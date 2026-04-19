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करिश्मा-करीना की मां बबीता की ये तस्वीरें आपको बना देंगी दीवाना, जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थीं कपूर खानदार की बहू
Babita Kapoor Photos: बबीता कपूर का नाम 60-70 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार थीं. वो अपनी एक्टिंग के साथ-साथ खूबसूरती से लाखों लोगों के दिलों पर राज करती थीं.
कपूर खानदान की बहू और एक्ट्रेस बबीता कपूर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो 60-70 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार थीं. उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री में अलग जगह बनाई. अपने दौर में बबीता कपूर की खूबसूरती और सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया था. आइए एक्ट्रेस के बर्थडे पर उनकी पुरानी फोटोज देखते हैं, जिन्हें देखकर आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे.
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Published at : 19 Apr 2026 12:14 PM (IST)
Tags :Kapoor Family Babita Kapoor
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