हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'थामा' से पहले जरूर देखें आयुष्मान खुराना की ये 7 धमाकेदार फिल्में, तीसरी ने जीते 35 अवॉर्ड्स

‘थामा’ से पहले जरूर देखें आयुष्मान खुराना की ये 7 धमाकेदार फिल्में, तीसरी ने जीते 35 अवॉर्ड्स

Ayushmann Khurrana Must Wacth Films: आयुष्मान खुराना की नई फिल्म ‘थामा’ रिलीज होने से पहले देखें उनकी 7 धमाकेदार फिल्में. इनमें से कई तो ऐसी हैं जिन्हें कई बार भी देखा जा सकता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Oct 2025 05:11 PM (IST)
Ayushmann Khurrana Must Wacth Films: आयुष्मान खुराना की नई फिल्म ‘थामा’ रिलीज होने से पहले देखें उनकी 7 धमाकेदार फिल्में. इनमें से कई तो ऐसी हैं जिन्हें कई बार भी देखा जा सकता है.

आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘थामा’ को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. लेकिन ‘थामा’ से पहले अगर आप आयुष्मान की एक्टिंग का असली कमाल देखना चाहते हैं, तो OTT पर मौजूद उनकी ये 7 फिल्में मिस न करें.

ड्रीम गर्ल 2: इस कॉमेडी से भरपूर फिल्म में आयुष्मान खुराना ने करम का किरदार निभाया है, जो अपनी जिंदगी की उलझनों से निकलने के लिए मजेदार अंदाज में पूजा का रूप धारण करता है. फिल्म का सीक्वल पहले पार्ट से भी ज़्यादा एंटरटेनिंग है, जिसमें आयुष्मान की कमाल की कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेशन्स दर्शकों को खूब हंसाते हैं. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
ड्रीम गर्ल 2: इस कॉमेडी से भरपूर फिल्म में आयुष्मान खुराना ने करम का किरदार निभाया है, जो अपनी जिंदगी की उलझनों से निकलने के लिए मजेदार अंदाज में पूजा का रूप धारण करता है. फिल्म का सीक्वल पहले पार्ट से भी ज़्यादा एंटरटेनिंग है, जिसमें आयुष्मान की कमाल की कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेशन्स दर्शकों को खूब हंसाते हैं. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
बाला: कॉमेडी और इमोशन से भरपूर इस फिल्म में आयुष्मान खुराना ने बाला नाम के उस युवक का किरदार निभाया है, जो समय से पहले गंजेपन की परेशानी से जूझ रहा है. फिल्म बड़ी खूबसूरती से बताती है कि असली खूबसूरती इंसान के लुक्स में नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास और सोच में होती है. अपनी शानदार परफॉर्मेंस से आयुष्मान ने इस कहानी को और भी असरदार बना दिया है. आयुष्मान की 'बाला' जियोहॉटस्टार पर मौजूद है.
बाला: कॉमेडी और इमोशन से भरपूर इस फिल्म में आयुष्मान खुराना ने बाला नाम के उस युवक का किरदार निभाया है, जो समय से पहले गंजेपन की परेशानी से जूझ रहा है. फिल्म बड़ी खूबसूरती से बताती है कि असली खूबसूरती इंसान के लुक्स में नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास और सोच में होती है. अपनी शानदार परफॉर्मेंस से आयुष्मान ने इस कहानी को और भी असरदार बना दिया है. आयुष्मान की 'बाला' जियोहॉटस्टार पर मौजूद है.
अंधाधुंध: यह एक शानदार मर्डर मिस्ट्री फिल्म है, जिसमें सस्पेंस, थ्रिल और डार्क ह्यूमर का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है. कहानी का हर मोड़ दर्शकों को सीट से बांधे रखता है, जबकि इसका क्लाइमैक्स सबसे बड़ा सरप्राइज़ साबित होता है. इस फिल्म ने 35 अवॉर्ड अपने नाम किए और यह आयुष्मान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
अंधाधुंध: यह एक शानदार मर्डर मिस्ट्री फिल्म है, जिसमें सस्पेंस, थ्रिल और डार्क ह्यूमर का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है. कहानी का हर मोड़ दर्शकों को सीट से बांधे रखता है, जबकि इसका क्लाइमैक्स सबसे बड़ा सरप्राइज़ साबित होता है. इस फिल्म ने 35 अवॉर्ड अपने नाम किए और यह आयुष्मान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
