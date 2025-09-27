हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूं ही ताहिरा कश्यप के दीवाने नहीं हो गए थे आयुष्मान खुराना, तस्वीरों में देखें 'थामा' एक्टर की बीवी की खूबसूरती

By : निशा शर्मा  | Updated at : 27 Sep 2025 09:59 AM (IST)
आयुष्मा खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप बला की खूबसूरत हैं. वे किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं लगती हैं. सोशल मीडिया पर मौजूद उनकी तस्वीरें इस बात की गवाह. ताहिरा इंडियन से लेकर वेस्टर्न तक सभी आउटफिट में कमाल लगती हैं.

ताहिरा कश्यप का जन्म और परवरिश चंडीगढ़ के एक वेल-एजुकेटेड पंजाबी परिवार में हुआ. उन्हें बचपन से ही पढ़ने, लिखने और परफॉर्मिंग आर्ट्स का शौक था. अपने परिवार के सपोर्ट, उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ अपने क्रिएटिव इंटरेस्ट को भी आगे बढ़ाया.
ताहिरा ने अपनी स्कूली एजुकेशन यादवेंद्र पब्लिक स्कूल से पूरी की, जहां उन्होंने स्कूल के नाटकों और वाद-विवादों में एक्टिवली पार्टिस्पेट किया. बाद में ताहिरा ने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जहां से उन्होंने मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों डिग्री ली. यूनिवर्सिटी के दौरान ही, उनका स्टोरी टेलिंग, थिएटर और टीचिंग में इंटरेस्ट डेवलेप हुआ.
ताहिरा ने पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना से शादी की है। उनकी लव स्टोरी कॉलेज के दौरान शुरू हुई और कई सालों की डेटिंग के बाद, उन्होंने 2008 में शादी कर ली थी. दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और वे अक्सर पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही मामलों में एक-दूसरे का साथ देते हैं. इस जोड़ी के दो बच्चे हैं.
ताहिरा एक ऐसे परिवार से आती हैं जो एजुकेशन और संस्कृति को महत्व देता है. हालांकि उनकी बैकग्राउंड फ़िल्मी नहीं है, फिर भी अपने शुरुआती सालों में उन्हें साहित्य, रेडियो और रंगमंच से डीप इंस्पिरेशन मिली.
आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा की लाइफ में साल 2018 में एक चुनौतीपूर्ण मोड़ आया था जब उन्हें स्टेज 0 ब्रेस्ट कैंसर (DCIS - डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू) का पता चला था.
उन्होंने इसके बाद मास्टेक्टॉमी. करवाया और बाद में कई ट्रीटमेंट करवाए. अपनी इस जर्नी के दौरान, ताहिरा बहादुर औ वोकल रहीं और जागरूकता बढ़ाने और ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े मिथक को तोड़ने के लिए सोशल मीडिया पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहीं.
अप्रैल 2025 में, ताहिरा ने फिर खुलासा किया कि सात साल बाद उनका कैंसर फिर से उभर आया है. इस खबर के इमोशनल बोझ के बावजूद, उन्होंने महिलाओं से रेग्यूलर स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्शन को प्रायोरिटी देने की रिक्वेस्ट की.
पर्सनल लाइफ में कई चुनौतियाों का सामना करने वाली ताहिरा कश्यप काफी स्टाइलिश भी हैं.
ताहिरा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी एक से बढ़कर एक तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
ताहिरा की हर तस्वीर को फैंस बेहद पसंद करते हैं और उनके स्टाइल स्टेटमेंट को भी फॉलो करते हैं.
Published at : 27 Sep 2025 09:59 AM (IST)
