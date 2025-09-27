ताहिरा ने पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना से शादी की है। उनकी लव स्टोरी कॉलेज के दौरान शुरू हुई और कई सालों की डेटिंग के बाद, उन्होंने 2008 में शादी कर ली थी. दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और वे अक्सर पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही मामलों में एक-दूसरे का साथ देते हैं. इस जोड़ी के दो बच्चे हैं.