'बाहुबली द एपिक' ने उन 6 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े, जिन्होंने री-रिलीज के बाद की थी जमकर कमाई
Bahubali The Epic Opening Day Collection: फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमा लिया है. पहले दिन की कमाई से इसने सभी री रिलीज्ड फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को चकनाचूर कर दिया है.
'बाहुबली द एपिक' पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रही है. रिलीज होते ही इस फिल्म ने बाकी सभी री रिलीज फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. यहां जानिए उन सभी फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन.
Published at : 31 Oct 2025 10:13 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
