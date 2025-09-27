हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसिक्स-पैक ऐब्स ऐसे जैसे सीमेंट से बनाए गए हों! देखें टाइगर श्रॉफ के परफेक्ट फिजिक की तस्वीरें

सिक्स-पैक ऐब्स ऐसे जैसे सीमेंट से बनाए गए हों! देखें टाइगर श्रॉफ के परफेक्ट फिजिक की तस्वीरें

Tiger Shroff Photos: टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वे अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं. उनकी ये तस्वीरें फिटनेस लवर के लिए इंस्पिरेशन साबित हो सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 06:48 PM (IST)
Tiger Shroff Photos: टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वे अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं. उनकी ये तस्वीरें फिटनेस लवर के लिए इंस्पिरेशन साबित हो सकती हैं.

बॉलीवुड के एक्शन हीरो और फिटनेस आइकॉन टाइगर श्रॉफ एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वे अपनी टोंड बॉडी और सिक्स-पैक ऐब्स फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं. उनकी डेडिकेशन और फिटनेस लेवल देखकर फैंस दंग रह गए और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

बॉलीवुड के मशहूर एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ फिल्मों से ज्यादा अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं.
बॉलीवुड के मशहूर एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ फिल्मों से ज्यादा अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं.
टाइगर श्रॉफ एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वे अपनी टोंड बॉडी और सिक्स-पैक ऐब्स फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं.
टाइगर श्रॉफ एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वे अपनी टोंड बॉडी और सिक्स-पैक ऐब्स फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं.
फोटोज की बात करें तो टाइगर ने स्विमिंग पूल में अपनी परफेक्ट बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए फोटोशूट कराया.
फोटोज की बात करें तो टाइगर ने स्विमिंग पूल में अपनी परफेक्ट बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए फोटोशूट कराया.
शर्टलेस लुक में टाइगर ने अपनी टोन्ड मसल्स और सिक्स-पैक ऐब्स दिखाते हुए कई पोज़ दिए. गॉगल्स लगाए हुए उनका ये स्टाइलिश अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है.
शर्टलेस लुक में टाइगर ने अपनी टोन्ड मसल्स और सिक्स-पैक ऐब्स दिखाते हुए कई पोज़ दिए. गॉगल्स लगाए हुए उनका ये स्टाइलिश अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है.
हर तस्वीर में उनका फिटनेस पैशन साफ झलक रहा है. उनकी ये तस्वीरें न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं बल्कि हर फिटनेस लवर के लिए मोटिवेशन भी बन रही हैं.
हर तस्वीर में उनका फिटनेस पैशन साफ झलक रहा है. उनकी ये तस्वीरें न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं बल्कि हर फिटनेस लवर के लिए मोटिवेशन भी बन रही हैं.
वहीं अगर टाइगर के वर्कआउट रूटीन की बात करें तो, वो रोजाना बिना ब्रेक के जिम जाते हैं और अपनी सख्त डाइट और वर्कआउट रूटीन का पालन करते हैं.
वहीं अगर टाइगर के वर्कआउट रूटीन की बात करें तो, वो रोजाना बिना ब्रेक के जिम जाते हैं और अपनी सख्त डाइट और वर्कआउट रूटीन का पालन करते हैं.
टाइगर अपनी फिटनेस के लिए मार्शल आर्ट, जिमनास्टिक, डांस और कार्डियो पर ध्यान देते हैं और रोजाना 7 से 8 घंटे कसरत करते हैं. उनकी डाइट में प्रोटीन से रिलेटेड चीजें जैसे उबले अंडे, चिकन, मछली और उबली सब्जियां शामिल होती हैं.
टाइगर अपनी फिटनेस के लिए मार्शल आर्ट, जिमनास्टिक, डांस और कार्डियो पर ध्यान देते हैं और रोजाना 7 से 8 घंटे कसरत करते हैं. उनकी डाइट में प्रोटीन से रिलेटेड चीजें जैसे उबले अंडे, चिकन, मछली और उबली सब्जियां शामिल होती हैं.
Published at : 27 Sep 2025 06:48 PM (IST)
Tiger Shroff Baaghi 4 Tiger Shroff Pics

Photo Gallery

