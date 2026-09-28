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आयशा खान ने डीपनेक बॉडीकॉन ड्रेस में ढाया कहर, कैमरे के सामने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, देखें फोटोज
एक्ट्रेस आयशा खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं. बॉडीकॉन ड्रेस में वो कहर ढाती नजर आईं. उनके ये लुक खूब चर्चा में हैं.
एक्ट्रेस आयशा खान अक्सर अपने लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. अब हाल ही में उन्होंने एक बार फिर अपने लेटेस्ट ग्लैमरस लुक से फैंस का ध्यान खींच लिया है. उन्होंने अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं, जो देखते ही वायरल हो गई हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 04:19 PM (IST)
Tags :Ayesha Khan
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आयशा खान ने डीपनेक बॉडीकॉन ड्रेस में ढाया कहर, कैमरे के सामने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर
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