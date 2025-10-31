हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'बाहुबली द एपिक' ने उन 6 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े, जिन्होंने री-रिलीज के बाद की थी जमकर कमाई

Bahubali The Epic Opening Day Collection: फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमा लिया है. पहले दिन की कमाई से इसने सभी री रिलीज्ड फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को चकनाचूर कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Oct 2025 10:25 PM (IST)
'बाहुबली द एपिक' पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रही है. रिलीज होते ही इस फिल्म ने बाकी सभी री रिलीज फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. यहां जानिए उन सभी फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन.

'बाहुबली द एपिक' 31 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई. ओपनिंग डे पर ही फिल्म ने अपने खाते में बंदर कलेक्शन कर लिया है. इसके साथ ही इसने सभी री रिलीज्ड फिल्मों के कलेक्शन को भी मीलों पीछे छोड़ दिया है. सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन रात 10:25 बजे तक अपने खाते में 9.25 करोड़ रुपए जमा कर लिया है. ये अभी शुरुआती कलेक्शन है. इसमें बदलाव भी हो सकता है.
प्रभास की फिल्म ने पवन कल्याण की फिल्म 'गब्बर सिंह' का रिकार्ड तोड़ दिया है. फिल्म 2012 में फिल्म पहली बार रिलीज हुई थी. जब फिल्म को 2024 में री रिलीज किया गया तब इसने ओपनिंग डे पर 5.08 करोड़ की कमाई की. और सबसे बड़ी ओपनिंग वाली री-रिलीज फिल्म बन गई थी. जो अब पीछे हो चुकी है.
अगली फिल्म की बात करें तो वो थलापति विजय की 'गिल्ली' है. इस फिल्म को 2004 में रिलीज किया गया था. 2024 में फिल्म को 4k HD क्वालिटी में दोबारा थिएटर्स में रिलीज किया गया तब ओपनिंग डे में फिल्म ने अपने खाते में 4.87 करोड़ जमा किए.
लिस्ट में अगली फिल्म 'तुम्बाड' है. ये फिल्म पहली बार 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तब इसे फैंस का कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला. लेकिन जब 2024 में इसे री रिलीज किया गया तो फिल्म ने पहले दिन 1.65 करोड़ का बिजनेस किया.
'ये जवानी है दीवानी' का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा. री रिलीज के ओपनिंग डे कलेक्शन में फिल्म 'बाहुबली द एपिक' से पीछे रह गई. पहली बार रणबीर कपूर की ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई. इसके बाद ये फिल्म इसी साल जनवरी के महीने री रिलीज हुई. ओपनिंग डे में फिल्म के खाते में 1.20 करोड़ रुपए जमा हुए.
'बाहुबली द एपिक' ने हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'सनम तेरी कसम' के री रिलीज ओपनिंग डे कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है. 2016 में ये फिल्म पहली बार रिलीज हुई. इसके बाद इसी साल 7 फरवरी को फिल्म को री रिलीज किया गया. सैक्निल्क के मुताबिक ओपनिंग डे पर फिल्म ने 4.25 करोड़ रुपए जमा किए.
लिस्ट के आखिरी नंबर पर अविनाश तिवारी और तृप्ति डिमरी की फिल्म लैला मजनू का नाम शुमार है. फिल्म पहली बार 2018 में रिलीज हुई. इसके बाद इसे बीते साल अगस्त के महीने में दोबारा रिलीज किया. री रिलीज ओपनिंग डे कलेक्शन में फिल्म के खाते में 30 लाख रुपए जमा किए.
Published at : 31 Oct 2025 10:13 PM (IST)
