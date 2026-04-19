करिश्मा-करीना की मां बबीता की ये तस्वीरें आपको बना देंगी दीवाना, जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थीं कपूर खानदार की बहू

बबीता कपूर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1966 में आई फिल्म 'दस लाख' से की थी. तब वो सिर्फ 18 साल की थीं. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीत लिया था.