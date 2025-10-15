एक्सप्लोरर
Diwali 2025: दिवाली पर दिखना है फुलझड़ी, तो अवनीत कौर के पटाखा लुक्स को करें फॉलो
Avneet Kaur Traditional Outfits : पॉपुलर एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर अवनीत कौर अक्सर ही अपने स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. इस दिवाली आप उनके इन बेहतरीन ट्रेडीशनल लुक को जरूर री क्रिएट करें.
दिवाली बस कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाली है. ऐसे में अगर आप अपने आउटफिट्स को लेकर कंफ्यूज हैं तो अवनीत कौर के स्टाइलिश लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकते हैं. एक्ट्रेस के इन ट्रेडीशनल आउटफिट को स्टाइल कर आप भी सबकी तारीफे पा सकती हैं.
Published at : 15 Oct 2025 05:50 PM (IST)
