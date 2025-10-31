'बाहुबली द एपिक' ने उन 6 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े, जिन्होंने री-रिलीज के बाद की थी जमकर कमाई

'बाहुबली द एपिक' 31 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई. ओपनिंग डे पर ही फिल्म ने अपने खाते में बंदर कलेक्शन कर लिया है. इसके साथ ही इसने सभी री रिलीज्ड फिल्मों के कलेक्शन को भी मीलों पीछे छोड़ दिया है. सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन रात 10:25 बजे तक अपने खाते में 9.25 करोड़ रुपए जमा कर लिया है. ये अभी शुरुआती कलेक्शन है. इसमें बदलाव भी हो सकता है.