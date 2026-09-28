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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआयशा खान ने डीपनेक बॉडीकॉन ड्रेस में ढाया कहर, कैमरे के सामने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, देखें फोटोज

आयशा खान ने डीपनेक बॉडीकॉन ड्रेस में ढाया कहर, कैमरे के सामने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, देखें फोटोज

एक्ट्रेस आयशा खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं. बॉडीकॉन ड्रेस में वो कहर ढाती नजर आईं. उनके ये लुक खूब चर्चा में हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 28 Sep 2026 04:19 PM (IST)
एक्ट्रेस आयशा खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं. बॉडीकॉन ड्रेस में वो कहर ढाती नजर आईं. उनके ये लुक खूब चर्चा में हैं.

एक्ट्रेस आयशा खान अक्सर अपने लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. अब हाल ही में उन्होंने एक बार फिर अपने लेटेस्ट ग्लैमरस लुक से फैंस का ध्यान खींच लिया है. उन्होंने अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं, जो देखते ही वायरल हो गई हैं.

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आयशा खान ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका ग्लैमरस लुक देख फैंस नजरे नहीं हटा पा रहे हैं.
आयशा खान ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका ग्लैमरस लुक देख फैंस नजरे नहीं हटा पा रहे हैं.
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उन्होंने ऑफ शोल्डर डीपनेक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है. फोटोज में वो अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आईं.
उन्होंने ऑफ शोल्डर डीपनेक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी है. फोटोज में वो अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आईं.
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उन्होंने अपने लुक को सिल्वर एक्सेसरीज के साथ कंप्लीट किया है. नेकलेस, ईयररिंग्स और ब्रेसलेट पहन कर आयशा ने अपने लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाया.
उन्होंने अपने लुक को सिल्वर एक्सेसरीज के साथ कंप्लीट किया है. नेकलेस, ईयररिंग्स और ब्रेसलेट पहन कर आयशा ने अपने लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाया.
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मेकअप की बात करें तो, आयशा ने स्मोकी आई और लाइट शेट की लिप्सिट लगाई है. सॉफ्ट कर्ली हेयर्स में वो बला की खूबसूरत लग रही हैं.
मेकअप की बात करें तो, आयशा ने स्मोकी आई और लाइट शेट की लिप्सिट लगाई है. सॉफ्ट कर्ली हेयर्स में वो बला की खूबसूरत लग रही हैं.
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पोस्ट में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी शामिल है. उन्होंने कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक पोज भी दिए हैं.
पोस्ट में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी शामिल है. उन्होंने कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक पोज भी दिए हैं.
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आयशा की फोटो पर एक फैन ने कमेंट कर लिखा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं. वहीं दूसरे ने लिखा,'काला टीका की जरूरत.'
आयशा की फोटो पर एक फैन ने कमेंट कर लिखा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं. वहीं दूसरे ने लिखा,'काला टीका की जरूरत.'
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वर्क फ्रंट की बात करें तो आयशा खान को आखिरी बार फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' में देखा गया था. फिल्म धुरंधर के गाने शरारत से उन्होंने खूब पॉपुलैरिटी हासिल की.
वर्क फ्रंट की बात करें तो आयशा खान को आखिरी बार फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' में देखा गया था. फिल्म धुरंधर के गाने शरारत से उन्होंने खूब पॉपुलैरिटी हासिल की.
Published at : 28 Sep 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Ayesha Khan

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