बॉलीवुड में आयुष्मान खुराना का करियर फिल्म विक्की डोनर से शुरू हुआ था. इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे युवक का किरदार निभाया है, जो स्पर्म डोनर बनकर समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है. फिल्म की कहानी और आयुष्मान की परफॉर्मेंस ने उन्हें तुरंत स्टार बना दिया. आप ‘विक्की डोनर’ को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं.
बॉलीवुड में आयुष्मान खुराना का करियर फिल्म विक्की डोनर से शुरू हुआ था. इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे युवक का किरदार निभाया है, जो स्पर्म डोनर बनकर समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है. फिल्म की कहानी और आयुष्मान की परफॉर्मेंस ने उन्हें तुरंत स्टार बना दिया. आप 'विक्की डोनर' को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं.
आयुष्मान खुराना की यह फिल्म रिलीज़ होते ही दर्शकों के दिलों में जगह बना गई. ‘शुभ मंगल ज्यादा सावधान’ की कहानी लव, रिश्तों और समझदारी के इर्द-गिर्द घूमती है और इसे देखने के बाद हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है. फिल्म में आयुष्मान के साथ जितेंद्र कुमार भी लीड रोल में नजर आए हैं. आप इस फिल्म का आनंद अमेजन प्राइम वीडियो पर ले सकते हैं.
आयुष्मान खुराना की यह फिल्म रिलीज़ होते ही दर्शकों के दिलों में जगह बना गई. 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' की कहानी लव, रिश्तों और समझदारी के इर्द-गिर्द घूमती है और इसे देखने के बाद हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है. फिल्म में आयुष्मान के साथ जितेंद्र कुमार भी लीड रोल में नजर आए हैं. आप इस फिल्म का आनंद अमेजन प्राइम वीडियो पर ले सकते हैं.
आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 एक दमदार सोशल ड्रामा फिल्म है, जिसमें उन्होंने एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है. कहानी ग्रामीण भारत में फैले जातिगत भेदभाव और अपराधों के इर्द-गिर्द घूमती है. जांच के दौरान कई चौंकाने वाले सच सामने आते हैं, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं. यह फिल्म आयुष्मान के करियर की सबसे सराही गई फिल्मों में से एक है. 'आर्टिकल 15' नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 एक दमदार सोशल ड्रामा फिल्म है, जिसमें उन्होंने एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है. कहानी ग्रामीण भारत में फैले जातिगत भेदभाव और अपराधों के इर्द-गिर्द घूमती है. जांच के दौरान कई चौंकाने वाले सच सामने आते हैं, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं. यह फिल्म आयुष्मान के करियर की सबसे सराही गई फिल्मों में से एक है. 'आर्टिकल 15' नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
आयुष्मान खुराना की ‘एन एक्शन हीरो’ एक दमदार एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. इसमें वह एक फिल्म स्टार की भूमिका निभाते हैं, जो अचानक खतरनाक परिस्थितियों में फंस जाता है. फिल्म में जयदीप अहलावत भी एक दमदार रोल में नजर आते हैं, जो कहानी में रोमांच और सस्पेंस बढ़ाता है. आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
आयुष्मान खुराना की 'एन एक्शन हीरो' एक दमदार एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. इसमें वह एक फिल्म स्टार की भूमिका निभाते हैं, जो अचानक खतरनाक परिस्थितियों में फंस जाता है. फिल्म में जयदीप अहलावत भी एक दमदार रोल में नजर आते हैं, जो कहानी में रोमांच और सस्पेंस बढ़ाता है. आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Published at : 19 Oct 2025 05:11 PM (IST)
Ayushmann Khurrana Bala Dream Girl 2 Thamma

