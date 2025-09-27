एक्सप्लोरर
सिक्स-पैक ऐब्स ऐसे जैसे सीमेंट से बनाए गए हों! देखें टाइगर श्रॉफ के परफेक्ट फिजिक की तस्वीरें
Tiger Shroff Photos: टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वे अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं. उनकी ये तस्वीरें फिटनेस लवर के लिए इंस्पिरेशन साबित हो सकती हैं.
बॉलीवुड के एक्शन हीरो और फिटनेस आइकॉन टाइगर श्रॉफ एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वे अपनी टोंड बॉडी और सिक्स-पैक ऐब्स फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं. उनकी डेडिकेशन और फिटनेस लेवल देखकर फैंस दंग रह गए और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.
Published at : 27 Sep 2025 06:48 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
सिक्स-पैक ऐब्स ऐसे जैसे सीमेंट से बनाए गए हों! देखें टाइगर श्रॉफ के परफेक्ट फिजिक की तस्वीरें
