हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदिवाली पर फिल्म देखने का बचपन से था ट्रेडिशन, 'थामा' की रिलीज पर आयुष्मान खुराना ने लिखा स्पेशल नोट

दिवाली पर फिल्म देखने का बचपन से था ट्रेडिशन, 'थामा' की रिलीज पर आयुष्मान खुराना ने लिखा स्पेशल नोट

Ayushmann Khurrana Post For Thamma: आयुष्मान खुराना ने 'थामा' की रिलीज के बाद खास नोट शेयर किया है. उन्होंने अपने वर्क एक्सपीरियंस के साथ-साथ दिवाली पर फिल्म रिलीज को लेकर अपने इमोशंस भी बताए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 08:46 PM (IST)
Ayushmann Khurrana Post For Thamma: आयुष्मान खुराना ने 'थामा' की रिलीज के बाद खास नोट शेयर किया है. उन्होंने अपने वर्क एक्सपीरियंस के साथ-साथ दिवाली पर फिल्म रिलीज को लेकर अपने इमोशंस भी बताए हैं.

आयुष्मान खुराना की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'थामा' थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. दिवाली के मौके पर फिल्म रिलीज को लेकर आयुष्मान खुराना भी काफी एक्साइटेड नजर आए. उन्होंने स्पेशल पोस्ट शेयर करते अपनी खुशी जाहिर की है.

1/7
आयुष्मान खुराना की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. ओपनिंग डे पर ही फिल्म ने अपनी जबरदस्त कमाई से सबको चौंका दिया. अब अभिनेता ने आपके इंस्टाग्राम हैंडल पर शूटिंग की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस किए हैं.
आयुष्मान खुराना की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. ओपनिंग डे पर ही फिल्म ने अपनी जबरदस्त कमाई से सबको चौंका दिया. अब अभिनेता ने आपके इंस्टाग्राम हैंडल पर शूटिंग की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस किए हैं.
2/7
एक्टर ने अपनी को–स्टाररश्मिका मंदाना के साथ फोटो शेयर किया है. फिल्म में दर्शक उनकी जोड़ी को खूब पसंद कर रहे हैं. दोनों ने अपने सिजलिंग ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी है.
एक्टर ने अपनी को–स्टाररश्मिका मंदाना के साथ फोटो शेयर किया है. फिल्म में दर्शक उनकी जोड़ी को खूब पसंद कर रहे हैं. दोनों ने अपने सिजलिंग ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी है.
3/7
वहीं दूसरी ओर आयुष्मान खुराना ने कैप्शन शेयर करते हुए अपना इमोशंस एक्सप्रेस किया. एक्टर ने लिखा कि बचपन से उनके घर में ये परंपरा थी कि दिवाली के मौके पर पूरा परिवार फिल्म देखने जाता था. लेकिन अब दिवाली के मौके पर उनकी ये फिल्म रिलीज हुई और उनके लिए एक्सपीरियंस बहुत खास है.
वहीं दूसरी ओर आयुष्मान खुराना ने कैप्शन शेयर करते हुए अपना इमोशंस एक्सप्रेस किया. एक्टर ने लिखा कि बचपन से उनके घर में ये परंपरा थी कि दिवाली के मौके पर पूरा परिवार फिल्म देखने जाता था. लेकिन अब दिवाली के मौके पर उनकी ये फिल्म रिलीज हुई और उनके लिए एक्सपीरियंस बहुत खास है.
4/7
आयुष्मान खुराना ने अपने फिल्म के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार का भी धन्यवाद किया. अपने लेटेस्ट पोस्ट में उन्होंने डायरेक्टर संग एक फोटो भी शेयर की. अपने डायरेक्टर का आभार जताते हुए आयुष्मान ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए डायरेक्टर की तारीफ की.
आयुष्मान खुराना ने अपने फिल्म के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार का भी धन्यवाद किया. अपने लेटेस्ट पोस्ट में उन्होंने डायरेक्टर संग एक फोटो भी शेयर की. अपने डायरेक्टर का आभार जताते हुए आयुष्मान ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए डायरेक्टर की तारीफ की.
5/7
अपने शूटिंग ड्राफ्ट को हाथ में लिए 'थामा' के लीड एक्टर ने अपनी पिक्चर पोस्ट की है. आयुष्मान खुराना का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस उन्हें फिल्म के लिए बधाई देते नजर आ रहे हैं.
अपने शूटिंग ड्राफ्ट को हाथ में लिए 'थामा' के लीड एक्टर ने अपनी पिक्चर पोस्ट की है. आयुष्मान खुराना का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस उन्हें फिल्म के लिए बधाई देते नजर आ रहे हैं.
6/7
इसके साथ ही एक्टर ने 'थामा' के कई बिहाइंड द सींस फोटोज भी शेयर किया. अपने इस खास पोस्ट के जरिए अभिनेता ने 'थामा' की पूरी टीम डायरेक्टर से लेकर प्रोडक्शन डिजाइनर्स तक सभी का शुक्रिया अदा किया है.
इसके साथ ही एक्टर ने 'थामा' के कई बिहाइंड द सींस फोटोज भी शेयर किया. अपने इस खास पोस्ट के जरिए अभिनेता ने 'थामा' की पूरी टीम डायरेक्टर से लेकर प्रोडक्शन डिजाइनर्स तक सभी का शुक्रिया अदा किया है.
7/7
बता दें कि मैडॉक यूनिवर्स की लेटेस्ट हॉरर–कॉमेडी फिल्म अब पर्दे पर रिलीज हो चुकी है और इसे काफी पसंद भी किया जा रहा है. सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' ने पहले दिन 24 करोड़ की बंपर कमाई की है.
बता दें कि मैडॉक यूनिवर्स की लेटेस्ट हॉरर–कॉमेडी फिल्म अब पर्दे पर रिलीज हो चुकी है और इसे काफी पसंद भी किया जा रहा है. सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' ने पहले दिन 24 करोड़ की बंपर कमाई की है.
Published at : 22 Oct 2025 08:38 PM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana Thamma

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd ODI Weather: पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
ओटीटी
करण जौहर ने किस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी? जाह्ववी कपूर से कहा- 'तुम्हारे ही फैमिली मेंबर के साथ इंवॉल्व था'
करण जौहर ने इस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी, जाह्ववी कपूर के करीबी संग था रिश्ता?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election
दिवाली की रात... 'खून की होली' !
महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd ODI Weather: पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
ओटीटी
करण जौहर ने किस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी? जाह्ववी कपूर से कहा- 'तुम्हारे ही फैमिली मेंबर के साथ इंवॉल्व था'
करण जौहर ने इस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी, जाह्ववी कपूर के करीबी संग था रिश्ता?
जनरल नॉलेज
Currency Printing: दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
शिक्षा
फिजी में 1,00,000 कमाने पर भारत में कितने बनेंगे? जानें करेंसी का असली अंतर!
फिजी में 1,00,000 कमाने पर भारत में कितने बनेंगे? जानें करेंसी का असली अंतर!
लाइफस्टाइल
बिहार और झारखंड के छठ प्रसाद में क्या है फर्क, जान लें दोनों राज्यों के बीच का अंतर?
बिहार और झारखंड के छठ प्रसाद में क्या है फर्क, जान लें दोनों राज्यों के बीच का अंतर?
बिजनेस
यूएस टैरिफ का भारतीय इकोनॉमी पर होने वाला है बड़ा असर, वर्ल्ड बैंक ने किया आगाह
यूएस टैरिफ का भारतीय इकोनॉमी पर होने वाला है बड़ा असर, वर्ल्ड बैंक ने किया आगाह
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget