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Birthday: कितने अमीर हैं आयुष्मान खुराना? एक फिल्म के लिए वसूलते हैं करोड़ों, जानें नेटवर्थ
एक्टर आयुष्मान खुराना अपनी फिल्मों और शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. वो काफी लैविश लाइफ जीते हैं और उनके पास करोड़ों की संपत्ति है. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी हैं.
आयुष्मान खुराना ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में एक खास पहचान बनाई है. आज वो इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर्स में गिने जाते हैं. उन्होंने करोड़ों की संपत्ति जमा कर ली हैं. कल 14 सितंबर को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं ऐसे में आइए जानते हैं वो कितने अमीर हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है.
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Published at : 13 Sep 2026 09:24 PM (IST)
Tags :Ayushmann Khurrana
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