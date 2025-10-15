हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडDiwali 2025: दिवाली पर दिखना है फुलझड़ी, तो अवनीत कौर के पटाखा लुक्स को करें फॉलो

Diwali 2025: दिवाली पर दिखना है फुलझड़ी, तो अवनीत कौर के पटाखा लुक्स को करें फॉलो

Avneet Kaur Traditional Outfits : पॉपुलर एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर अवनीत कौर अक्सर ही अपने स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. इस दिवाली आप उनके इन बेहतरीन ट्रेडीशनल लुक को जरूर री क्रिएट करें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Oct 2025 05:50 PM (IST)
Avneet Kaur Traditional Outfits : पॉपुलर एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर अवनीत कौर अक्सर ही अपने स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. इस दिवाली आप उनके इन बेहतरीन ट्रेडीशनल लुक को जरूर री क्रिएट करें.

दिवाली बस कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाली है. ऐसे में अगर आप अपने आउटफिट्स को लेकर कंफ्यूज हैं तो अवनीत कौर के स्टाइलिश लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकते हैं. एक्ट्रेस के इन ट्रेडीशनल आउटफिट को स्टाइल कर आप भी सबकी तारीफे पा सकती हैं.

1/8
अवनीत कौर ने हमेशा ही अपने ट्रेडीशनल और स्टाइलिश आउटफिट को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं. दिवाली के मौके पर अगर आप भी अवनीत कौर की तरह ही सबको इंप्रेस करना चाहती हैं तो एक्ट्रेस के इन स्टाइल टिप्स को जरूर फॉलो करें.
अवनीत कौर ने हमेशा ही अपने ट्रेडीशनल और स्टाइलिश आउटफिट को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं. दिवाली के मौके पर अगर आप भी अवनीत कौर की तरह ही सबको इंप्रेस करना चाहती हैं तो एक्ट्रेस के इन स्टाइल टिप्स को जरूर फॉलो करें.
2/8
इस दिवाली आप हसीना की तरह पेस्टल कलर का लहंगा कैरी कर सकती हैं. फेस्टिव सीजन के लिए अवनीत का ये लहंगा बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है. इस आउटफिट को आप हेवी मेकअप और स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ कंप्लीट करें.
इस दिवाली आप हसीना की तरह पेस्टल कलर का लहंगा कैरी कर सकती हैं. फेस्टिव सीजन के लिए अवनीत का ये लहंगा बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है. इस आउटफिट को आप हेवी मेकअप और स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ कंप्लीट करें.
3/8
अवनीत कौर का ये इंडो–वेस्टर्न आउटफिट भी फेस्टिव सीजन में आपको ट्राय करना चाहिए. हसीना ने अपनी स्कर्ट को ब्लैक डिजाइनर ब्लाउज और मैचिंग कलर के श्रृग के साथ पेयर किया है. एक्ट्रेस ने ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी और स्मोकी आइ मेकअप के साथ ये लुक कंप्लीट किया.
अवनीत कौर का ये इंडो–वेस्टर्न आउटफिट भी फेस्टिव सीजन में आपको ट्राय करना चाहिए. हसीना ने अपनी स्कर्ट को ब्लैक डिजाइनर ब्लाउज और मैचिंग कलर के श्रृग के साथ पेयर किया है. एक्ट्रेस ने ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी और स्मोकी आइ मेकअप के साथ ये लुक कंप्लीट किया.
4/8
इस ब्लू स्ट्रेट सूट में तो अवनीत कौर बला की हसीन लग रही हैं. सटल मेकअप और स्टेटमेंट झुमकों के साथ आप भी ये लुक कंप्लीट कर सकती हैं. दिवाली के मौके पर इस लुक को री क्रिएट कर सभी की निगाहे अपनी ओर कर लें.
इस ब्लू स्ट्रेट सूट में तो अवनीत कौर बला की हसीन लग रही हैं. सटल मेकअप और स्टेटमेंट झुमकों के साथ आप भी ये लुक कंप्लीट कर सकती हैं. दिवाली के मौके पर इस लुक को री क्रिएट कर सभी की निगाहे अपनी ओर कर लें.
5/8
