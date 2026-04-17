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अवनीत कौर ने दुल्हनिया बन चुराया फैंस का दिल, पेस्टल लहंगे में बला की खूबसूरत लगी एक्ट्रेस, देखें फोटोज
Avneet Kaur Photos: अवनीत कौर आए दिन अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर करती रहती है. वहीं हाल ही ने एक बार फिर उन्होंने ब्राइडल लुक में अपनी कुछ फोटोज शेयर की है, जिसके फैंस दीवाने हो गए हैं
अवनीत कौर ने हाल ही में दुल्हनिया लुक में अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. पेस्टल लहंगे में उनका ग्रेसफुल अंदाज़ फैंस को खूब पसंद आ रहा है. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं
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Published at : 17 Apr 2026 10:06 PM (IST)
Tags :Avneet Kaur
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प्रेम कुमारJournalist
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