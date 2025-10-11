हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आयुष्मान खुराना ने पत्नी ताहिरा के लिए करवाचौथ का व्रत, हाथों में रचाया पत्नी का नाम

आयुष्मान खुराना ने पत्नी ताहिरा के लिए करवाचौथ का व्रत, हाथों में रचाया पत्नी का नाम

Ayushmann Khurrana Karwa Chauth 2025: आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म थामा को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच आयुष्मान ने पत्नी ताहिरा कश्यप के साथ धूमधाम से करवाचौथ मनाया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Oct 2025 08:28 AM (IST)
Ayushmann Khurrana Karwa Chauth 2025: आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म थामा को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच आयुष्मान ने पत्नी ताहिरा कश्यप के साथ धूमधाम से करवाचौथ मनाया.

करवाचौथ का त्योहार सभी बॉलीवुड सेलेब्स ने बहुत ही धूमधाम से मनाया है. सोशल मीडिया पर सेलेब्स की फोटोज खूब वायरल हो रही हैं. आयुष्मान खुराना ने भी अपनी पत्नी के साथ ये त्योहार धूमधाम से मनाया.

1/7
आयुष्मान खुराना ने पत्नी ताहिरा कश्यप करवाचौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया है. दोनों ने ही इस बार व्रत रखा.
आयुष्मान खुराना ने पत्नी ताहिरा कश्यप करवाचौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया है. दोनों ने ही इस बार व्रत रखा.
2/7
आयु्ष्मान ने भी पत्नी ताहिरा के लिए व्रत रखा था. उन्होंने सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
आयु्ष्मान ने भी पत्नी ताहिरा के लिए व्रत रखा था. उन्होंने सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
3/7
आयुष्मान और ताहिरा दोनों ने ही अपने हाथों पर एक-दूसरे के नाम का पहला अक्षर लिखवाया था. उनका मेहंदी का स्टाइल सबसे अलग है.
आयुष्मान और ताहिरा दोनों ने ही अपने हाथों पर एक-दूसरे के नाम का पहला अक्षर लिखवाया था. उनका मेहंदी का स्टाइल सबसे अलग है.
4/7
आयुष्मान ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा-दोनों ने उपवास रखा, एक दूसरे के बराबर सम्मान का एहसास रखा.
आयुष्मान ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा-दोनों ने उपवास रखा, एक दूसरे के बराबर सम्मान का एहसास रखा.
5/7
आयुष्मान ताहिरा के लिए खूब पोज देते हुए नजर आए. उनके पोस्ट पर लोग ढेर सारे कमेंट करके बधाई दे रहे हैं. आयुष्मान और ताहिरा बॉलीवुड के क्यूट कपल्स में से एक हैं.
आयुष्मान ताहिरा के लिए खूब पोज देते हुए नजर आए. उनके पोस्ट पर लोग ढेर सारे कमेंट करके बधाई दे रहे हैं. आयुष्मान और ताहिरा बॉलीवुड के क्यूट कपल्स में से एक हैं.
6/7
आयुष्मान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन पत्नी ताहिरा के साथ फोटोज शेयर करते रहते हैं.
आयुष्मान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन पत्नी ताहिरा के साथ फोटोज शेयर करते रहते हैं.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो आयुष्मान और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. ये फिल्म दिवाली के मौके पर धमाल मचाने के लिए तैयार है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो आयुष्मान और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. ये फिल्म दिवाली के मौके पर धमाल मचाने के लिए तैयार है.
Published at : 11 Oct 2025 08:26 AM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana Tahira Kashyap Karwa Chauth 2025

Photo Gallery