अगर आप दिवाली पर स्टाइलिश और कंफर्टेबल लुक चाहती हैं तो अवनीत कौर की तरह ही ऑर्गेंजा साड़ी को स्टाइल करें. एक्ट्रेस ने अपनी साड़ी को मैचिंग ब्लाउज के साथ पेयर किया है. खुले बालों और सॉफ्ट मेकअप के साथ अपना लुक फाइनल करें.
अगर आप दिवाली पर स्टाइलिश और कंफर्टेबल लुक चाहती हैं तो अवनीत कौर की तरह ही ऑर्गेंजा साड़ी को स्टाइल करें. एक्ट्रेस ने अपनी साड़ी को मैचिंग ब्लाउज के साथ पेयर किया है. खुले बालों और सॉफ्ट मेकअप के साथ अपना लुक फाइनल करें.
6/8
अवनीत कौर का ये ब्लू लहंगा बिल्कुल दिवाली परफेक्ट आउटफिट है. इस तरह के डिजाइनर लहंगे को आप फेस्टिव सीजन में जरूर कैरी करें. इससे आप स्पॉटलाइट अपने नाम कर सकती हैं. कंट्रास्टिंग ज्वैलरी और सॉफ्ट मेकअप आपके इस लुक को और भी एन्हांस कर देगा.
अवनीत कौर का ये ब्लू लहंगा बिल्कुल दिवाली परफेक्ट आउटफिट है. इस तरह के डिजाइनर लहंगे को आप फेस्टिव सीजन में जरूर कैरी करें. इससे आप स्पॉटलाइट अपने नाम कर सकती हैं. कंट्रास्टिंग ज्वैलरी और सॉफ्ट मेकअप आपके इस लुक को और भी एन्हांस कर देगा.
7/8
इस वायरल पिक्चर में अवनीत कौर ने सभी को अपने लुक से दीवाना बनाया है. उन्होंने बहुत ही सिंपल साड़ी को डीप वी नेक ब्लाउज के साथ पेयर कर एक क्लासी और एलिगेंट लुक अचिव किया है. आप भी इसी तरह दिवाली के मौके पर खुद को भीड़ से अलग दिखा सकती हैं.
इस वायरल पिक्चर में अवनीत कौर ने सभी को अपने लुक से दीवाना बनाया है. उन्होंने बहुत ही सिंपल साड़ी को डीप वी नेक ब्लाउज के साथ पेयर कर एक क्लासी और एलिगेंट लुक अचिव किया है. आप भी इसी तरह दिवाली के मौके पर खुद को भीड़ से अलग दिखा सकती हैं.
8/8
अवनीत कौर इस आइवरी कलर के लहंगे में भी काफी जच रही हैं. हेवी डिजाइनर लहंगा और कंट्रास्टिंग ज्वैलरी आपके दिवाली लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. सॉफ्ट मेकअप लुक आपके इस आउटफिट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
अवनीत कौर इस आइवरी कलर के लहंगे में भी काफी जच रही हैं. हेवी डिजाइनर लहंगा और कंट्रास्टिंग ज्वैलरी आपके दिवाली लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. सॉफ्ट मेकअप लुक आपके इस आउटफिट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
Published at : 15 Oct 2025 05:50 PM (IST)
Tags :
Avneet Kaur Diwali 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
ICC की ताजा रैंकिंग में भारतीयों को जबरदस्त फायदा, कुलदीप यादव ने लगाई लंबी छलांग; जायसवाल की टॉप-5 में एंट्री
ICC की ताजा रैंकिंग में भारतीयों को जबरदस्त फायदा, कुलदीप यादव ने लगाई लंबी छलांग; जायसवाल की टॉप-5 में एंट्री
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: DE-DE प्यार 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज | ABP NWS
Mohit और Sharon की कम्पैटिबिलिटी टेस्ट में हंसी और मस्ती | ABP NEWS
Mini Countryman JCW All4 Walk around | Auto Live
Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
ICC की ताजा रैंकिंग में भारतीयों को जबरदस्त फायदा, कुलदीप यादव ने लगाई लंबी छलांग; जायसवाल की टॉप-5 में एंट्री
ICC की ताजा रैंकिंग में भारतीयों को जबरदस्त फायदा, कुलदीप यादव ने लगाई लंबी छलांग; जायसवाल की टॉप-5 में एंट्री
बॉलीवुड
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
यूटिलिटी
आधार कार्ड को लेकर है कोई परेशानी, तो तुरंत इस नंबर पर करें कॉल
आधार कार्ड को लेकर है कोई परेशानी, तो तुरंत इस नंबर पर करें कॉल
एग्रीकल्चर
घर पर कैसे उगा सकते हैं बढ़िया गाजर? इस आसान तरीके को जानकर रह जाएंगे हैरान
घर पर कैसे उगा सकते हैं बढ़िया गाजर? इस आसान तरीके को जानकर रह जाएंगे हैरान
इंडिया
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget