एक्सप्लोरर
दिवाली पर फिल्म देखने का बचपन से था ट्रेडिशन, 'थामा' की रिलीज पर आयुष्मान खुराना ने लिखा स्पेशल नोट
Ayushmann Khurrana Post For Thamma: आयुष्मान खुराना ने 'थामा' की रिलीज के बाद खास नोट शेयर किया है. उन्होंने अपने वर्क एक्सपीरियंस के साथ-साथ दिवाली पर फिल्म रिलीज को लेकर अपने इमोशंस भी बताए हैं.
आयुष्मान खुराना की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'थामा' थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. दिवाली के मौके पर फिल्म रिलीज को लेकर आयुष्मान खुराना भी काफी एक्साइटेड नजर आए. उन्होंने स्पेशल पोस्ट शेयर करते अपनी खुशी जाहिर की है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 22 Oct 2025 08:38 PM (IST)
Tags :Ayushmann Khurrana Thamma
बॉलीवुड
7 Photos
दिवाली पर फिल्म देखने का बचपन से था ट्रेडिशन, 'थामा' की रिलीज पर आयुष्मान खुराना ने लिखा स्पेशल नोट
बॉलीवुड
7 Photos
तमन्ना भाटिया-राशा थडानी की जबरदस्त ट्विनिंग, फ्रेंडशिप और फैशन का परफेक्ट कॉम्बो छाया
बॉलीवुड
10 Photos
विराट कोहली की भाभी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में देवरानी अनुष्का को देती हैं टक्कर
बॉलीवुड
7 Photos
अफ्रीकन मार्बल और मिनी बार से सजा है नील नितिन मुकेश का आलीशान घर, देखें इनसाइड फोटोज
बॉलीवुड
10 Photos
82 की उम्र में भी बेटी काजोल को टक्कर देती हैं मां तनुजा, साड़ी में जीत लेती हैं दिल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
ओटीटी
करण जौहर ने इस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी, जाह्ववी कपूर के करीबी संग था रिश्ता?
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
दिवाली पर फिल्म देखने का बचपन से था ट्रेडिशन, 'थामा' की रिलीज पर आयुष्मान खुराना ने लिखा स्पेशल नोट
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion