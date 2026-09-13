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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडBirthday: कितने अमीर हैं आयुष्मान खुराना? एक फिल्म के लिए वसूलते हैं करोड़ों, जानें नेटवर्थ

Birthday: कितने अमीर हैं आयुष्मान खुराना? एक फिल्म के लिए वसूलते हैं करोड़ों, जानें नेटवर्थ

एक्टर आयुष्मान खुराना अपनी फिल्मों और शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. वो काफी लैविश लाइफ जीते हैं और उनके पास करोड़ों की संपत्ति है. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 13 Sep 2026 09:24 PM (IST)
एक्टर आयुष्मान खुराना अपनी फिल्मों और शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. वो काफी लैविश लाइफ जीते हैं और उनके पास करोड़ों की संपत्ति है. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी हैं.

आयुष्मान खुराना ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में एक खास पहचान बनाई है. आज वो इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर्स में गिने जाते हैं. उन्होंने करोड़ों की संपत्ति जमा कर ली हैं. कल 14 सितंबर को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं ऐसे में आइए जानते हैं वो कितने अमीर हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है.

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आयुष्मान खुराना एक टैलेंटेड एक्टर और सिंगर हैं. उन्होंने एक RJ के तौर अपने करियर की शुरुआत की थी. फिर आयुष्मान ने साल 2012 में फिल्म 'विकी डोनर' से बॉलीवुड में कदम रखा.
आयुष्मान खुराना एक टैलेंटेड एक्टर और सिंगर हैं. उन्होंने एक RJ के तौर अपने करियर की शुरुआत की थी. फिर आयुष्मान ने साल 2012 में फिल्म 'विकी डोनर' से बॉलीवुड में कदम रखा.
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इसके बाद वो 'दम लगा के हइशा', 'शुभ मंगल सावधान', 'बधाई हो', 'आर्टिकल 15' और बरेली की बर्फी जैसी कई फिल्मों में नजर आए. उन्होंने 'पानी दा रंग', 'नज्म नज्म' और 'नैना दा कसूर' जैसे चार्टबस्टर सॉन्ग्स को भी अपनी आवाज दी.
इसके बाद वो 'दम लगा के हइशा', 'शुभ मंगल सावधान', 'बधाई हो', 'आर्टिकल 15' और बरेली की बर्फी जैसी कई फिल्मों में नजर आए. उन्होंने 'पानी दा रंग', 'नज्म नज्म' और 'नैना दा कसूर' जैसे चार्टबस्टर सॉन्ग्स को भी अपनी आवाज दी.
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आज आयुष्मान खुराना ने करोड़ो की संपत्ती जमा कर ली है. मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 80 करोड़ रुपये है.
आज आयुष्मान खुराना ने करोड़ो की संपत्ती जमा कर ली है. मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 80 करोड़ रुपये है.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर एक फिल्म के लिए 10 से 15 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. वो कई बड़े एड्स से भी मोटी कमाई करते हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर एक फिल्म के लिए 10 से 15 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. वो कई बड़े एड्स से भी मोटी कमाई करते हैं.
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आयुष्मान मुंबई के विंडसर ग्रांडे रेजिडेंस में एक आलीशान 7BHK अपार्टमेंट में रहते हैं. मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस अपार्टमेंट की कीमत 19 करोड़ रुपए है.
आयुष्मान मुंबई के विंडसर ग्रांडे रेजिडेंस में एक आलीशान 7BHK अपार्टमेंट में रहते हैं. मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस अपार्टमेंट की कीमत 19 करोड़ रुपए है.
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इसके अवाला, मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में इंपीरियल हाइट्स टॉवर सीएचएस लिमिटेड में एक अपार्टमेंट भी है. आयुष्मान ने पंचकूला में भी एक घर लिया हुआ है.
इसके अवाला, मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में इंपीरियल हाइट्स टॉवर सीएचएस लिमिटेड में एक अपार्टमेंट भी है. आयुष्मान ने पंचकूला में भी एक घर लिया हुआ है.
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एक्टर को लग्जरी कार का भी शौक है. उनके पास मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस 600, बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज, टोयोटा और बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज जैसी महंगी गाड़ियां हैं.
एक्टर को लग्जरी कार का भी शौक है. उनके पास मर्सिडीज-मेबैक जीएलएस 600, बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज, टोयोटा और बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज जैसी महंगी गाड़ियां हैं.
Published at : 13 Sep 2026 09:24 PM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana

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