ल? जिसका हाथ थामे दिखे बादशाह, लिखा- तुम यूं मिले हो
Badshah Post: रैपर बादशाह इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहचे हैं. हाल ही में एक बार फिर सिंगर ने मिस्ट्री गर्ल संग कुछ फोटोज शेयर की हैं.
रैपर और सिंगर बादशाह का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बादशाह ने एक मिस्ट्री गर्ल संग कुछ फोटोज शेयर की हैं. इन पर अब फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 04:48 PM (IST)
Tags :Badshah
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