दिवाली पर फिल्म देखने का बचपन से था ट्रेडिशन, 'थामा' की रिलीज पर आयुष्मान खुराना ने लिखा स्पेशल नोट

वहीं दूसरी ओर आयुष्मान खुराना ने कैप्शन शेयर करते हुए अपना इमोशंस एक्सप्रेस किया. एक्टर ने लिखा कि बचपन से उनके घर में ये परंपरा थी कि दिवाली के मौके पर पूरा परिवार फिल्म देखने जाता था. लेकिन अब दिवाली के मौके पर उनकी ये फिल्म रिलीज हुई और उनके लिए एक्सपीरियंस बहुत खास है.