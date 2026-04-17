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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअवनीत कौर ने दुल्हनिया बन चुराया फैंस का दिल, पेस्टल लहंगे में बला की खूबसूरत लगी एक्ट्रेस, देखें फोटोज

अवनीत कौर ने दुल्हनिया बन चुराया फैंस का दिल, पेस्टल लहंगे में बला की खूबसूरत लगी एक्ट्रेस, देखें फोटोज

Avneet Kaur Photos: अवनीत कौर आए दिन अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर करती रहती है. वहीं हाल ही ने एक बार फिर उन्होंने ब्राइडल लुक में अपनी कुछ फोटोज शेयर की है, जिसके फैंस दीवाने हो गए हैं

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Apr 2026 10:06 PM (IST)
Avneet Kaur Photos: अवनीत कौर आए दिन अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर करती रहती है. वहीं हाल ही ने एक बार फिर उन्होंने ब्राइडल लुक में अपनी कुछ फोटोज शेयर की है, जिसके फैंस दीवाने हो गए हैं

अवनीत कौर ने हाल ही में दुल्हनिया लुक में अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. पेस्टल लहंगे में उनका ग्रेसफुल अंदाज़ फैंस को खूब पसंद आ रहा है. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं

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अवनीत कौर ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ लेटेस्ट फोटोज शेयर कर फैंस का दिल चुरा लिया है.
अवनीत कौर ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ लेटेस्ट फोटोज शेयर कर फैंस का दिल चुरा लिया है.
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शेयर की गई तस्वीरों में अवनीत कौर पेस्टल कलर के लहंगे में नजर आ रही हैं. लहंगे के साथ उन्होंने स्टाइलिश ब्लाउज कैरी किया और मैचिंग दुपट्टा पेयर किया.
शेयर की गई तस्वीरों में अवनीत कौर पेस्टल कलर के लहंगे में नजर आ रही हैं. लहंगे के साथ उन्होंने स्टाइलिश ब्लाउज कैरी किया और मैचिंग दुपट्टा पेयर किया.
Published at : 17 Apr 2026 10:06 PM (IST)
Tags :
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