बाला: कॉमेडी और इमोशन से भरपूर इस फिल्म में आयुष्मान खुराना ने बाला नाम के उस युवक का किरदार निभाया है, जो समय से पहले गंजेपन की परेशानी से जूझ रहा है. फिल्म बड़ी खूबसूरती से बताती है कि असली खूबसूरती इंसान के लुक्स में नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास और सोच में होती है. अपनी शानदार परफॉर्मेंस से आयुष्मान ने इस कहानी को और भी असरदार बना दिया है. आयुष्मान की 'बाला' जियोहॉटस्टार पर मौजूद है.