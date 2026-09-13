इसके बाद वो 'दम लगा के हइशा', 'शुभ मंगल सावधान', 'बधाई हो', 'आर्टिकल 15' और बरेली की बर्फी जैसी कई फिल्मों में नजर आए. उन्होंने 'पानी दा रंग', 'नज्म नज्म' और 'नैना दा कसूर' जैसे चार्टबस्टर सॉन्ग्स को भी अपनी आवाज दी.